Quentin nous manque et il y a trop de magie

Les magiciens sont retournés à Syfy ce soir et comme prévu, le chagrin est palpable. Certains de vos mages préférés se penchent sur leur douleur, tandis que d’autres la cachent à un moment donné. Avant le début de l’épisode, on nous rappelle Quentin Coldwater et comment on lui a dit: “Vous avez changé leur vie autant qu’ils ont changé la vôtre.” Voici un résumé de la première de la saison.

Scène de «Les magiciens» | SYFY

Julia

Julia se souvient de Quentin et s’habille pour sortir avec

Penny. Ces deux datent maintenant! Il utilise ses pouvoirs de voyage pour l’emmener regarder

aux météores de l’autre côté de la Terre. Ils embrassent. Il l’encourage à

utiliser sa magie pour de bon, mais elle hésite à cause du coût. Elle n’est pas

prêt.

Soudain, il y a une vague de magie et les météores sifflent

de contrôle. C’est un signe que les choses sont hors de contrôle. Il les téléporte vers

la maison.

Ils se disputent sur l’utilisation de la magie et, selon Julia, les poussées s’aggravent. Elle travaille à trouver un moyen de résoudre ce qui en est la cause. Au milieu de cela, elle est toujours en deuil et se sent coupable de pouvoir à nouveau faire de la magie parce que Quentin est mort.

Elle lui manque et veut ses conseils, et cela fait seulement un mois depuis sa mort. Dean Fogg se faufile dans la maison – il a écouté – et a besoin de Penny.

Plus tard dans l’épisode, Julia trouve un cochon dans la cuisine en train de piller le réfrigérateur, et il se présente comme Sir Effingham. Il est originaire de Fillory et recherche Quentin pour une mission «d’effroyable importance», car il est là pour conférer une quête qui affecte les deux mondes. Julia explique qu’il est mort et lui propose son aide.

Il est bouleversé et dit que l’affaire est apocalyptique et demande un verre de cocaïne pour se calmer. Julia souligne qu’elle a déjà sauvé le monde et était une déesse.

Il dit que sa quête nécessite un héros masculin. C’est un cochon chauvin de bonne foi qui n’est pas intéressé par l’aide d’une femme. Il part. Elle se rallie plus tard pour faire la quête.

Penny

Dean Fogg explique que le réservoir de magie a explosé et qu’il y a maintenant un surplus. Les factures de freins sont surpeuplées et il n’y a pas d’équilibre. Puisqu’il y a une surabondance de magie dans le monde, l’école est surpeuplée.

Certains élèves se sont fait exploser, mais l’école regorge également de disciplines rares, comme les voyages. Dean Fogg a besoin de Penny pour enseigner car il est le seul voyageur vivant, et il lui lance la bombe quand ils arrivent à la porte de la classe.

Mais Penny a peur que quelqu’un meure sur sa montre, et Fogg

souligne que sans son aide, cela se produira sûrement. Dean Fogg quitte

après l’avoir fait signer une «renonciation» qui l’empêche d’être responsable de

leurs morts.

Penny 23 essaie de parler à la classe, en leur parlant de

la protection des voyageurs et le pouvoir étant une malédiction. Il s’énerve et sort

quand les étudiants deviennent arrogants. Aucun d’eux n’a même voyagé.

Plus tard, Fogg rend visite à Penny à propos de ce qui s’est passé à Brakebills. Penny ne veut pas revenir, et Fogg lui rappelle qu’il a signé un contrat d’employé – même s’il ne le savait pas. “Je n’ai jamais rencontré un Penny qui ait lu les petits caractères.” Penny est coincée en tant que professeur.

Penny partage avec Julia qu’il ne sait pas quoi dire à

les étudiants. Julia le pousse à comprendre, et il la pousse à demander

elle-même ce qu’elle dirait au cochon. En parlant à travers elle, elle se rend compte qu’elle

choisirait sa propre quête et en ce qui concerne l’apocalypse, elle va

et l’arrêter. “

Penny donne à sa classe un discours d’encouragement et équilibre la discussion

sur les mauvaises choses en leur montrant de bonnes choses. Il les téléporte dans un endroit

qui ne figure sur aucune carte. Ils regardent et voient Saturne dans le ciel, et ils sont en

admiration.

L’une des étudiantes s’approche de lui et dit qu’elle entend un «signal». Il abat sa salle pour qu’il puisse l’entendre, mais c’est désorientant pour lui. Il se téléporte rapidement et ne peut même pas se tenir droit.

Margo et Eliot

Au fond de la forêt de Fillory, Margo et Eliot sont en train de porter leur mort il y a des centaines d’années en tant que Haut Roi et Reine, et nous apprenons qu’Eliot n’est pas prêt à parler de Quentin. Alors qu’ils sont assis sous un arbre, ils discutent de la personne connue sous le nom de roi des ténèbres et conviennent qu’il n’est pas vraiment sûr de revenir à travers le portail de la Terre. Margo est optimiste, ils peuvent comprendre les choses parce que c’est Fillory après tout.

Pendant qu’ils discutent, certains habitants traversent et font la fête; on croit que Margo et Eliot sont cosplay en tant que High King Eliot et High Queen Margo. Le groupe est en route pour Castle Whitespire et les invite à se joindre.

Ils arrivent au château et il y a une pièce sur le

histoire d’Eliot, Alice, Margo, Quentin et Ember in Fillory. Ils se moquent

les enfants de la Terre. Margo et Eliot ont appris ce qui est arrivé à Fen et

Josh après avoir pris la relève en tant que haut roi et reine.

