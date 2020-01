Qu’est-ce que la mère de Jemele Hill a fait lorsque la Maison Blanche a exigé le licenciement de sa fille?

La journaliste Jemele Hill a été surprise par un appel téléphonique de sa mère lors de son apparition sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen.

Avec un groupe d’amis, Hill était le dernier invité à la charte de Under Deck cette saison. Elle a affrété le yacht pour célébrer son enterrement de vie de jeune fille et ne semble pas avoir pris le meilleur pied avec le ragoût en chef Kate Chastain. Cependant, maintenant elle et Chastain sont des amis et Chastain a affirmé que le groupe de Hill était ses favoris cette saison.

Jemele Hill | Banque de photos Heidi Gutman / Bravo / NBCU via .

Alors, quand Hill est apparue sur la WWHL, elle a été surprise par un appel de sa mère lors de l’After Show. Tout d’abord, sa mère, Denise Dennard, a déclaré qu’elle pensait que sa fille aurait dû redoubler d’efforts sur Chastain, surtout après que Chastain ait qualifié Hill de chienne à huis clos. Mais l’animateur Andy Cohen ne voulait pas laisser la mère de Hill quitter la ligne sans poser une question importante.

La mère de Hill a essayé de téléphoner à la Maison Blanche

Alors que Cohen avait Dennard au téléphone, il voulait connaître ses sentiments sur ce qui s’était passé lorsque sa fille s’était querellée avec le président Donald Trump. «C’était un pur choc», admet Dennard. «Parce que quand vous voyez aux nouvelles, notre président appelle ma fille à être licenciée. C’était un conglomérat d’émotions. J’ai donc appelé la Maison Blanche. J’ai essayé de passer. “

Hill hoche la tête pour dire que sa mère a appelé la Maison Blanche. Pendant ce temps, Cohen a l’air choqué. Hill demande ensuite à sa mère de divulguer la «fumée qu’elle a reçue de Sarah Huckabee Sanders».

Dennard demande à Hill de lui rafraîchir la mémoire. Hill dit: “Si vous voyez Sarah Huckabee Sanders dans la rue, qu’est-ce qui pourrait se passer?” Bien que Dennard insiste sur le fait qu’elle ne se souvienne pas, Hill assure Cohen que ce ne sera pas joli si Dennard rencontre jamais Sanders. “Elle n’a pas pu entrer à la Maison Blanche, mais elle nous a contactés”, déclare Cohen.

Hill a affronté le président Trump

Hill a qualifié Trump de «suprémaciste blanc» en 2017 dans une série de tweets. Au moment où Hill travaillait pour ESPN et la société a brouillé une déclaration selon laquelle les commentaires de Hill ne reflétaient pas la société. Cependant, Hill a doublé. Elle a tweeté que même si elle ne voulait pas peindre ESPN sous un mauvais jour, elle restait fidèle à ce qu’elle avait écrit.

Plus tard, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Sarah Sanders, a insisté sur le fait que les commentaires de Hill équivalaient à une infraction pouvant être licenciée et Trump a demandé des excuses à ESPN.

Hill a partagé sur le podcast The South Beach Sessions que ses commentaires n’étaient pas originaux. «J’étais au milieu d’une conversation sur Twitter. Je répondais à quelqu’un. Si j’essayais vraiment de faire une déclaration audacieuse, j’aurais ajouté le foutu président. Je ne l’ai pas fait. Je parlais simplement avec désinvolture à quelqu’un », a-t-elle déclaré, rapporte le Washington Post. “Ce n’était même pas original. C’est ce qui est si fou. Je suis devenu célèbre pour avoir dit quelque chose qui n’était pas original. Ce n’était pas nouveau. Ce n’était pas une nouvelle. Je pensais que nous avions tous décidé cela après Charlottesville. »