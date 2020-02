Quels membres d’équipage de la saison 7 sont en couple?

À l’exception du capitaine Lee Rosbach et d’Abbi Murphy, l’équipe de la saison 7 de Under Deck semblait être célibataire lors du tournage de l’année dernière.

Rosbach est mariée avec bonheur depuis des décennies et Murphy a fini par quitter la mi-saison lorsqu’elle s’est fiancée. Depuis, elle est mariée et dirige une entreprise de location de voiliers en Grèce. Mais le reste de l’équipage a-t-il trouvé l’amour? Des étincelles ont volé entre le ragoût Courtney Skippon et le matelot Brian de Saint Pern.

Brian de Saint Pern, Kevin Dobson, Ashton Pienaar, Andy Cohen, capitaine Lee Rosbach, Kate Chastain, Rhylee Gerber | Heidi Gutman / Bravo / NBCU Photo Bank via .

Mais leur romance a fait long feu, ce qui a été discuté lors de la première partie de la réunion. En fait, les deux ont fait la guerre sur les réseaux sociaux après que Skippon a révélé que de Saint Pern lui avait envoyé des messages privés en colère. Mais qu’en est-il du reste de l’équipage? Le matelot de pont Tanner Sterback semblait espérer une rencontre avec le ragoût en chef Kate Chastain. C’était après qu’il se soit connecté avec le ragoût Simone Mashile. Alors a-t-il finalement trouvé l’amour?

Ces membres d’équipage sont toujours célibataires

Mashile a déclaré qu’elle était actuellement célibataire. “Célibataire, au carré, d’accord?” Le matelot de pont Rhylee Gerber est toujours célibataire. “Je veux dire que je sors toujours”, a expliqué Gerber dans un original numérique Bravo. “J’essaie de trouver, comme ce gars parfait qui peut me supporter et aussi me mettre à ma place.” Elle rit, “Alors, toujours ensemble!”

Un autre membre d’équipage est de Saint Pern. “Je suis actuellement célibataire”, a-t-il révélé. “Je me concentre sur ma fille en ce moment.” De Saint Pern travaille également toujours dans le yachting et a partagé quelques vidéos sur son compte Instagram. Il a également récemment révélé qu’il avait une énorme frayeur sur un yacht. Il était FaceTiming avec sa fille pendant le dîner et étouffé. Heureusement, il a réussi à déloger la nourriture de sa gorge.

Skippon et le ragoût en chef Kate Chastain semblent également être célibataires. Skippon est heureuse de blottir son chiot. Chastain a été occupé à faire des apparitions et à assister à des événements.

Ils sont en relations

Le chef Kevin Dobson a partagé qu’il était toujours dans la même relation qu’il était lorsqu’il a tourné le spectacle l’année dernière. “Je sortais avec quelqu’un pendant l’émission et cette relation est toujours en cours.” Bravo a partagé une photo du couple en train de boire un cocktail ensemble.

De plus, le mec Ashton Pienaar est également dans une relation. “J’ai une petite amie avec qui je sors en Floride”, partage-t-il. «Extrêmement, extrêmement heureux. Nous avons une relation incroyable. Nous nous soutenons, ce qui est vraiment une bonne chose dans une relation. Et nous ajoutons simplement à la vie de chacun. “

Sterback a révélé qu’il avait également trouvé l’amour. «J’ai la petite amie la plus cool du monde en ce moment», dit-il. “Nous sortons ensemble depuis six mois, et ça a juste été génial. Donc, je veux dire qu’elle aime le spectacle et tout comme ça. Et elle m’a soutenu, honnêtement. Avec tout ce qui s’est passé, elle est juste mon rocher. Et c’est vraiment génial d’être dans une relation comme ça. Reste sûr de moi. Elle fait de moi une meilleure personne. »

La réunion de la saison 7 ci-dessous se termine le lundi 17 février à 20 h. EST sur Bravo.