Qu’est-il arrivé à la retombée «Martin» impliquant Tischina Arnold?

Martin est l’une des sitcoms les plus appréciées de l’histoire de la télévision. Mettant en vedette Martin Lawrence, la série a suivi l’animateur de radio basé à Détroit, Martin Payne, alors qu’il naviguait dans l’amour et la vie avec son beau Gina et leurs amis. Amusant et léger tout en offrant un aperçu riche de la culture noire, le spectacle a été vénéré par les fans et les critiques tout au long de sa période de cinq ans (1992 à 1997).

En raison du succès de l’émission, les showrunners ont décidé de continuer avec une série dérivée qui se concentrait sur Pam et son nouveau travail en tant que cadre record A&R. Un pilote pour la nouvelle série intitulée «Goin’ For Mine »a été inclus la saison dernière et a montré ce que les fans pouvaient espérer aller de l’avant. Mais la série ne s’est jamais matérialisée. Comment venir?

(L-R) Martin Lawrence et Tischina Arnold | Jeffrey Mayer / WireImage; Patrick McMullan / Patrick McMullan

Pourquoi le spin-off “Martin” n’a pas eu lieu

S’adressant au site de divertissement Electronic Urban Report en 2017, Arnold a déclaré que le réseau avait finalement changé d’avis et avait décidé de ne pas aller de l’avant avec les retombées.

«Les réseaux changent constamment d’avis. Et ils ont changé d’avis », a-t-elle expliqué. «Il y a beaucoup de grands spectacles et beaucoup de bons pilotes qui n’ont pas été recrutés. À l’époque, c’était comme: «Oh ouais, c’est super. Ce serait une évidence. “Mais, vous savez, c’est à quel point l’industrie est capricieuse. On ne sait jamais.”

«Il n’y a aucune raison précise pour laquelle on ne m’a pas expliqué pourquoi, mais ce n’est qu’une de ces choses. Ça aurait pu être n’importe quoi. Cela aurait pu être un budget. Il se pourrait qu’ils changent de composition. Ça aurait pu être n’importe quoi. On ne sait jamais. Je la garde toujours en mouvement… C’est juste une de ces choses. On ne sait jamais. On ne sait jamais », a-t-elle poursuivi.

Même si c’était décevant, Arnold a pris le rythme. Elle a dit qu’elle le considérait comme «de l’eau sous le pont» et a déclaré que le fait qu’elle était même considérée pour un spin-off prouvait qu’elle pouvait présenter son propre spectacle – et elle l’a fait. Elle a ensuite obtenu un rôle principal dans la série comique Everybody Hates Chris, qui s’est déroulée de 2005 à 2009.

“Ce qui est pour vous sera pour vous”, a-t-elle poursuivi.

Les chances d’un redémarrage de «Martin»

Il y a eu des discussions sur un redémarrage potentiel depuis février 2018, lorsque les photographes de TMZ ont surpris Arnold, Martin Lawrence et Tisha Campbell-Martin (Gina) en train de déjeuner ensemble. Le casting a continué d’alimenter les rumeurs dans les années qui ont suivi. Mais le 2 mars, Campbell-Martin a déclaré que les pourparlers étaient au point mort.

“Tout le monde travaille son derrière”, a-t-elle expliqué à Entertainment Tonight. “Donc, nous essayons tous de trouver le temps.”

«Tichina [Arnold] a son émission, et Martin et ses films “, a poursuivi Campbell, se référant à l’émission d’Arnold sur CBS The Neighbourhood et au travail continu de Lawrence dans la franchise Bad Boys.

“Carl [Anthony Payne II, who plays Cole] travaille constamment et se tient debout », a-t-elle ajouté. “Donc, il est si difficile de planifier ce genre de choses.”

Mais elle n’a pas complètement retiré la possibilité de la table, notant qu’un redémarrage pourrait définitivement se concrétiser si leurs horaires commençaient à s’aligner davantage.

Pour l’instant, Tischina Arnold travaille sur d’autres choses

Outre son émission The Neighbourhood, Arnold a également élargi sa carrière dans le cinéma. En 2019, elle a joué le rôle de Wanda Fails dans le drame acclamé par la critique The Last Black Man à San Francisco et a joué un rôle dans le film d’horreur à succès commercial Countdown.

En 2020, elle a joué un rôle principal dans le Main Event de Netflix, qui parle d’un garçon qui, avec l’aide de sa grand-mère (Arnold), essaie de devenir une star de la lutte. Elle est sur le point de suivre cela avec un rôle dans un thriller indépendant à venir appelé Runt, qui comprend également le regretté acteur Cameron Boyce.

