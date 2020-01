Questions que nous avons sur ‘Orphan 55’

Doctor Who continue d’exciter les fans de science-fiction. La saison 12, épisode 3 de l’émission, «Orphan 55», nous a laissé quelques questions à méditer. L’examen de ces questions pourrait nous donner une idée de l’orientation de Doctor Who.

Il est temps d’avertir le spoiler. Si vous n’avez pas vu l’épisode 3 de la saison 12 de Doctor Who, “Orphan 55”, arrêtez de lire maintenant. Si vous avez vu l’épisode ou si cela ne vous dérange pas, continuez à lire et explorez ces questions avec nous.

Est-ce que Ryan Sinclair reverra jamais Bella après Doctor Who’s Orphan 55?

Alors qu’il se remet d’une maladie contractée dans un distributeur automatique, Ryan Sinclair rencontre une mystérieuse jeune femme nommée Bella. Les deux jeunes discutent et finissent par flirter. Il s’avère que Bella est derrière le virus que Ryan a attrapé et prévoit de faire sauter le spa, espérant blesser sa mère absente Kane. Bien que Bella abandonne finalement ce plan et que ses bombes soient utiles en essayant de vaincre la lie monstrueuse, c’est un coup dur pour Ryan que la fille qu’il aime a des problèmes si intenses.

Bella finit par se racheter, alors qu’elle et sa mère Kane combattent les Dregs tandis que Ryan retourne au TARDIS avec le docteur, Graham et Yaz. Ryan est alors très inquiet pour elle, voulant savoir si elle ira bien. Ils partagent également un baiser avant son départ. Ce baiser nous fait nous demander: Bella reviendra-t-elle?

Sera-t-elle une invitée récurrente? Ou est-ce qu’elle va juste être un amour unique pour Ryan? Les choses pourraient aller dans les deux sens. Bien que Bella et sa mère semblent être dans une situation désastreuse, elles pourraient juste s’en sortir.

Tout est possible dans Doctor Who.

Ryan, Graham et Yaz vont-ils se fâcher contre le treizième docteur?

Comme Metro.co.uk le suggère, quelque chose ne va pas dans le TARDIS. Pendant “Spyfall”, le Treizième Docteur a passé beaucoup de temps loin de ses amis. Ils voulaient une explication de qui était exactement cette femme avec qui ils voyageaient. Après avoir entendu parler de sa planète natale, Gallifrey, Ryan, Graham et Yaz semblent satisfaits.

Bien que Yaz demande s’ils peuvent aller à Gallifrey, le docteur change rapidement de sujet. Dans Doctor Who’s “Orphan 55”, il y a un problème similaire avec Yaz qui se demande quand le Docteur a réalisé qu’ils étaient sur Terre tout le temps et pourquoi elle n’en a pas parlé à ses amis tout de suite. Tout semble correct pour l’instant, mais les choses pourraient rapidement changer pour l’équipe TARDIS. Cela nous fait nous demander: Ryan, Graham et Yaz vont-ils commencer à interroger le docteur, vont-ils se mettre en colère contre elle?

Seront-ils capables de lui faire confiance à la fin ou y aura-t-il des problèmes? Cela pourrait aller dans les deux sens. Le Docteur n’est pas toujours bon pour affronter ses problèmes, préférant se concentrer sur les problèmes des autres. Là encore, le Treizième Docteur est une toute nouvelle incarnation qui n’a pas – ou du moins n’a pas eu, la nouvelle destruction de Gallifrey – a les mêmes raccords que les anciennes versions du Docteur.

Seul le temps nous le dira vraiment.

Le treizième docteur dira-t-il à ses amis ce qui ne va pas?

Après les nombreuses bombes tombées dans “Spyfall”, le Treizième Docteur semble très bouleversé. Ses amis remarquent sa baisse d’humeur et essaient de lui parler dans “Orphan 55”. Cependant, le Docteur insiste sur le fait qu’elle va bien.

Le Docteur dira-t-il à ses amis ce qui s’est passé avec le Maître et le mystère de l’Enfant intemporel? C’est difficile à savoir. Comme mentionné ci-dessus, le médecin n’est pas toujours bon pour traiter leurs problèmes. Pourtant, le Treizième Docteur est définitivement très empathique et pourrait comprendre pourquoi ses amis veulent plus d’informations.