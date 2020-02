Qu’est-ce qui rend les fans fidèles Quicky abandonner le spectacle

Certaines émissions de télévision britanniques sont devenues populaires dans le monde entier, et pas seulement dans leur pays d’origine.

L’une de ces émissions est Midsomer Murders, une série de la BBC diffusée à la télévision depuis plus d’une décennie. Les fans ne peuvent pas en avoir assez de la série et profiter avec impatience des exploits du personnage.

Le drame policier a connu quelques bouleversements au cours de l’histoire de la série, et récemment, certains fans ont parlé des décisions prises par les showrunners qui pourraient les amener à arrêter de regarder complètement.

Quand «Midsomer Murders» a-t-il commencé à la télévision?

Jason Hughes, Fiona Dolman et Neil Dudgeon | VALERY HACHE / . via .

Tout a commencé en 1997 lorsque Midsomer Murders a fait sa première sur ITV. Basé sur une série de livres populaires, Midsomer Murders s’est concentré sur un groupe de détectives anglais modernes.

Le personnage principal, l’inspecteur-détective en chef Tom Barnaby, est chargé de résoudre les cas de meurtre difficiles dans le comté fictif de Midsomer.

Le spectacle a gagné du terrain très rapidement. Les fans ont adoré l’aspect réaliste de la série et le fait que les épisodes mettaient rarement en vedette des personnages de type tueur en série. Au contraire, les meurtres dans Midsomer Murders sont généralement commis par une personne «normale» qui est amenée à commettre le crime à travers une série de circonstances sinistres.

Cependant, Midsomer Murders a bien plus à offrir que le chaos et la mort. Il y a pas mal d’humour dans la série, de la variété britannique sèche que les fans semblent aimer partout.

Qu’est-ce que les fans adorent dans “Midsomer Murders”?

En plus des nombreux rebondissements de l’intrigue et de l’humour de la série, les fans adorent l’emplacement classique et le jeu réaliste. Midsomer Murders a pu maintenir sa popularité au fil des ans et a même donné naissance à un spécial du 20e anniversaire qui a rendu hommage à tous les acteurs qui sont apparus dans la série au fil des ans ainsi qu’aux producteurs et écrivains en coulisses. .

Pour les fans qui ne peuvent pas en avoir assez de Midsomer Murders, il est disponible pour regarder de plusieurs façons. Pour ceux qui ont le câble, il diffuse sur la BBC à plusieurs reprises tout au long de la semaine.

Il y a aussi le service de streaming populaire BritBox, qui propose une grande variété d’émissions britanniques premium, y compris, bien sûr, Midsomer Murders.

Quels changements «Midsomer Murders» a-t-il subis?

Il est rare qu’une émission de télévision dure aussi longtemps que Midsomer Murders sans subir de changements importants dans la structure ou le casting. L’un des plus grands changements a eu lieu en 2011, lorsque le leader de la série, John Nettles, qui jouait Tom Barnaby, a quitté la série pour poursuivre d’autres opportunités. Il a été remplacé par Neil Dudgeon, qui a rejoint le spectacle en jouant le cousin de Tom Barnaby, John Barnaby.

Alors que la série se poursuivait sans leur leader de longue date, et que de nombreux fans ont pu accepter un nouveau Barnaby, beaucoup n’ont jamais surmonté le remaniement.

Qu’est-ce que les fans ont à dire sur les changements?

Récemment, certains fans de Reddit se sont ouverts sur les changements sur Midsomer Murders. L’affiche originale a souligné toutes les différences de personnalité et de caractère entre Tom Barnaby et John Barnaby, et comment le Barnaby original «se souciait vraiment de la communauté».

En revanche, le nouveau Barnaby “ne semble se soucier de personne.”

Parmi les autres changements signalés, mentionnons le caractère «terrible» de la femme de John Barnaby, le nouvel aspect aléatoire du meurtrier qui est attrapé, et à quel point le passé psychologique de John Barnaby est devenu agaçant.

Certains utilisateurs ont affirmé qu’ils étaient maintenant prêts à renoncer complètement à l’émission en faveur d’autres programmes de la BBC comme le père Brown ou Poirot.

Il reste à voir si les showrunners entendent le jeu et commencent à apporter des modifications – mais s’ils souhaitent conserver leur audience, certaines mises à jour peuvent être nécessaires.