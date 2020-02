Quels garçons de la saison 10 n’ont pas porté leurs bagues lors de leur lune de miel?

À chaque saison de Lifetime’s Married at First Sight,

il y a souvent au moins un acteur qui ne semble pas pleinement engagé dans la

processus depuis le tout début. Sur la saison 10 du MAFS, il y avait déjà deux

mariés qui ont décollé de leurs bagues pendant leur lune de miel au Panama, menant les fans

à croire qu’ils n’étaient pas du tout prêts pour le mariage.

Meka

Jones et Michael Watson se sont disputés le voyage en avion au Panama et ont dépensé le plus

de leur lune de miel dans des pièces séparées. Michael a retiré sa bague et a dit qu’il ne l’avait pas

vouloir le remettre jusqu’à ce qu’il se sente «digne» de cela.

Pendant ce temps, Zach

Justice et Mindy Shiben ont lutté en raison du manque de physique de Zach

attraction pour sa femme. Zach, lui non plus, ne portait pas sa bague à la fin du

lune de miel du couple.

Marié à la première vue, les téléspectateurs n’étaient pas impressionnés par le manque d’engagement du nouveau mari envers l’expérience. Beaucoup d’entre eux sont allés sur Twitter pour suggérer que les deux hommes n’auraient pas du tout dû s’inscrire à l’émission.

Michael n’a pas porté sa bague parce qu’il a dit qu’il sentait qu’il “échouait”

Meka et Michael se sont brisés après une seule journée de mariage

à cause de Michael

insistance pour que le couple fasse l’amour pendant sa lune de miel. Meka a senti Michael

lui donnait un ultimatum injuste et se demandait si elle pouvait lui faire confiance.

Le couple marié à première vue a passé la majeure partie de

temps au Panama dans des suites séparées en conséquence. Quand ils se sont finalement rencontrés, Meka

se demanda pourquoi Michael ne portait plus sa bague.

“Mon mari ne porte même pas sa bague en ce moment. C’est dur,”

elle a dit aux producteurs sa déception

dans sa lune de miel.

Michael, quant à lui, a expliqué qu’il ne voulait pas porter son

bague de mariage jusqu’à ce qu’il sentait qu’il honorait les promesses qu’il avait faites à Meka sur leur

Jour de mariage. “C’est décevant”, a-t-il déclaré. “Je prends les vœux et l’engagement

très sérieusement, mais j’ai l’impression d’échouer en tant que mari. “

Meka a été blessé par la décision de Michael. Pourtant, elle a accepté de retirer sa propre bague jusqu’à ce qu’il se sente prêt à lui aussi mettre le dos. Alors qu’ils ont finalement passé la nuit ensemble la dernière nuit de leur lune de miel, Michael et Meka ne portaient toujours pas leurs bagues avant de quitter le Panama.

Zach a affirmé qu’il «avait oublié» de porter sa bague

Mindy a souligné l’annulaire sans bande de Zach sur le dernier

nuit de leur lune de miel.

“Vous m’écoutez vraiment et j’apprécie vraiment”, a déclaré la star de Marié à la première vue à son mari lors d’un dîner romantique. “Mais aujourd’hui, j’ai remarqué que vous ne portiez pas votre bague.”

«Ça m’a fait mal aux sentiments», a-t-elle admis.

Zach a prétendu que c’était simplement une erreur et qu’il ne voulait pas enlever l’anneau. “Je ne peux pas m’en excuser”, a-t-il déclaré. “J’oublie vraiment de mettre des bijoux.”

Alors que Mindy essayait d’être compréhensif, elle a avoué que cela la faisait se demander: “Prend-il cela aussi au sérieux que moi?”

Les fans n’ont pas été impressionnés par les deux palefreniers «MAFS»

Pour la plupart, les téléspectateurs de Marié à première vue

n’ont pas été impressionnés par les excuses de Zach et Michael pour retirer leur mariage

anneaux.

Un Twitter

l’utilisateur a écrit: «Zach ne porte pas sa bague? “Oups j’ai oublié” semble tellement

creux… Donnez-lui un coup de pied au bord du trottoir, Mindy! Vite!”

De nombreux autres fans de MAFS ont noté que Zach portait les deux

une montre et un bracelet au dîner, alors qu’il prétendait ne pas avoir mis sa bague

parce qu’il a «oublié» de mettre des bijoux. Plusieurs autres ont noté que

le formateur est très sensible à l’image et a laissé entendre qu’il n’était pas susceptible d’oublier

rien à voir avec son apparence.

“Ne pas obtenir celui-ci: Zach dit qu’il a un problème pour se souvenir de mettre des bijoux, alors qu’il porte une montre et un bracelet”, a écrit un fan sur Twitter. Alors, l’anneau vient de manquer le mémo? Juste une observation. ”

Certains téléspectateurs de la MAFS n’achetaient pas non plus le raisonnement de Michael pour retirer sa bague. Beaucoup pensaient que son insistance sur le fait qu’il ne voulait pas le porter était une dissimulation pour sa peur de l’engagement.

“Michael: Je prends mes vœux et mes responsabilités dans le mariage

très au sérieux », un utilisateur de Twitter

plaisanté. “Aussi Michael: je n’ai pas répondu aux attentes après DEUX JOURS et

Je ne porterai pas ma bague de mariage avant d’avoir le sentiment de l’avoir méritée. Aussi, notre lune de miel

seront dépensés dans différentes pièces.