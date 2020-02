Qui a daté Lizzo?

Lizzo prend le monde d’assaut et fait tomber les barrières non seulement entre les genres musicaux, mais aussi pour ce que signifie être une femme de beauté à l’honneur.

Elle a récemment remporté trois Grammy Awards et a été nominée pour 5 autres, toutes pour des chansons de son album Cuz I Love You 2019, à l’exception de la chanson “Truth Hurts” qui a été publiée en 2017 mais qui n’a trouvé que ses bases.

Pour toutes ses chansons sur l’amour, le sexe et le chagrin, de nombreux fans se demandent à qui Lizzo a donné son cœur?

À propos de qui Lizzo a-t-il écrit «Cuz I Love You»?

Lizzo | Aaron J. Thornton / FilmMagic

Lizzo est très privée de sa vie amoureuse, et la vérité est que nous ne saurons peut-être jamais exactement à qui ses chansons font référence. Même avec une chanson intitulée “Jerome”, il n’y a aucun Jerome réel qu’elle ait jamais mentionné dans les interviews, et quant à ce “nouvel homme sur les Vikings du Minnesota?” Elle a laissé entendre en concert qu’il était de Detroit, et c’est à peu près tout ce que nous savons à ce sujet.

Nous savons cependant que son album Cuz I Love You était en fait à propos de quelqu’un en particulier, un homme mystère des Gémeaux qui l’a profondément affectée. Lors d’une interview à Rolling Stone, elle a partagé: «Aussi foutu que cela puisse paraître, j’avais besoin de cette expérience déchirante. Je ne suis pas triste, car j’utilise la douleur de manière si constructive. C’est inévitable. La douleur est une expérience humaine. “

Cet album marque son incursion dans un type de chanson plus vulnérable, qui la laisse nue de manière très différente de sa vivacité de peau, et c’est quelque chose que les fans ont pris avec enthousiasme. Dans les chansons de l’album, elle offre toujours une bonne quantité d’hymnes d’amour-propre tels que “Soulmate”, tout en montrant qu’elle est également victime de chagrin comme n’importe qui d’autre.

Lizzo aime flirter

À toute connaissance du public en ce moment, Lizzo est actuellement célibataire, et en tant que femme célibataire entourée de célébrités sur une base assez cohérente, Lizzo n’est pas étrangère à un petit flirt léger. Avant une séance photo avec le chanteur Charlie Puth, elle aurait crié: “Nous sommes sur le point de nous distinguer et ça va devenir bizarre!” Les deux ont ensuite agi comme s’ils marchaient dans l’allée alors que Puth fredonnait le «Choeur nuptial».

Elle s’est également amusée de manière coquette lors de son interview sur The Daily Show avec Trevor Noah. Il y avait une chimie définie entre elle et l’hôte sud-africain. Lizzo a laissé Noah avec un cadeau de départ de marques de rouge à lèvres sur sa joue après lui avoir fait une grosse bécasse.

Plus tard, en parlant de Noah dans une interview avec Busy Philipps Lizzo, il a déclaré: “Il joue dur pour l’obtenir, mais je vais te chercher, Trevor.”

Dans la même interview, elle a également affirmé avoir essayé l’application de rencontres de célébrités Raya en disant: “J’ai essayé de faire correspondre John Mayer, cela n’a pas fonctionné.” Blague ou pas, c’était probablement pour le mieux. Elle est trop bonne pour lui.

Lizzo est vraiment son âme soeur

Au fur et à mesure de ses paroles, «Je suis ma propre âme sœur. Je sais comment m’aimer », et Lizzo le vit de façon grande et petite. Son essence entière est une célébration non seulement de l’amour-propre, mais aussi d’aimer les autres et de les aider à apprendre l’amour eux-mêmes.

Elle retweets régulièrement et partage des histoires de voyages de fans vers l’amour-propre avec des mots d’encouragement et de joie. Elle est un modèle qui ouvre la voie à des personnes de toutes formes et tailles pour apprendre à s’aimer et à aimer leur corps.

L’amour-propre n’a pas toujours été aussi facile pour Lizzo, et elle a traversé son lot de luttes et de difficultés. Au cours de sa deuxième année d’université, son père est décédé, elle a abandonné l’école, et a finalement été sans abri et vivant hors de sa voiture.

Cependant, c’est de cet endroit sombre qu’elle a commencé à chanter. Grâce à son amour de la musique et à sa détermination à ne jamais abandonner, le monde a maintenant Lizzo à remercier pour bien… Lizzo.