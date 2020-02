Qu’est-ce que le casting jusqu’à maintenant?

Le Bernie Mac Show a été diffusé sur FOX pendant cinq saisons. La série comique mettait en vedette le comédien Bernie Mac et faisait la chronique de l’acteur hollywoodien alors que lui et sa femme Wanda élevaient ses deux nièces et son neveu. Les enfants ont du mal à Bernie alors qu’il assume les principales fonctions parentales alors que sa femme travaille un 9-5 traditionnel.

L’émission a eu une audience fidèle mais a souffert en raison des changements constants de période du réseau. Malgré cela, la série a remporté plusieurs prix et dépassé 100 épisodes, la plaçant sur le territoire de la syndication avant son éventuelle annulation. Mac est décédé deux ans seulement après la fin de l’émission, laissant un héritage durable.

Il reste un favori des fans et est disponible sur plusieurs services de streaming, y compris Netflix. Les acteurs ont continué à jouer dans d’autres projets, mais on se souviendra toujours de leurs rôles dans la série. Voici une mise à jour sur ce qui se passe avec le casting depuis que l’émission a disparu des ondes.

Bernie Mac

Mac était la star et le co-créateur de la série, menant sa famille avec un amour dur et une comédie. Avant le spectacle, Mac était déjà un acteur et un comédien à succès. Il était un quart de la tournée de comédie incroyablement réussie The Original Kings of Comedy. Il avait eu des rôles principaux dans Life, The Player’s Club, Guess Who, Charlies Angels: Full Throttle, Head of State et Guess Who pour n’en nommer que quelques-uns.

Après la fin de la série, Mac a fait face à des problèmes de santé, révélant qu’il souffrait de sarcoïdose, une maladie d’origine inconnue qui provoque une inflammation des tissus. La maladie a souvent attaqué ses poumons. Malheureusement, il est décédé des complications d’une pneumonie en 2008 à l’âge de 50 ans. Son mémorial a réuni plus de 7 000 personnes, dont des puissances hollywoodiennes et ses co-stars.

Kelita Smith

Smith a joué le rôle principal de la vie de Mac – sa femme, Wanda. Contrairement à la femme au foyer typique d’Hollywood, Wanda est vice-présidente chez AT&T et prend ses fonctions à la maison, permettant à Mac de prendre les devants. Elle est la patiente l’une des deux qui construit son propre lien spécial avec les enfants, souvent considérée comme la mère cool.

Smith a discuté avec le Real de l’obtention du concert. «C’était l’un de ces rôles où toutes les femmes afro-américaines voulaient probablement ce rôle et cela leur a probablement pris un mois et on m’a dit deux fois», a-t-elle révélé. Originaire de Chicago comme Mac, ils sont devenus des amis proches hors caméra.

Depuis la fin du spectacle, Smith a continué à jouer. Elle a eu des rôles dans des films télévisés tels que A Deadly Adoption et Sharknado 3. Elle a également fait de la comédie.

Camille Winbush

Winbush a joué le rôle de Vanessa, l’enfant aîné de la maison Mac et a causé le plus de problèmes à son oncle grâce à sa bouche intelligente et à son attitude parfois rebelle. Elle agit en tant que mère porteuse de son jeune frère et sœur. Au fil du temps, sa relation avec Mac s’améliore.

Winbush continue de réserver des rôles d’acteur tout en suivant sa passion pour la musique. Son talent de chanteuse a été mis en évidence dans un épisode du Bernie Mac Show mettant en vedette India.Arie. En 2002, elle enregistre «One Small Voice» et «The Night Before Christmas Song» pour l’album de compilation School’s Out! Noël. Elle a également chanté sur la bande originale du Geppetto musical de Disney. Elle a joué dans plusieurs galas de collecte de fonds à Los Angeles.

En termes d’acteur, Winbush est apparu sur ER, Strong Medicine, Criminal Minds et Grey’s Anatomy. Sur ses temps d’arrêt, elle passe du temps avec sa famille et ses amis tout en partageant ses précieux moments sur son compte Instagram.

Jeremy Suarez

L’enfant moyen ringard mais gênant du groupe, Suarez a joué le rôle de Jordan. Curieux mais intelligent, il rivalise pour attirer l’attention de son oncle alors que Mac fait de son mieux pour rendre Jordan plus «cool». Ils finissent par s’installer sur la personnalité de Jordan et développent une relation étroite. Jordan développe également plus de compétences sociales à mesure qu’il vieillit et gagne en confiance.

Suarez est extrêmement proche de ses frères et sœurs de la télévision et ils se rencontrent souvent pour passer du temps ensemble. Comme le reste du casting, il a continué à jouer, avec des rôles dans The Fix. Il a également conduit sa voix à faire du travail de voix off pour les jeux vidéo.

Dee Dee Davis

Le bébé de la famille et le favori de Mac, Davis a joué Bryana, affectueusement surnommée «Baby Girl» par son oncle. Mac croit que Baby Girl est douce, innocente et naïve, bien qu’elle terrorise la Jordanie.

Davis s’est concentrée davantage sur sa vie personnelle qu’agir après le spectacle. Elle est la mère d’un enfant en bas âge et à la mode, mettant en vedette sa vie sur son compte Instagram.