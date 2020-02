Quels sont les plus grands regrets de l’équipage?

Après une saison de combats et de divisions, les membres d’équipage de Under Deck ont ​​probablement quelques regrets. Alors que certains membres d’équipage peuvent avoir une instance spécifique qu’ils souhaiteraient pouvoir changer, d’autres ne savent même pas par où commencer. Leurs regrets sont trop vastes.

Bravo a interrogé certains membres de l’équipage sur leurs plus grands regrets alors qu’ils se préparaient pour les retrouvailles. Certains commentaires de l’équipage étaient surprenants. “Le plus grand regret de la saison est de frapper à la porte de Tanner pour une soirée pyjama”, a révélé Kate Chastain, ragoût en chef, dans un original numérique Bravo. «Aussi, quelques styles de cheveux. En fait, je les aimais tous, je plaisantais. »

Banque de photos de Kevin Dobson, Ashton Pienaar, Kate Chastain, Simone Mashile | Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Alors que Chastain a gardé ses regrets légers, d’autres membres d’équipage ont exprimé de sérieuses préoccupations au sujet de l’environnement toxique, regrettant même d’avoir à y faire face.

Ils aimeraient être plus vocaux

Le matelot de pont Rhylee Gerber a déclaré dans des interviews précédentes qu’elle aurait souhaité ne pas avoir fait un tel effort pour atténuer ses réactions. «J’ai essayé d’atténuer un peu le ton cette année», a-t-elle expliqué. «Je suis très conscient de moi-même, je dois travailler sur ma livraison, mais en même temps, cela n’avait pas d’importance pour l’équipage avec qui j’étais. Mon regret est de l’avoir atteint. »

Stew Simone Mashile aurait également souhaité qu’elle soit peut-être plus vocale. “Mon plus grand regret de la saison est probablement de ne pas parler un peu plus”, a admis Mashile. “J’essaie de faire entendre ma voix davantage ou de me faire entendre.”

Ces matelots avaient également quelques regrets

Le regret du matelot de pont Brian de Saint Pern s’est concentré sur le ragoût Courtney Skippon. “Probablement faire pleurer Courtney”, a-t-il dit. À quelques reprises, Skippon s’est fâché lorsque les deux ont noué une relation au cours de la saison. «Quand j’ai regardé l’épisode, ça m’a brisé le cœur.» Il a ajouté que faire pleurer Skippon n’était certainement pas son intention. Cependant, Skippon n’a pas vraiment de regrets.

Pour le matelot de pont Tanner Sterback, il voulait juste apprendre des erreurs qu’il avait vues cette saison, mais n’a identifié aucun regret spécifique. “J’essaie tellement de ne pas avoir de regrets”, a-t-il expliqué. «Parce que cela vous fait apprendre de vos erreurs et de vos expériences comme ça. Mais il vous suffit de continuer à avancer. »Il a ajouté qu’il aimait faire le spectacle, mais il apprécie certainement« le petit monde que j’ai ».

Le capitaine Lee regrette le comportement qu’il a vu sur le bateau

La personne qui semblait exprimer le plus de regrets était le capitaine Lee Rosbach. Rosbach n’a pas personnellement été témoin d’une bonne partie du mauvais comportement cette saison et a été tout aussi choqué que les téléspectateurs cette année. “Par où commencer et avec qui”, a-t-il déclaré. «Le comportement de cet équipage m’a surtout semblé déplorable. Et si j’avais vu ce que j’ai vu à la télévision, il y aurait beaucoup moins de monde à cette réunion qu’aujourd’hui. “

Il a ajouté: «Je ne tolérerais certainement pas ce comportement.» En effet. Les avant-premières montrent que Rosbach est tellement frustré par l’équipage qu’il finit par quitter le plateau pendant les retrouvailles.

La première partie de la réunion ci-dessous sera diffusée le lundi 10 février à 20 h. sur Bravo.