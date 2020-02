Quels sont les avantages et les inconvénients de vivre avec les parents?

Bravo’s Family Karma montre des familles multigénérationnelles vivant ensemble. Parfois, vivre à la maison a ses avantages. Mais souvent, les enfants adultes vivant à la maison apprennent que cela signifie également que maman et papa sont toujours dans votre entreprise.

Bali Chainani, Monica Vaswani, Brian Benni, Anisha Ramakrishna, Amrit Kapai, Vishal Parvani, Shaan Patel | Tommy Garcia / Bravo

Beaucoup d’enfants adultes vivent avec leurs parents jusqu’au mariage et les acteurs ont discuté de ce qu’ils aiment (et n’ont pas aimé) de vivre avec leur famille élargie. «Culturellement, de nombreux Indiens vivent avec leur famille élargie», explique la créatrice de mode, Anisha Ramakrishna, dans un original numérique Bravo. «Je pense qu’il y a des avantages et des inconvénients. Je pense que la meilleure chose à vivre avec votre famille élargie est qu’il y a assez de nourriture dans la maison parce qu’il y a beaucoup de monde. »

Selon Brian Benni, vivre avec ses parents, c’est comme vivre dans un hôtel. «Vous prenez soin de 20% et 80% est pris en charge pour vous. Par 80%, je veux dire la lessive, la nourriture », commente le responsable de compte informatique. “Je veux dire le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner et peut-être quelques collations au milieu.”

De nombreux acteurs citent les mêmes points positifs

Dans l’ensemble, la plupart des acteurs apprécient l’abondance de nourriture disponible lorsque vous vivez à la maison. Mais aussi, ne pas avoir à faire la lessive est un gros plus. “Un, la lessive est toujours faite”, cite l’avocat Amrit Kapai. “La maison est toujours propre et il y a toujours de la nourriture à manger.”

Monica Vaswani, spécialiste en technologie, est d’accord. «Il y a toujours de la nourriture prête. Il y a toujours quelque chose à manger! ” La nourriture est un gros plus pour le courtier immobilier, Vishal Parvani aussi. “La nourriture est prête, le lit fait, mes vêtements sont lavés.”

Maman et femme d’affaires, Bali Chainani a sa propre raison pour laquelle elle aime vivre avec des membres de la famille élargie. “Il y a toujours quelqu’un autour de moi pour m’aider avec Fendi”, dit-elle à propos de son adorable chiot. “Il y a toujours un dîner préparé. Alors je suis devenu paresseux et je n’ai jamais utilisé ma cuisine. »

Mais ce ne sont pas tous des repas chauds et du linge propre

Bien sûr, vivre avec votre famille en tant que professionnel adulte peut aussi avoir de nombreux inconvénients. “Je pense que l’une des pires choses serait que vous n’ayez pas d’intimité car il y a beaucoup de monde autour”, partage Ramakrishna.

Benni est d’accord. «Négatifs. Je pense qu’il y a peut-être plus de négatifs? Moins de liberté. “Avec qui allez-vous être, à quelle heure allez-vous sortir?” Vous savez, tout ce reportage. Je déteste faire ça. À 27 ans, vous ne devriez pas avoir à le faire, mais vous le faites quand même. “

«Les pires choses à vivre avec mes parents, je veux dire, une chose que je ne pense pas que ma mère va dormir jusqu’à ce que je rentre à la maison après une soirée», dit Kapai. «Donc je veux dire rentrer chez moi à 4h30 du matin… en marchant, je veux dire trébucher. Ça ne fait pas une expérience très amusante quand elle est encore éveillée. ”

De plus, les parents veulent que vous gardiez votre chambre propre. “Dieu nous en préserve, il y a un morceau de papier sur votre sol, ils viennent pour vous”, dit Vaswani. “Ils veulent que vous nettoyiez votre chambre, comme maintenant!” Chainani est également appelée pour sa lessive. Quant à Parvani, “Pire chose?” dit-il en souriant. “Pas d’intimité.”

Family Karma fait ses débuts le 8 mars à 21 h. / 20 h central sur Bravo.