Quels deux acteurs partagent un anniversaire?

C’était un week-end d’anniversaire pour deux membres d’équipage de Mediterranean Deck. Le capitaine Sandy Yawn et Tiffany Copeland ont célébré leur anniversaire le dimanche 23 février.

Bien que les deux yachts n’aient pas célébré ensemble les deux membres d’équipage ont célébré sur des bateaux. Yawn était dans sa ville natale de Fort Lauderdale, en Floride pour affaires, mais a eu une énorme éruption d’anniversaire au cours du week-end avec des amis et la famille.

Sandy Yawn et Leah Shafer | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Copeland était également sur l’eau, mais il semble qu’elle ait dû travailler pour son anniversaire cette année. “Merci pour les voeux d’anniversaire! En espérant fêter pour de vrai demain quand le patron sera parti, et le week-end prochain quand je suis de retour chez moi, je l’espère! ” elle a partagé sur Instagram.

Le capitaine Sandy a beaucoup à célébrer

Yawn a été invitée au déjeuner de collecte de fonds Go Red for Women de l’American Heart Association. Pendant son séjour dans le sud de la Floride, Yawn a révélé qu’elle avait eu une crise cardiaque il y a deux ans alors qu’elle travaillait à Soul Cycle. «J’étais dans Soul Cycle au milieu de Beverly Hills, j’étais sur mon vélo, j’ai ressenti de la douleur et j’ai réalisé:« Hé, ça m’arrive vraiment », a-t-elle partagé lors d’une apparition sur une station de presse locale NBC. “En tant que femme, je ne voulais pas déranger la classe.”

Au lieu d’appeler le 911, Yawn a convoqué un Uber parce qu’elle ne voulait pas attirer l’attention sur elle. Bien sûr, elle exhorte les gens à toujours appeler le 911. Quand Yawn est arrivée à l’hôpital, elle a dit au personnel: “Mon bras gauche est engourdi, j’ai des douleurs à la poitrine et j’ai besoin d’un électrocardiogramme maintenant.”

Heureusement, l’équipe médicale a pu identifier rapidement le problème. Yawn avait auparavant une hypertension non diagnostiquée qui a créé une dissection spontanée de l’artère coronaire (SCAD), qui est une déchirure dans les vaisseaux sanguins du cœur. «Ma santé est excellente et elle était excellente. C’est trompeur de penser qu’il faut être malsain pour avoir une crise cardiaque, ce n’est pas ça. Mes veines sont propres », a déclaré Yawn à People. “… Je ne savais pas que j’avais une pression artérielle élevée, donc en conséquence, j’avais ce qu’on appelle SCAD, sur lequel ils n’ont pas beaucoup d’informations … Je n’avais pas de blocage, c’était une larme.”

Les deux yachts célèbrent aussi l’amour

Yawn et Copeland ont également trouvé l’amour cette année. Copeland a annoncé qu’elle était fiancée en septembre. Elle a partagé une histoire drôle sur son engagement sur Instagram. Son petit ami s’est rendu en Virginie où Copeland a été amarré et a emporté l’ouragan Dorian sur le bateau. Pendant que le couple respirait, Copeland regardait des photos sur le téléphone de son petit ami. C’est alors qu’elle a découvert une photo de sa bague de fiançailles. «J’ai vu une bague. Oups! Mais heureusement, c’était un jour plus tôt qu’il ne l’avait prévu, mais au moins nous avons une histoire drôle », a-t-elle partagé.

Yawn a également trouvé l’amour cette année. Elle a annoncé au printemps dernier qu’elle entretenait une relation amoureuse avec la chanteuse Leah Shafer. Les deux sont inséparables depuis et le couple ne pourrait être plus heureux. “C’était comme une connexion spirituelle au début”, a déclaré Shafer à Showbiz Cheat Sheet. «Elle a une passion pour inspirer à travers la musique et les jeunes. Et les gens brisés et moi aussi je viens de l’industrie de l’évangile. C’est ce qui nous a réunis. Et puis, bien sûr, l’attrait et le fait de tomber amoureux d’une belle âme et de savoir que vous voulez être avec quelqu’un pour toujours. Je n’ai jamais ressenti ça auparavant. “