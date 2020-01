Qu’est-il arrivé à Kate? L’appel téléphonique de Randall et Kevin fait paniquer les fans

Le mardi 21 janvier, la saison 4 de This Is Us a lancé son premier épisode de la trilogie Big Three. Les fans ont regardé Randall (Sterling K. Brown) aux prises avec son anxiété. Et lorsque le drame NBC sera de retour, Kevin (Justin Hartley) prendra la vedette. Cependant, après avoir regardé l’appel téléphonique de Randall et Kevin dans “Un enfer d’une semaine: première partie”, les téléspectateurs sont au bord de leur siège pour découvrir ce qui se passe dans l’épisode de Kate (Chrissy Metz). Qu’est-il donc arrivé à Kate dans This Is Us? Préparez-vous, car nous allons en apprendre beaucoup plus sur le passé de l’adolescente Kate (Hannah Zeile).

Qu’est-il arrivé à Kate dans “This Is Us” Saison 4 Episode 11?

Comme mentionné, This Is Us Season 4 Episode 11 a exploré la santé mentale, l’anxiété et les aversions de Randall pour demander de l’aide. Vers le début de l’épisode, Randall, âgé d’université, est à la maison et il commence à parler à Rebecca (Mandy Moore) de ses cauchemars intenses. Mais juste au moment où ils s’apprêtent à plonger dans le sujet, Kate passe et elle se dispute avec quelqu’un au téléphone.

“Pourquoi es-tu si furieux? Ai-je fait quelque chose de mal? », Dit Kate. Elle révèle ensuite qu’elle parle avec son petit ami, Marc (Austin Abrams).

Randall et Rebecca regardent Kate avec inquiétude. Mais Kate haussa les épaules et s’éloigna. Pendant ce temps, les adolescents Kevin (Logan Shroyer) et Sophie (Amanda Leighton) arrivent à la maison pour le dîner d’anniversaire de Rebecca plus tard dans la soirée. Kate les salue brièvement et s’enferme dans sa chambre. Et quand Randall explique que Kate est au téléphone avec Marc, Kevin répond: «Elle sort toujours avec cette boule de graisse?» Idem, Kevin, idem.

Plus tard dans l’épisode, Beth (Rachel Hilson) exhorte Randall à suivre une thérapie pour ses cauchemars. Beth partage son expérience et lui dit que la même chose lui est arrivée après la mort de son père. Mais la recherche d’une thérapie a aidé à lui donner le contrôle. Et maintenant, les rêves de son père sont heureux.

Même après sa conversation avec Beth, Randall ne veut pas aller en thérapie. Cependant, il accepte d’assister à une réunion de groupe de deuil. Mais juste au moment où Beth et Randall sont sur le point de partir pour le groupe de deuil – qui devrait avoir lieu avant le dîner d’anniversaire de Rebecca – Kevin appelle.

«Maman a annulé son dîner d’anniversaire», dit Kevin. “Quelque chose ne va pas avec Kate. Je vais expliquer dans la voiture. Soyez prêt en 20. Nous venons vous chercher. “

Maintenant, chaque membre de la famille Pearson semble paniqué. Kevin est un peu perplexe lorsqu’il parle avec Randall. Pendant ce temps, Rebecca marche avec un but déterminé, à la recherche de son manteau et de son sac à main. Ensuite, après l’appel, Randall passe directement en mode héros, et l’épisode ne revient pas à cette chronologie.

L’épisode de trilogie centrée sur Kate dans la saison 4 de «This Is Us» impliquera probablement Marc

Les fans de This Is Us devront tenir bon. Il semble que nous n’obtiendrons pas toutes les réponses sur ce qui se passe avec Kate au retour du drame NBC. Le prochain tout nouvel épisode mettra en vedette Kevin. Cependant, l’épisode suivant entourera l’histoire de Kate. Et selon TVLine, tout le monde en saura plus sur ce qui est arrivé à Kate dans le treizième épisode, intitulé «Maman».

Puis, en taquinant l’épisode, la productrice exécutive de This Is Us, Elizabeth Berger, a déclaré à la publication que la famille Pearson – et les téléspectateurs – découvriront plus de détails sur la vraie nature de Marc.

“Je pense que les gens peuvent dire maintenant que Marc n’est pas le plus grand gars et n’est probablement pas le gars avec qui Kate devrait être”, a déclaré Berger. «Nous allons certainement voir les choses commencer à se compliquer dans cette relation d’une manière telle que potentiellement la famille devra vraiment se rallier à Kate et intervenir et dire:« Peut-être que ce n’est pas le gars avec qui vous appartenez. «»

Et en parlant avec Entertainment Weekly, Berger a fait écho à sa déclaration, renforçant à quel point la famille Pearson s’oppose à la présence de Marc dans la vie de Kate.

Hannah Zeile dans le rôle de Kate dans «This Is Us» | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU

“Nous verrons qu’il atteindra un point de rupture où il sera temps pour la famille de s’impliquer et de dire,” Assez c’est assez ici “”, a déclaré Berger.

Pour l’instant, les fans de This Is Us ne savent pas ce qui se passe entre Kate et Marc. Mais en parlant avec Entertainment Weekly en novembre 2019, Berger et le producteur exécutif Isaac Aptaker ont laissé entendre que tout ce qui se passait avait des effets durables sur Kate.

“Cela va définitivement dans un endroit malsain qui va avoir un réel impact sur Kate et rester avec elle au fil des ans”, a déclaré Aptaker.

Puis Berger a rappelé aux téléspectateurs “Kate a maintenant 39 ans et est une femme très fonctionnelle, alors elle est sortie de la relation quelque peu indemne à long terme” Cela dit, la relation de Kate avec Marc laissera encore “de graves blessures émotionnelles”.

Lire la suite: «C’est nous»: Kate et Toby ont plus de problèmes à se faire du souci – et cela va plus loin que Lady Kryptonite