Fen et Josh étaient aux commandes. Les «preneurs» sont entrés dans Fillory et les gens ont fui pour sauver leur vie. Personne ne sait d’où ils viennent. Beaucoup ont demandé l’aide de leur roi et de leur reine, mais cela n’a pas été donné car il n’y avait pas de magie. Un héros mystérieux sous la forme d’un sorcier est entré et s’est débarrassé des «preneurs» et il est maintenant le roi des ténèbres.

Les gens ont envoyé Fen et Josh à la potence et le roi des ténèbres a pris le pouvoir. Margo sort du théâtre et est bouleversé. Elle a dit qu’ils allaient “finir” cette chose et utiliser la magie du temps avec le cœur de l’horloge au milieu de la planète. Il a été créé par des nains.

Eliot souligne qu’ils doivent aller au centre de la Terre, et Margo dit que lorsqu’elle était High King, elle a commencé des fouilles afin qu’elle puisse rencontrer le nain de l’horloge. Elle fait sauter un mur et il y a une caverne. Elle fait glisser Eliot avec elle au centre du monde. Ils le font et trouvent le nain d’horloge d’apparence humaine.

Elle explique qu’ils ont besoin d’aide. Il dit que la montée magique a fait avancer le rapport d’horloge et que c’est chaotique depuis. Ils apprennent que les engrenages ne peuvent pas reculer car cela détruirait Fillory. Il est également à noter que le nain de l’horloge veut un sandwich au jambon.

Ils reviennent à la surface et Margo dit qu’ils ne peuvent pas partir

Fillory. Eliot est triste et Margo le presse toujours de répondre à son chagrin. «Quentin

est mort et ça fait mal, et je ne veux vraiment pas en parler », dit-il.

Margo dit qu’elle serait furieuse de sa mort si elle était lui et le réprimande de ne pas être réel. Elle quitte la pièce pour s’asseoir dans un couloir sombre du château et est repérée par un garde qui dit: «Écume bannie!» Et l’assomme.

Margo est dans un donjon Fillory, et se retourne et voit le

fantôme de Josh. Il a peur et dit qu’il espère qu’elle va bien. Elle se trouve à côté de l’apparition

pour le réconforter et il disparaît.

Alice

Alice est déprimée et couchée dans son lit chez ses parents, portant les vêtements de Quentin. Des lettres affluent de la bibliothèque pour tenter de la recruter, mais elle est trop triste pour bouger. Sa mère la supplie d’aider avec la magie autour de la maison – ses fleurs poussent hors de contrôle – mais elle n’est pas intéressée. Puis Julia frappe à la porte; c’est une surprise.

Julia veut faire une séance pour parler à Quentin, mais Alice déconseille cela. Ils parlent tous les deux de ce qui leur manque Q, et Alice se met à pleurer. Nous pleurons aussi. Julia partage un des livres de Quentin avec elle et dit que ses notes manuscrites sont en marge. Ce sera comme lui parler. Julia quitte le livre avec Alice.

Plus tard, Alice décide finalement de contacter la bibliothèque. Elle a son propre plan! Zelda est introuvable, mais elle découvre qu’ils ont besoin d’aide avec un index de bibliothèque. Il doit être déverrouillé, car il montre comment localiser chaque volume de la bibliothèque et comment y accéder.

Il a été enchanté et la personne qui a lancé le sort est morte. Alice fait semblant de lutter avec. Après que son gestionnaire quitte la pièce pour utiliser les toilettes, Alice déverrouille comme par magie le volume et trouve les informations dont elle a besoin pour localiser un livre de sorts. Elle se faufile dans la bibliothèque et la vole.

De retour chez elle, elle reprend sa routine de deuil. La mère d’Alice explique qu’elle ne savait pas comment gérer le décès du père d’Alice.

Elle dit que personne ne peut lui dire comment pleurer, et si elle «doit faire quelque chose de fou pour s’en sortir», faites-le. Alice récupère ensuite le livre de Quentin et se rend au sous-sol pour faire un rituel. Elle a un mannequin installé entouré de bougies pour créer un golem. Euh oh.

Kady

Une sorcière de couverture se présente chez Kady pour obtenir de l’aide

bras coupé. Il explique qu’un ami l’a emporté avec le surplus de magie. Elle

l’avertit que le rattacher a un prix, lui disant que cela causera

vomissement. Il veut seulement savoir combien de vomissements.

Kady est en colère que les gens soient devenus insensibles aux dangers de la magie et que les haies soient toujours marquées du tatouage qui inhibe leurs capacités de lancer. Étant donné que la bibliothèque est essentiellement en ruine, ils ne peuvent pas obtenir d’aide de leur part.

Kady et Pete rendent visite à un «neutre chaotique» qui travaillait pour la bibliothèque. Il dit que le rituel pour enlever la marque est dans un manuel de la bibliothèque. En raison de la haute sécurité là-bas, il refuse de faire le travail. Ils doivent trouver un moyen d’entrer par eux-mêmes.

Kady et Pete découvrent que le bâtiment qu’ils recherchent manque; il était sur une vieille photo mais n’est plus là. C’est peut-être caché! Kady pense que quelqu’un l’a volé, mais Pete dit qu’il faudrait des compétences Gandalf pour voler un bâtiment avec des protections de niveau 5. Qui cela pourrait-il être? Nous pensons qu’ils savent.

Restez à l’écoute pour une balade longue et magique alors que la saison cinq de The Magicians se déroule chaque mercredi sur Syfy à 22h.