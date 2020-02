Qu’est-il arrivé à tout le monde lors de la finale?

Juste comme ça, The Good Place est officiellement terminé. La finale de la série The Good Place a été diffusée le 30 janvier sur NBC. Bien que ce soit un départ émotionnel, c’était le parfait adieu pour les personnages que les fans ont appris à aimer. Avertissement, cet article contient des spoilers pour la finale de la série The Good Place.

Kristen Bell dans le rôle d’Eleanor Shellstrop dans «The Good Place» | Andrew Eccles / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Où le spectacle s’est arrêté

Dans l’avant-dernier épisode de The Good Place, «Patty», le groupe a découvert que tout le système de l’au-delà était en panne. Ce n’était pas seulement le système de points ou le mauvais endroit. Tout le monde au Bon endroit était misérable à cause de l’ennui qu’ils ressentaient à ressentir le bonheur sans arrêt. Le comité Good Place ne savait pas quoi faire, alors ils ont démissionné et ont laissé Michael aux commandes.

Pour lutter contre l’épuisement du bonheur, Michael a conçu une porte spéciale. Si ou quand un résident de Good Place sent qu’il a retiré tout ce qu’il peut de l’au-delà, il peut franchir la porte et mettre fin à son existence de manière paisible.

La finale de «The Good Place» fait émerger les émotions tôt

“À chaque fois que vous êtes prêt” a débuté avec Jason décidant qu’il était prêt à quitter le Bon endroit. Après avoir joué le jeu parfait de Madden avec son père, Jason organise une fête d’adieu avec ses amis. Il DJs toute la nuit, et explique à Eleanor et Chidi comment il est venu à sa réalisation paisible.

Le lendemain matin, Janet le conduit à la porte au fond de la forêt. Ils disent au revoir et les téléspectateurs croient que c’est tout. Sauf un millier de Jeremy Bearimys plus tard, Jason revient.

Il s’avère qu’il n’a jamais franchi la porte. Avant de pouvoir, il se rendit compte qu’il avait oublié de donner à Janet son cadeau d’adieu. Il est donc resté dans les bois pendant un temps infini, attendant que Janet revienne.

En attendant, il réfléchit au sens de la vie et médite. Ce faisant, il a fait écho à son ancien alter ego Jianyu le moine, symbolisant qu’il a finalement surmonté son impulsivité. Après avoir donné le cadeau à Janet, il court par la porte.

Tahani ne franchit jamais la porte

Dans la finale de la série The Good Place, Tahani est la prochaine de Team Cockroach à décider qu’elle est prête à quitter l’au-delà. Elle s’est maquillée avec sa sœur et ses parents et a accompli tout ce qu’elle voulait. Lors de sa fête d’adieu, elle se rend compte qu’elle ne veut pas partir. Cependant, elle ne veut pas non plus rester.

Décidant qu’elle veut réellement avoir un but et aider les gens, elle décide de devenir architecte du nouveau système. L’histoire de Tahani montre comment elle trouve son épanouissement et montre qu’il existe une troisième option dans l’au-delà. Un humain n’a pas à franchir la porte ou à rester au bon endroit pour toujours.

Chidi essaie de faire un sacrifice dans la finale de «The Good Place»

Après Tahani, Chidi est la prochaine personne à réaliser que son temps dans l’au-delà devrait se terminer. Eleanor s’en rend compte et fait de son mieux pour le distraire. Quand il lui en parle enfin, elle fond en larmes. Bien qu’Eleanor puisse vivre seule, elle ne le veut pas.

Chidi accepte de rester jusqu’à ce qu’elle soit prête à partir aussi. Après avoir fait ce sacrifice pour elle, Eleanor réalise exactement ce qu’elle lui demande de faire. Elle sait que c’est égoïste de sa part d’attendre celle de lui et décide de le laisser partir.

Les deux passent une dernière nuit ensemble, et selon les souhaits d’Eleanor, Chidi part avant son réveil. Dans la forêt, Jason semble brièvement offrir son cadeau à Janet avant de suivre Chidi par la porte.

Eleanor et Michael luttent dans la finale de la saison de «The Good Place»

Après le départ de Chidi, Eleanor a du mal à trouver son véritable objectif. Michael a également des problèmes après que le juge Gen ait dissous le comité de l’au-delà. Le nouveau système fonctionne si bien qu’il n’est plus nécessaire.

Tous deux se retrouvent à la porte en même temps. Une fois qu’elle a atteint la porte, Eleanor se rend compte qu’elle n’est pas encore prête à partir, ce qui la frustre. Pendant ce temps, Michael est plus que prêt quand il se rend compte que la porte ne fonctionne pas pour les démons réformés.

Eleanor va donc voir le juge Gen et lui demande une dernière faveur. Grâce au juge Gen, Michael réalise son véritable souhait et devient un humain. Il est envoyé sur Terre où il finira par mourir, passera par le système de l’au-delà, puis aura le choix de partir dès qu’il sera prêt.

Ayant atteint son but, Eleanor franchit la porte. Son essence fait partie de l’univers et encourage les actes de bien. Les téléspectateurs voient une petite tache de lumière de son essence atterrir sur un homme sans nom sur Terre. Il récupère ensuite un courrier de la poubelle qu’il avait jeté auparavant et le rend à son propriétaire légitime, Michael.

Fou de joie avec le courrier indésirable et le petit acte de gentillesse de l’homme, Michael lui sourit et dit: «Avec toute la joie dans mon cœur et toute la sagesse de l’univers, prenez-le délicat.»