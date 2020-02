Quentin Tarantino et Daniella Pick accueillent leur premier enfant

2020-02-23 07:30:05

Le célèbre réalisateur Quentin Tarantino et son épouse Daniella Pick ont ​​accueilli leur premier enfant ensemble.

La chanteuse de 36 ans – qui a épousé le célèbre cinéaste en 2018 – et son mari ont accueilli un petit garçon dans le monde samedi (22.02.20), Daniella aurait accouché à Tel-Aviv en Israël.

Un représentant du couple a déclaré à TMZ: “Daniella et Quentin Tarantino sont heureux d’annoncer la naissance de leur premier enfant. Un petit garçon né le 22 février 2020.”

Le duo de célébrités est resté largement muet sur la grossesse de Daniella, mais il semble que la chanteuse ait pris la décision consciente de donner naissance à son bébé dans son pays d’origine.

Le réalisateur et Daniella – qui n’ont pas encore révélé le nom de leur bébé – sont actuellement basés à Beverly Hills.

Cependant, ils ont commencé à louer un appartement à Tel-Aviv l’année dernière, suggérant qu’ils planifiaient que Daniella accouche en Israël depuis plusieurs mois.

Quentin, 56 ans, et Daniella se sont rencontrés pour la première fois en Israël en 2009 lorsque le réalisateur hollywoodien faisait la promotion de son film, “Inglourious Basterds”.

Le duo adoré s’est fiancé en juin 2017, et ils se sont mariés lors d’une cérémonie intime au domicile de Quentin à Los Angeles en 2018.

Quentin a précédemment décrit Daniella comme “la fille parfaite”.

Le réalisateur primé – qui a dirigé des succès tels que “Django Unchained” et “Pulp Fiction” – a déclaré: “Je peux honnêtement dire que mon bilan est différent de ce qu’il aurait été il y a trois ou quatre ans, ou même Il y a 10 ans … Parce que je viens de me marier il y a six mois.

“Et je n’ai jamais fait ça avant et maintenant je sais pourquoi, j’attendais la fille parfaite.”

Mots clés: Quentin Tarantino, Daniella Tarantino

