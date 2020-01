Quentin Tarantino a utilisé les Golden Girls Residuals pour financer les chiens de réserve

Quentin Tarantino’s échoué carrière d’acteur avait tout à fait la doublure d’argent – réalisation de films légendaires.

Lors d’une visite à “L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon“jeudi, le vainqueur du Golden Globe a révélé un passage invité”filles à papa“comme un imitateur d’Elvis Presley l’a aidé à financer son premier film” Reservoir Dogs “.

“Avant de faire” Reservoir Dogs “, j’ai eu une carrière d’acteur très infructueuse”, a-t-il admis à Fallon. “Cependant, l’un des rares emplois que j’ai obtenu – et non pas parce que j’ai fait une merveilleuse audition, mais simplement parce qu’ils ont envoyé ma photo et ils ont dit:” Il l’a! ” était pour un imitateur d’Elvis sur The Golden Girls. “

“Il est devenu un” Golden Girls “en deux parties. J’ai donc reçu des résidus pour les deux parties “, a-t-il poursuivi. “Et, c’était tellement populaire qu’ils l’ont mis sur un ‘Best of The Golden Girls’, et j’ai eu des résidus à chaque fois que ça se voyait.”

“Alors j’ai été payé peut-être, je ne sais pas, 650 $ pour l’épisode, mais au moment où les résidus étaient terminés, trois ans plus tard, j’ai gagné environ 3 000 $. Et cela m’a permis de continuer pendant notre temps de pré-production à essayer d’obtenir “Reservoir Dogs” va “

Tarantino a ensuite réalisé, et souvent écrit, neuf autres films, dont “Jackie Brown”, “Kill Bill” et “The Hateful Eight”.

Il a accumulé cinq nominations aux Oscars, en remportant deux pour le meilleur scénario (“Pulp Fiction” et “Inglourious Basterds”), et est reparti avec le gong de scénario pour “Il était une fois à Hollywood” aux Golden Globes de dimanche.

Pas mal pour un chien de chasse.

