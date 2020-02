Qu’est-ce que le concours ARMY Soundcheck et comment les fans peuvent-ils participer?

Les billets Soundcheck pour le Map of the Soul Tour de BTS sont peut-être les billets de tournée les plus recherchés en Amérique du Nord en ce moment. Bien que les billets Soundcheck se soient rapidement vendus, il existe maintenant un moyen pour certains fans chanceux de les gagner. Voici comment les fans de BTS peuvent participer à un tirage au sort pour gagner des tickets soundcheck pour la carte du groupe de la tournée Soul.

BTS | Cindy Ord / . pour SiriusXM

Les billets Soundcheck vendus en premier pour les dates de la tournée BTS

Pour les dates des tournées nord-américaines, les billets BTS ont été mis en vente début février. Avant la mise en vente des billets pour le grand public, il y avait deux préventes différentes via Ticketmaster.

La première prévente était la prévente de l’adhésion BTS Global Fanclub ARMY officielle et elle était uniquement ouverte aux fans qui ont acheté l’adhésion BTS Global Official Fanclub ARMY. Cette prévente a eu lieu le 5 février et un grand nombre de tickets soundcheck ont ​​été vendus.

La prévente générale vérifiée des fans a eu lieu le 6 février sur Ticketmaster. Cela a donné aux fans qui n’ont pas acheté l’adhésion ou qui n’ont pas été sélectionnés pour la première prévente une chance d’acheter des billets. Les billets ont été mis en vente pour le grand public le 7 février, et Forbes a rapporté que les billets se sont vendus à sept des 15 arrêts de la tournée nord-américaine dans les trois jours.

Les fans de BTS peuvent participer au concours ARMY Soundcheck

BTS a sorti son nouvel album Map of the Soul: 7 le 21 février et le même jour, le concours ARMY Soundcheck Sweepstakes a ouvert ses portes. Le tirage au sort aura lieu du 21 février au 23 mars. Il n’affectera pas les 15 dates de tournée nord-américaines et les fans n’auront la chance de gagner des billets qu’à 11 des dates de concerts. Le tirage au sort concerne les concerts suivants:

San Francisco au Levi’s Stadium le 25 avril Los Angeles au Rose Bowl le 2 mai Los Angeles au Rose Bowl le 3 mai Dallas au Cotton Bowl Stadium le 9 mai Orlando au Camping World Stadium le 14 mai Atlanta au Bobby Dodd Stadium le 17 mai New York au MetLife Stadium le 23 mai New York au MetLife Stadium le 24 mai Washington, DC au Fedex Field le 27 mai Toronto, Ontario au Rogers Center le 30 mai Chicago au Soldier Field le 5 juin

Pour chaque date de tournée, 50 gagnants seront annoncés et recevront un billet VIP pour le concert et l’accès au soundcheck. Les gagnants seront sélectionnés au hasard et avisés vers le 24 mars.

Comment les fans peuvent participer au tirage au sort

Pour participer, les fans doivent être des résidents légaux des États-Unis ou du Canada et doivent avoir au moins 15 ans. Il existe deux façons différentes pour les fans de BTS de participer au concours ARMY Soundcheck.

La première méthode d’inscription est connue sous le nom d ‘«entrée d’achat» et s’adresse aux fans qui ont acheté une copie physique de Map of the Soul: 7. Chaque copie est accompagnée d’un code à 12 chiffres, que les fans entrent en utilisant ce formulaire. L’ARMÉE qui utilise ce mode de participation doit également entrer son nom, son adresse e-mail, son âge, sa ville, son code postal et sa date de visite préférée avant de soumettre le formulaire.

La deuxième façon dont les fans de BTS peuvent participer au concours ARMY Soundcheck est avec «l’entrée alternative». Ce formulaire d’inscription est destiné aux fans qui n’ont pas acheté de copie physique de Map of the Soul: 7 et n’ont pas reçu de code. En utilisant le même formulaire, les fans remplissent leur nom, email, âge, ville, code postal et leur date préférée pour les tickets soundcheck. Cependant, pour les «entrées alternatives», les fans n’ont pas à fournir de code.

Une seule entrée est autorisée par personne. Si un ventilateur entre plusieurs fois, seule la première entrée sera prise en compte. Les inscriptions suivantes au tirage au sort seront disqualifiées.