Quels sont les signes du zodiaque des membres du Pentatonix?

Vous n’avez pas besoin d’aimer la musique chorale pour profiter de Pentatonix. Mitch Grassi, Kirsten Maldonado, Scott Hoying, Kevin Olusola et Matt Sallee continuent de surprendre le public avec leurs performances en direct, leurs arrangements et leurs voix uniques. Quels sont les signes du zodiaque de ces chanteurs primés aux Grammy Awards? Voici ce que nous savons des membres de Pentatonix et de leur thème natal.

Kirstin Maldonado, Kevin Olusola, Scott Hoying, Avi Kaplan et Mitchell Grassi de Pentatonix | Suzanne Cordeiro # 476897 # 51B ED / FilmMagic

Pentatonix est un groupe de cinq pièces a cappella, avec Kirsten Maldonado est l’alto / soprano

Initialement formé pour l’émission de télévision The Sing-Off, Pentatonix est depuis devenu l’un des groupes les plus populaires a cappella, remportant plusieurs Grammy Awards pour leurs arrangements. Actuellement, il y a cinq membres de Pentatonix – Mitch Grassi, Kirsten Maldonado, Scott Hoying, Kevin Olusola et Matt Sallee.

En tant que seule fille de ce groupe, Kirsten Maldonado chante souvent à la fois les parties soprano et alto, prenant même une pause dans le groupe a cappella pour se produire à Broadway. Cette chanteuse est un Taureau dynamique, son anniversaire étant le 16 mai. Ils sont connus pour être têtus, mais selon Astrology Zodiac Signs, ce signe est également dévoué, responsable et stable.

Le beatboxer du groupe, Kevin Olusola, est né le 5 octobre. Cela fait de Kevin Olusola la Balance résidente du groupe. Bien que Libra soit connu pour être aimable, social et amical, cet artiste est également extrêmement talentueux et travailleur, fréquentant l’Université de Yale avant de rejoindre ce groupe.

Mitch Grassi et Scott Hoying interprètent des chansons ensemble pour Superfruit, en plus de Pentatonix

Vous les avez peut-être vus parler brièvement des signes du zodiaque pour leur clip “Hurry Up”. Mis à part leur travail avec Pentatonix, Mitch Grassi et Scott Hoying publient occasionnellement des vidéos sur leur chaîne YouTube, Superfruit.

C’est là que Mitch Grassi a révélé qu’il était un Lion – un signe de feu, en fait. Né le 24 juillet, Mitch Grassi signe tout, du ténor à la soprano pour Pentatonix et affiche définitivement la personnalité audacieuse associée aux Léos. Scott Hoying, le baryton du groupe, est né le 17 septembre, faisant de lui une Vierge. Connu pour son souci du détail, ce signe est également généralement de nature sensible, artistique et réservée, selon Famous Birthdays.

Avi Kaplan, l’ancien membre de Pentatonix, est Bélier

Née le 17 avril, la basse derrière des chansons comme “Problem” et “Rose Gold” est un Bélier. Reconnue pour être motivée et travailleuse, Avi Kaplan a quitté Pentatonix en 2017 pour poursuivre d’autres projets musicaux. Il a depuis créé son propre groupe, Avriel and the Sequoias, qui compte plus de 60 000 auditeurs mensuels.

Depuis lors, Matt Sallee a rejoint le groupe, se produisant comme baryton et basse. Né le 11 février 1994, cet artiste est un Verseau indépendant. Selon Allure, les personnes atteintes de ce signe du zodiaque sont souvent excentriques et «elles peuvent souvent être identifiées par leur sensibilité à la mode décalée, leurs passe-temps inhabituels et leur attitude non conformiste». Nous le voyons totalement.

La musique de Pentatonix, y compris leur dernier album The Best of Pentatonix Christmas, est disponible sur Spotify, Apple Music et la plupart des principales plateformes de streaming. Pentatonix entame une nouvelle tournée mondiale à partir de février 2020. Pour en savoir plus sur ce groupe et pour acheter des billets, visitez leur site Web.