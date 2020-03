Qui a donné à Miley Cyrus son nouveau tatouage NSFW?

Miley Cyrus est l’une de ces célébrités hollywoodiennes qui aime vraiment défier les attentes de ses fans et des médias. Depuis sa transition d’une douce star de Disney à une femme mature et audacieuse, Cyrus a repoussé les limites de sa musique et de sa vie personnelle. Cyrus est un grand fan de l’art corporel, en particulier des tatouages, et aime obtenir de nouvelles encres pour commémorer des événements importants de sa vie. Récemment, Cyrus a encore une fois surpris les fans avec un tatouage qui rend hommage à une œuvre d’art emblématique.

Combien de tatouages ​​Miley Cyrus a-t-elle?

Miley Cyrus | VALERIE MACON / . via .

Cyrus a connu la gloire dans l’émission emblématique de Disney Channel Hannah Montana. Jouer la sensation d’adolescence sage et à double personnalité a donné à Cyrus une plate-forme pour ses compétences vocales incroyables, et bientôt, elle avait éclipsé le spectacle et était sur de plus grandes choses. Désireuse de prouver qu’elle était sa propre personne, Cyrus a développé une réputation quelque peu controversée et a survécu à plusieurs controverses au début de sa carrière.

La plupart des critiques ont finalement accepté Cyrus pour qui elle est – et ses fans l’aiment certainement pour sa nature audacieuse. Cyrus est un passionné de photographie osée et d’art corporel. Au fil des ans, elle a décoré sa peau d’un assortiment de tatouages.

En fait, Cyrus a bien plus de vingt tatouages, dont beaucoup sont très petits et difficiles à identifier avec précision. Quelques-uns de ses tatouages ​​connus incluent les mots “Just Breathe” sur ses côtes, et près de dix tatouages ​​miniatures sur et entre ses doigts. Elle a également le mot «amour» écrit dans son oreille, un rappel pour Cyrus de «bloquer toute la merde».

Miley Cyrus a récemment obtenu des tatouages ​​assortis avec Cody Simpson

Cyrus a également utilisé ses tatouages ​​pour symboliser des moments majeurs de sa vie amoureuse. Pendant dix ans, elle et l’acteur australien Liam Hemsworth ont été romantiquement impliqués, après s’être rencontrés initialement sur le tournage de leur film, The Last Song.

Hemsworth et Cyrus ont commémoré leur amour via l’encre corporelle plusieurs fois au cours de leur relation. Ils ont obtenu des tatouages ​​Vegemite assortis il y a quelques années, suivis par des tatouages ​​de crâne de sucre assortis un an après.

Bien que Cyrus et Hemsworth se soient séparés à l’été 2019, elle continue la tradition d’honorer ses amours à travers les tatouages. Actuellement, Cyrus sort avec Cody Simpson, et les deux ont visité plusieurs fois le salon de tatouage. Plus récemment, Cyrus et Simpson ont reçu des tatouages ​​trident assortis sur leurs bras gauches.

Miley Cyrus a obtenu un nouveau tatouage inspiré de Matisse

Cyrus a également visité le salon de tatouage en solo à quelques reprises au cours des deux derniers mois. L’une de ses pièces les plus récentes est une note de Yoko Ono inscrite sur son épaule, un hommage à la fois à son amour de la musique de John Lennon et à sa collaboration de longue date avec Sean Lennon.

Le 2 mars, Cyrus a fait ses débuts avec un nouveau tatouage flambant neuf, cette fois un bel hommage à un autre artiste emblématique. Le tatouage en question est une silhouette du corps nu d’une femme, réalisée à l’encre noir et blanc. La pièce est placée sur son triceps et est tirée d’une œuvre d’Henri Matisse.

Cyrus a légendé son post: «Dansez-moi à votre beauté avec un violon brûlant. Dansez-moi à travers la panique jusqu’à ce que je sois rassuré. Touchez-moi avec votre main nue ou touchez-moi avec votre gant. Danse jusqu’à la fin de l’amour. ”

Les mots sont beaux, mais pas écrits par Cyrus. En fait, ils proviennent d’un livre écrit en 1984 par Leonard Cohen, un livre qui comportait également une série d’illustrations de Matisse. Il est admirable que Cyrus ait réussi à inclure un hommage non seulement à Matisse mais aussi à Cohen dans les débuts de son nouveau tatouage.

Qui a donné à Miley Cyrus son tatouage?

Quant à qui l’a encrée, Cyrus a été tatouée par l’artiste basée à Los Angeles Nico Bassill. Il est le même artiste qui a encré Cyrus et Simpson pour leurs tatouages ​​assortis.

«J’ai grandi à Los Angeles et les rues autour de ma ville ont vraiment inspiré ma motivation pour l’art et pour travailler avec de nombreux médiums différents», écrit Bassill dans sa biographie. “Dès mon plus jeune âge, j’ai adoré les tatouages ​​et j’ai aspiré à devenir un jour tatoueur.”

Bassill a commencé son parcours de tatoueur il y a quatre ans. «Après une longue aventure de travail manuel et d’apprentissage, je suis finalement devenu un artiste à plein temps et je réalise mon rêve», écrit Bassill.

Bassill semble être un favori de Cyrus en matière de tatouages. L’année dernière, il a recouvert un petit avocat vert sur son triceps gauche d’une grosse rose.