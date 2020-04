Qu’est-ce que ‘Beauty and the Beast et’ Frozen 2 ‘Actor, Josh Gad’s Net Worth?

Cet acteur est un favori parmi les fans de Disney, avec plusieurs films et émissions de télévision appartenant à Disney. Cependant, Josh Gad a joué bien avant de jouer comme Olaf dans Frozen 2, apparaissant dans des productions scéniques et comme l’un des premiers personnages LGBTQ de Disney. Quelle est la valeur nette de Josh Gad? Voici ce que nous savons de cet acteur.

Les acteurs Emma Watson et Josh Gad du film en direct Disney «Beauty and the Beast» | Paul Archuleta / FilmMagic

Josh Gad est apparu en tant qu’acteur de Broadway dans «Le Livre de Mormon»

Avant d’être le compagnon de chant et de danse de Gaston dans Beauty and the Beast, Josh Gad chantait et dansait dans la comédie musicale de Broadway, The Book of Mormon en tant que frère Cunningham. Il a ensuite joué la production de Broadway de The 25th Annual Putnam County Spelling Bee.

Selon IMDb, son premier rôle d’acteur a été le film de 2002, Mary and Joe. Il a continué à jouer et en 2013, Josh Gad a gagné un rôle principal dans un film d’animation Disney – Frozen.

Josh Gad de «Olaf’s Frozen Adventure» et «Frozen» | Jesse Grant / . pour Disney

Josh Gad est apparu dans plusieurs films Disney, dont «Beauty and the Beast» et «Frozen»

Cet acteur est surtout connu pour sa voix dans le film d’animation de Disney, Frozen. Là, il est apparu comme le bonhomme de neige câlin, Olaf, chantant aux côtés d’Idina Menzel et Kristen Bell.

L’acteur est apparu plus tard aux côtés d’Emma Watson et de Luke Evans pour l’adaptation en direct de Disney de Beauty and the Beast, sorti en 2017. LeFou est devenu l’un des premiers personnages ouvertement LGBTQ de Disney, ouvrant la voie à d’autres films d’animation et d’action en direct de la société. .

En 2019, Disney a publié la suite de Frozen, Josh Gad revenant sous le nom de Olaf. Dans ce film, le personnage a été confronté à certaines des questions les plus difficiles de la vie, y compris en grandissant. Mais bien sûr, il a répondu à ces questions avec sa propre touche Olaf.

Josh Gad est apparu dans quelques autres films et émissions de télévision appartenant à Disney. Cela inclut Sofia le premier de Disney Junior et le court métrage Frozen Fever, où il a repris son rôle d’Olaf.

Il a joué la voix dans la série animée, Star Wars Rebels. Il a déjà fait une apparition dans Modern Family d’ABC en tant qu’ancien voisin de Phil et Claire. Récemment, l’acteur a terminé la production du film Disney, Artemis Fowl, prévu pour sa sortie en salles en 2020.

Quelle est la valeur nette de Josh Gad?

Combien a gagné Josh Gad depuis qu’il a travaillé pour Disney? Selon celebritynetworth.com, Josh Gad a environ 12 millions de dollars, grâce à plus de dix ans passés dans des émissions de télévision et des films.

Ce nombre peut ne pas inclure les revenus de la suite animée de Disney, Frozen 2. Wealthygorilla.com convient que la valeur nette de Josh Gad en 2020 est estimée à 12 millions de dollars, y compris Pixels et The Wedding Ringer en tant que projets notables mettant en vedette Josh Gad.

Lorsqu’il ne joue pas sur le grand écran, les fans peuvent trouver Josh Gad passer du temps avec sa famille ou partager des photos sur ses comptes de réseaux sociaux. (Il lit même des histoires de coucher en direct.)

Des films mettant en vedette Josh Gad, notamment Frozen, Frozen 2 et l’adaptation en direct de Beauty and the Beast, sont disponibles sur la plateforme de streaming de Disney. Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.