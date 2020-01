Qu’est-il vraiment arrivé à Amanda Bynes? Voilà comment Hollywood a ruiné sa vie

L’ancienne star des enfants Amanda Bynes a récemment eu des fans très

inquiet pour elle. Après avoir appris que l’actrice en difficulté était en bonne santé et

prospère, la femme de 33 ans a posté une photo d’elle portant un cœur tordu

tatouage au milieu de son visage. Bien qu’ils n’étaient pas totalement sûrs que c’était réel,

l’encre improbable fait que les gens se demandent si Bynes

était bien.

Ils avaient toutes les raisons de s’inquiéter. Au fil des ans, Bynes a

face

problèmes juridiques et temps passé à récupérer dans un établissement de santé mentale. Ventilateurs

sont toujours à l’affût pour s’assurer que Bynes ne tombe pas dans les vieux schémas.

Mais quoi

exactement arrivé dans la vie de Bynes, et était-ce sa carrière d’actrice à blâmer? Il

se révèle que son ascension vers la célébrité peut avoir eu des conséquences dévastatrices.

Amanda Bynes | Jason Merritt / .

Amanda Bynes a connu le succès tôt dans sa vie

Comme tant d’enfants vedettes, Bynes a fait la transition des publicités à la télévision alors qu’elle était encore jeune. Né le 3 avril 1986, Bynes a montré une aptitude précoce pour le timing comique. Le public a adoré regarder sa personnalité pétillante et effusive à l’écran. Cela s’est rapidement traduit par l’obtention de rôles dans des émissions telles que la comédie pour enfants All That et The Amanda Show.

Bynes a commencé sa carrière sur grand écran à l’adolescence avec des rôles dans What a Girl Wants, Hairspray et Easy A. En vieillissant, Bynes a commencé à faire évoluer son image et a commencé à émerger en tant que symbole sexuel lorsqu’elle a posé sur la couverture de Maxim. en 2010. Mais peu de temps après, c’est là que tous les ennuis ont commencé.

Amanda Bynes | Chris Polk / FilmMagic

Bynes a commencé une spirale descendante en 2012

Tout a commencé lorsque Bynes a été arrêté pour avoir frappé une police

voiture de l’officier au printemps 2012. Plusieurs sources de nouvelles ont indiqué qu’elle

conduisait sous l’influence à l’époque, ce que son père a nié par la suite.

Plus tard, Bynes a été surpris en train de conduire sans permis

à plusieurs reprises et a été impliqué dans deux autres accidents avec délit de fuite. En mai

2013, elle a été arrêtée pour avoir fumé de la marijuana dans le hall de son appartement

bâtiment et aurait laissé tomber un bang par la fenêtre.

Quelques mois plus tard, les problèmes ont culminé avec Bynes qui aurait mis le feu à une allée résidentielle à Thousand Oaks, en Californie. Elle est entrée dans un établissement psychiatrique pour évaluation après l’événement et ses parents ont obtenu une tutelle temporaire.

Amanda Bynes | Josiah Kamau / BuzzFoto via .

Qu’est-il arrivé à Bynes d’avoir des ennuis avec la loi?

Tous ces incidents ont choqué les fans, qui ont toujours vu Bynes

comme une star de Nickelodeon douce et innocente. Mais il y avait des indices tout au long de ça

elle pourrait se rebeller contre les mêmes personnes qui l’ont rendue célèbre.

Comme Nicki Swift l’a rapporté, elle était frustrée de ne pas pouvoir

transition complète des rôles innocents des jeunes à être pris au sérieux comme

une actrice. “J’aimerais faire quelque chose qui choquerait les gens, quelque chose qui

contre type. … J’ai l’impression que les gens ne savent pas encore ce que je peux vraiment faire », dit-elle

a déclaré à Cosmopolitan dans une interview de 2008.

C’est ce qui rend encore moins surprenant qu’elle

officiellement retiré de la comédie en 2008. «Être actrice n’est pas aussi amusant que

cela peut sembler », a-t-elle déclaré à People à l’époque (via

Nicki Swift). “Je sais que 24 ans est un jeune âge pour prendre sa retraite … Je n’ai jamais

écrit les films et les émissions de télévision dont j’ai fait partie. J’ai seulement agi comme

que les producteurs ou les réalisateurs voulaient que je joue. »

La couverture médiatique négative n’a pas aidé

Amanda Bynes | Astrid Stawiarz / . pour NYLON

Pendant la spirale descendante de Bynes, plusieurs médias ont commencé à couvrir les histoires et à peindre Bynes sous un jour négatif. Au lieu de sympathiser avec sa santé mentale, les médias ont commencé à publier des photos dommageables et des histoires désobligeantes que Bynes a dû voir et prendre à cœur.

Et son propre accès aux médias sociaux n’a pas aidé. Pendant les périodes de stress, Bynes a fait de fréquentes tirades sur Twitter contre ses pairs. «J’ai vraiment honte et je suis gêné par les choses que j’ai dites. Je ne peux pas remonter le temps mais si je le pouvais, je le ferais. Et je suis vraiment désolé pour qui j’ai blessé et pour qui j’ai menti parce que ça me ronge vraiment », a déclaré Bynes plus tard lors d’une interview avec Paper.

«Cela me fait me sentir si horrible et malade à l’estomac et triste. Tout ce que j’ai travaillé toute ma vie pour réaliser, j’ai en quelque sorte tout gâché sur Twitter. Ce n’est certainement pas la faute de Twitter – c’est ma faute. “

Elle a expérimenté avec des drogues

Mais ce n’était pas seulement une attention négative et un manque de rôles sérieux qui causaient du stress à Bynes. Elle a également admis que les drogues et l’alcool avaient causé beaucoup de drame dans sa vie.

Bynes a admis qu’elle avait commencé à consommer de la marijuana à l’adolescence et qu’elle avait finalement adopté des drogues plus dures. Sur le tournage de la comédie Hall Pass 2010, elle a déclaré qu’elle mâchait des comprimés Adderall pour se défoncer, ce qui l’a empêchée de se souvenir de ses répliques.

Son comportement sur le plateau était tellement hors de caractère que Bynes a blessé

soit se faire virer ou quitter le film (on ne sait pas lequel).

Bynes semblait heureux et en bonne santé en 2016

Les choses ont été généralement silencieuses depuis que Bynes a reçu un traitement et a officiellement quitté la scène hollywoodienne. Mais ses publications de plus en plus étranges sur les réseaux sociaux ont amené certains fans à se demander si les choses vont toujours bien pour l’ancienne actrice.

Nous espérons que Bynes est en bonne santé et que si elle se fait tatouer un vrai visage, elle ne le regrettera pas dans quelques mois.