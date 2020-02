Qu’est-ce que Myspace Tom Doing Now?

Myspace a été l’un des sites qui a défini les réseaux sociaux dans les années 2000. À son apogée, il comptait plus de 200 millions d’utilisateurs et était évalué à environ 12 milliards de dollars.

Bien que Myspace ne soit plus au premier plan de l’esprit de la plupart des gens, quiconque a utilisé Myspace à l’époque peut se souvenir d’un certain Tom sur le site Web. Il était le premier ami de tout le monde sur Myspace, et la photo de lui en souriant dans un T-shirt blanc est devenue l’une des images les plus reconnaissables sur le Web.

Mais qui était exactement Tom et que fait-il de nos jours maintenant que Myspace n’est plus largement utilisé?

Tom Anderson a cofondé Myspace en 2003

Tom Anderson | Rebecca Sapp / WireImage

Myspace Tom est le nom complet de Tom Anderson, et il était l’un des co-fondateurs de Myspace en 2003. Il avait 33 ans à l’époque.

Anderson a montré son potentiel en informatique et en génie à un jeune âge. À l’âge de 13 ans, il a piraté le système informatique de Chase Manhattan Bank.

Le FBI a perquisitionné et confisqué ses équipements, mais il n’a jamais été arrêté parce qu’il était mineur.

Après le lycée, Anderson a étudié l’anglais et la rhétorique à l’Université de Californie à Berkeley, ainsi que les études de cinéma critique à l’Université de Californie à Los Angeles.

Anderson est entré dans l’industrie de la technologie en 2000 lorsqu’il est devenu testeur de produits dans une entreprise de stockage numérique appelée XDrive. Là, il a rencontré Chris DeWolfe, avec qui il allait créer Myspace avec.

XDrive a disparu au début des années 2000, et Anderson et DeWolfe ont continué à lancer Myspace en 2003. Il a été inspiré par Friendster, mais Anderson et DeWolfe sont allés plus loin en permettant aux utilisateurs de Myspace d’utiliser des surnoms et des alias, qui n’étaient pas autorisés sur Friendster.

En seulement trois ans, Myspace est rapidement devenu le site de réseau social le plus populaire du monde. Anderson est également devenu un visage familier pour les gens du monde entier puisqu’il était le premier ami par défaut de tout le monde sur Myspace.

Tom Anderson a vendu Myspace en 2005

En 2005, Myspace a été acquis par Rupert Murdoch’s News Corporation pour 580 millions de dollars. Anderson est resté une partie de l’entreprise en tant que président.

Cependant, en 2008, il était clair que Myspace était en déclin. Facebook a lentement dépassé Myspace pour devenir le premier réseau de médias sociaux, et Myspace a finalement perdu beaucoup d’utilisateurs.

Anderson n’aimait pas non plus travailler sous News Corp. Il a dit un jour: «Nous ne sommes plus propriétaires du site. Avant, je pouvais faire ce que je voulais. Maintenant, il faut plus de temps pour amener les gens à s’entendre. Tous les examens et processus budgétaires. Cela peut être pénible. “

Pendant ce temps, une personne anonyme de News Corp a déclaré qu’Anderson était «un goulot d’étranglement complet pour faire avancer les choses».

En fin de compte, Anderson a quitté News Corp en 2009.

Ce que Tom Anderson a fait depuis lors

Anderson a fait beaucoup d’argent en vendant Myspace à News Corp. On estime que sa valeur nette est d’environ 60 millions de dollars. Puisqu’Anderson pouvait facilement prendre sa retraite et consacrer du temps à ses passe-temps, c’est exactement ce qu’il a fait.

En 2011, il a commencé à s’intéresser à la photographie après avoir assisté au festival Burning Man et a décidé de devenir photographe de voyage.

Il a déclaré à Architectural Digest: «J’ai pris des photos lors de l’événement et je ne pouvais pas croire que cela provenait de mon propre appareil photo. J’ai été accroché instantanément. »

Anderson visite de nombreux endroits à travers le monde et documente son aventure sur sa page Instagram. Il se concentre principalement sur les photos de paysages.

Il est clair qu’Anderson vit une vie assez enviable. En 2019, il a même acheté une maison à West Hollywood pour 3,8 millions de dollars. La maison appartenait à l’origine à Drew Taggart de The Chainsmokers.