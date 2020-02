Qu’est-ce que Kate Middleton a dit au prince George à propos de la sortie de la famille royale du prince Harry et de Meghan Markle

Cela ne fait que quelques semaines que le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur magnifique sortie de la famille royale, et Kate Middleton aurait du mal à s’adapter aux changements. Kate avait un emploi du temps chargé au départ et a été forcée d’assumer plus de responsabilités maintenant que Harry et Meghan sont hors du mélange. Alors que Megxit a clairement eu un impact direct sur la vie de Kate, qu’a-t-elle dit à ses enfants de la décision de Harry et Meghan?

Kate Middleton et le prince Harry | Chris Jackson / .

Comment Kate Middleton a-t-elle réagi au Megxit?

La décision de Meghan et Harry de démissionner en tant que membres seniors

de la famille royale a secoué la monarchie en son cœur. Alors que le duc et

La duchesse de Sussex cherche à vivre une vie plus calme avec leur fils, Archie Harrison,

au Canada, les autres membres de la famille royale devront prendre le relais.

Kate s’est habituée à un emploi du temps chargé au cours

années, mais des sources affirment qu’elle a du mal à s’adapter à sa nouvelle

responsabilités.

Selon She Knows, Kate Middleton souffrait d’anxiété à la suite du Megxit. Le stress supplémentaire a également rendu difficile pour la duchesse de Cambridge de dormir, ce qui n’a fait qu’ajouter plus de problèmes à son assiette.

“Kate est paniquée et a eu des accès d’anxiété”,

a déclaré la source. “Elle a à peine le temps de se reposer, et quand elle essaie de

dormir, son esprit est constamment en course. “

L’initié a ajouté que Kate travaille maintenant plus de 18 heures

journée. Son horaire de travail chargé a également ajouté du stress à ses enfants – Prince

George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Avec Kate devrait maintenir le

travail, elle serait inquiète de trouver du temps pour ses enfants.

Middleton manque au prince Harry

Pour ajouter encore plus d’anxiété à sa vie, Kate manque également

Harry. Les deux ont partagé un lien étroit et l’idée qu’elle ne le verra pas pendant

la majeure partie de l’année contribue à ses nuits blanches.

Quand elle sortait avec le prince William pour la première fois, Kate et Harry se sont rapprochés. Harry aimait tellement Kate qu’il a même donné à William leur mère, la princesse Diana, la vieille bague de fiançailles quand il a proposé.

Mais la relation de Kate avec Harry a changé une fois qu’il a commencé

sortir avec Meghan. Il y avait beaucoup de rumeurs sur une querelle croissante entre les

couples, et une source dit maintenant que Kate craint de ne jamais être

près de Harry à nouveau.

“Elle lui manque et craint de ne jamais être proche de lui”

encore une fois », a expliqué l’initié.

La source a noté que la relation de Kate Middleton avec Meghan est pratiquement inexistante à ce stade. La duchesse de Cambridge reçoit beaucoup de soutien de son mari, ce qui l’aide à faire face au drame.

Quand Archie Harrison reviendra-t-il au Royaume-Uni?

Depuis sa naissance en mai 2019, Meghan et Harry se sont donné beaucoup de mal pour garder leur fils, Archie Harrison, à l’abri des projecteurs.

Archie n’est apparu en public qu’une poignée de fois, et

le couple conserve soigneusement toutes les photos qu’il publie de lui sur les réseaux sociaux.

La famille de trois personnes vit actuellement dans une maison temporaire

sur l’île de Vancouver. Des sources affirment qu’elles cherchent à acheter une maison à

Canada, où ils passeront une partie de l’année.

Nacho Figueras, un ami proche du prince Harry, a déclaré qu’il avait déménagé au Canada pour «protéger» sa femme Meghan Markle et leur fils Archie Harrison https://t.co/beeqcd68Ot

– SALUT! (@hellomag) 30 janvier 2020

Meghan n’a pas commenté quand elle reviendra au

Royaume-Uni avec Archie. Plus que probable, les Sussex rentreront chez eux pour d’importants

des événements familiaux, comme Trooping the Color, les mariages royaux et les fêtes.

Quand ils reviennent en Angleterre, il y a de fortes chances que

Archie pourra passer du temps de qualité avec ses cousins, George, Charlotte,

et Louis, bien que nous ne puissions pas dire avec certitude.

Qu’est-ce que Kate Middleton a dit à ses enfants sur Megxit?

À ce stade, on ne sait pas combien Kate a parlé de la décision de Meghan et Harry avec ses enfants. Mais compte tenu de la façon dont ils verront Archie moins fréquemment, Kate est obligée de leur dire quelque chose sur Megxit.

Après tout, ce ne sera qu’une question de temps avant que Kate

les enfants commencent à poser des questions sur leur tante et leur oncle. Ils ne sont pas vieux

assez pour lire Megxit dans la presse, mais il y a de fortes chances que Kate

veut qu’ils entendent parler d’elle en premier.

Les membres de la famille royale n’ont rien dit au sujet de Kate Middleton

lutte dans le sillage du départ choquant du prince Harry et de Meghan Markle.