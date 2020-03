Questions que nous avons à propos de «Un million de petites choses» Saison 2 Episode 17 «Un an plus tard»

Les derniers épisodes de A Million Little Things ont changé la trajectoire des scénarios de plusieurs personnages et créé de nouvelles possibilités pour le groupe. Plutôt que de forcer l’intrigue, la saison 2, épisode 17, «Un an plus tard», permet au récit de mijoter un peu afin de se concentrer sur le développement émotionnel.

Un million de petites choses | Sergei Bachlakov / ABC via .

Mise en scène

Ce chapitre de A Million Little Things est centré sur un dîner spécial auquel le groupe assiste pour commémorer Jon le premier anniversaire de sa mort. Alors qu’ils se préparent pour le dîner, ils réfléchissent à l’année dernière. Certaines des révélations les plus perspicaces viennent de Jon lui-même, au moins dans les mondes de rêve de plusieurs personnages différents. Comme toujours, la série a laissé aux téléspectateurs quelques questions à méditer jusqu’au prochain épisode.

Gary’s

rêve: est-il vraiment prêt à passer à autre chose?

‘Un

Year Later ’s’ouvre avec une séquence de rêve dans l’esprit de Gary. Le déformé

la réalité montre que Jon, pas Gary, reçoit un traitement de chimiothérapie. Gary joue le

partie d’un ami de soutien et d’un copain de jeu vidéo.

Dans le rêve devenu cauchemar,

Gary se démène pour résoudre un problème avec la machine de chimio, mais Jon avertit qu’il est

manquer de temps. Pour aggraver les choses, Maggie se présente. Jon remarque: «Trop

tard, Gary. C’est fini », avant de disparaître. Pour Gary, voir Jon dans les éperons de rêve

lui de faire quelques changements.

Premier,

Gary fait amende honorable avec Maggie pour avoir mis trop de pression sur elle quand ils

nous sommes ensemble. Le duo maintient un rapport chaleureux avant de se séparer de la

groupe à la fin de la nuit. Plus tard, Gary décide qu’il est temps de passer à autre chose et

invite Darcy à un rendez-vous.

dans le

épisode précédent, Gary et sa mère célibataire, Darcy, liés par une étiquette laser pendant que Gary

gardait Théo. La chimie était palpable, il n’est donc pas surprenant que le

les personnages explorent une possible connexion amoureuse.

Avec

Maggie a l’intention d’accepter la bourse d’Oxford et Gary fait ce qu’il appelle

un «nouveau départ», cela pourrait-il être la nouvelle norme pour les ex? Basé sur

promo pour le prochain épisode, Lima sera là pour

au moins une semaine de plus, mais le temps nous dira si Gary s’engagera vraiment.

Eddie’s

rêve: Quels squelettes hantent la famille d’Eddie?

Précédemment

sur A Million Little Things, la sœur d’Eddie, Lindsay, lui a demandé de façon cryptique

à propos d’une maison au bord du lac que leur famille visitait. Elle a rapidement pagayé et hightailed

hors de la maison de son frère. Sur la base de la tension dans la scène, il était clair

que quelque chose de sinistre se cachait juste sous la surface.

Dans ce

épisode, Eddie rêve qu’il est dans un bateau sur un lac avec Jon la nuit. dans le

scène étrange, il demande une bière, mais Jon ne lui permettra pas, alors Eddie se lève pour

l’obtenir lui-même. Jon tombe par dessus bord dans l’eau trouble et Eddie atteint

pour le sauver. Mais au lieu de l’emprise familière de son ami, Eddie saisit un

main de fille – une main avec du vernis à ongles turquoise.

Il

semble que le rêve d’Eddie à propos de Jon déclenche un souvenir de sa jeunesse parce que

plus tard dans l’épisode, Eddie a un flash-back d’un lac. Il y a une fille

nommé Alex avec – vous l’avez deviné – des ongles de couleur turquoise. La mémoire secoue Eddie

à la base et l’invite à appeler Lindsay immédiatement. Il a besoin de savoir quoi

est arrivé la nuit où Alex est mort.

Plus de

l’année dernière, Eddie a fait la paix avec les démons intérieurs et a créé un environnement stable et

vie heureuse avec Katherine. Un secret du passé pourrait-il tout détruire?

Delilah’s

rêve: va-t-elle rouvrir son cœur?

Dans une

Un an plus tard, »Delilah évite les appels d’une admiratrice qu’elle a rencontrée

épisode. Maggie l’encourage à abandonner la culpabilité, à embrasser le bonheur et à avoir

un peu de plaisir.

Dans

Le rêve de Delilah, Jon l’encourage également à répondre à son téléphone lorsque le nouvel homme

dans sa vie appelle. Il lui donne sa bénédiction pour avancer et être heureux. Delilah s’attarde

dans un doux moment avec Jon, et l’épisode se termine avant qu’elle ne se réveille. Will Delilah’s

vision de Jon l’inspire à dire «oui» à la romance?

