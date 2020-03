Qu’est-il arrivé à Christian Varela Expósito et pourquoi il obtient des comparaisons avec un autre personnage

Netflix vient de laisser tomber la troisième saison d’Élite et les fans de la série dramatique pour adolescents en espagnol bourdonnent à ce sujet. Cependant, un personnage original, Christian Varela Expósito, n’apparaît pas du tout dans cette nouvelle saison. Bien qu’il ne soit pas présent, les fans pensent qu’un autre personnage plus récent lui ressemble à plus d’un titre.

Spoilers légers pour la troisième saison d’Élite ci-dessous:

Miguel Herran à la première de «Élite saison 2 en 2019 | Pablo Cuadra / . pour Netflix

Christian sur «Élite» et comment il a été radié

Christian, interprété par Miguel Herran, était un personnage majeur de la première saison d’Élite. Le personnage était intrinsèquement important en tant que l’un des trois personnages qui ont fini par être transférés à Las Encinas grâce à une bourse, entraînant indirectement une chaîne d’événements qui a causé les deux décès au cours des trois premières saisons.

Le personnage était un favori des fans en raison de son attitude amusante et de ses manières nonchalantes. Il était le meilleur ami de Samuel et de son frère Nano. Il a également commencé une romance avec Carla et s’est retrouvé dans une relation polyamoureuse à trois avec elle et son petit ami, Polo.

Son implication avec Carla et Polo le met par inadvertance impliqué dans l’accessoire du meurtre de Maria pour la première saison. La culpabilité pèse lourdement sur lui car Polo était le tueur mais Nano a fini par être accusé du meurtre.

Au début de la deuxième saison, il continue de lutter contre la culpabilité. Lorsqu’il tente d’avouer ce qui est arrivé à la police, il est heurté par une voiture. Les médecins disent qu’il ne pourra plus jamais marcher. Le père de Carla propose de payer sa thérapie en dehors de la ville. Carla et Samuel soupçonnent que son père est à l’origine de l’accident de Christian et que cela a été utilisé pour le faire taire et / ou le menacer.

Le premier épisode de la deuxième saison est le seul qui présente Christian. Le personnage n’est pas montré dans la troisième saison, supposé être toujours en convalescence ou choisir de ne tout simplement pas revenir.

Pourquoi Christian est couramment comparé à Valerio

Trois nouveaux personnages ont été introduits dans la deuxième saison de l’émission et deux autres ont été introduits dans la troisième saison. Parmi les ajouts de la deuxième saison, l’un des nouveaux personnages était Valerio Montesinos Rojas (Jorge Lopez), le demi-frère de Lu (Danna Paola).

Instantanément, les fans ont comparé Valerio comme un personnage apparemment “de remplacement” pour Christian étant donné qu’ils avaient des personnalités similaires, qu’ils aiment faire la fête et s’amuser et que les deux ont les cheveux bouclés.

Comme Christian, Valerio est également sexuellement fluide, et dans la troisième saison, il se retrouve également dans une relation sexuelle à trois avec Polyo. La troisième personne de la relation, l’un des ajouts de la deuxième saison, Cayetana.

Les téléspectateurs ont commenté les similitudes entre Valerio et Christian et ont également souhaité qu’ils auraient partagé le temps de lecture ensemble.

Un fan a tweeté: “Valerio et Christian auraient été si puissants … les écrivains détestent vraiment me voir gagner.”

“Je sais juste que Christian et Valerio auraient été les meilleurs amis de l’opportunité manquée”, a déclaré un autre spectateur.

Une autre personne a déclaré: «Ils ont essayé de remplacer Christian par Valerio, mais il sera toujours mon préféré et il me manque.»

La troisième saison d’Élite est actuellement diffusée sur Netflix.