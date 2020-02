Qu’est-ce que la valeur nette de “ The Dark Knight Rises ” de Joseph Gordon-Levitt?

Joseph Gordon-Levitt a une carrière longue et variée. Ses premiers jours de travail ont été consacrés à jouer à des enfants mignons pour différentes émissions de télévision.

Plus tard, il a pris des rôles de film plus granuleux et complexes. Dans sa vie, Gordon-Levitt a relevé de nombreux défis différents, et tous ne sont pas des défis d’acteur.

Il est vrai qu’il a joué et réalisé un large éventail de films, mais il est également devenu entrepreneur. Il y a dix ans, il a fondé une intrigante plateforme média collaborative de startup.

Contrairement à certains enfants vedettes célèbres, Gordon-Levitt semble avoir eu une vie stable et heureuse. En cours de route, il s’est diversifié et a connu du succès dans de nombreux domaines différents.

Cela a-t-il payé pour lui? Comment se porte financièrement cette star hollywoodienne inhabituelle?

Joseph Gordon-Levitt a commencé à jouer à un jeune âge

Gordon-Levitt est né à Los Angeles en 1981. Le cinéma était déjà une entreprise familiale, puisque son grand-père maternel Michael Gordon était un réalisateur hollywoodien.

Que ce soit sa ville natale qui ait encouragé son amour du théâtre ou ses antécédents familiaux, Gordon-Levitt semble être né pour jouer. Il a commencé à jouer des rôles dans un théâtre pour enfants local alors qu’il n’avait que quatre ans.

À l’âge de six ans, il avait évolué dans des publicités télévisées pour des produits tels que Pop-Tarts et Cocoa Puffs. Avant longtemps, il décrochait des rôles dans des films pour la télévision.

De là, il est passé à un certain nombre de petites pièces dans des séries bien connues, y compris Rosanne, Murder She Wrote et Family Ties. Cela a conduit à une grande pause quand il a décroché un rôle en tant qu’étranger dans la sitcom NBC 3rd Rock From The Sun. La série populaire a duré six ans.

Pendant ce temps, il a également commencé à jouer dans des films. Il a commencé dans des films pour enfants, comme Angels In The Outfield, puis a évolué dans des films pour adolescents, comme le blockbuster 10 Things I Hate About You.

En vieillissant, ses rôles ont également mûri et il s’est attaqué à des parties sérieuses comme Stop-Loss et des comédies romantiques telles que (500) Days Of Summer. Son tour en tant que Batman dans The Dark Knight Rises en 2012 a réalisé un rêve d’enfance pour Gordon-Levitt et l’a rendu encore plus célèbre. Plus récemment, il a joué le rôle principal dans Snowden.

Agir, ce n’est pas tout ce qui compte pour Joseph Gordon-Levitt

Joseph Gordon-Levitt

| Frederick M. Brown / .

Bien qu’il se soit amusé et ait trouvé un succès considérable dans le jeu, ses intérêts vont au-delà du grand écran. Gordon-Levitt est passionné par le soutien à la créativité et il y a dix ans, il a fondé la plate-forme multimédia collaborative HitRecord. C’est une communauté en ligne où différents artistes peuvent travailler ensemble, au lieu de se faire concurrence.

Écrivains, musiciens, cinéastes et autres artistes collaborent sur des projets. Contrairement aux plates-formes telles que YouTube, HitRecord ne récompense pas les artistes les plus compétitifs, mais essaie de les rémunérer en fonction de la qualité de leur travail.

Il est passionné de s’assurer que les artistes ne perdent pas leurs droits de propriété intellectuelle, mais peuvent toujours être financièrement récompensés pour un travail de haute qualité. HitRecord a été fondée à l’origine avec l’argent personnel de Gordon-Levitt, mais maintenant c’est devenu une entreprise rentable, et elle travaille en partenariat avec des entreprises telles que LG, Samsung, Sony et Levi’s.

Comment la carrière de Joseph Gordon-Levitt a porté ses fruits jusqu’à présent

Bien qu’il ait toujours travaillé en tant qu’acteur pendant environ 30 ans, Gordon-Levitt a également investi dans la création d’une start-up en ligne, ce qui est un moyen notoirement risqué de dépenser de l’argent. Les coûts de l’entreprise ont-ils exploité son revenu intérimaire, ou l’entreprise est-elle maintenant suffisamment rentable pour le rembourser?

Gordon-Levitt semble être aussi adepte de l’argent qu’il est devant la caméra. Avec toutes ses différentes entreprises, sa valeur nette est aujourd’hui de 35 millions de dollars. De toute évidence, son choix de suivre ses différentes passions a porté ses fruits.