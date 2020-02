Qui a reçu des roses de date pendant l’épisode 6? – Les fans pensent que la dernière fille ne méritait pas la sienne

Peter Weber emmène dix candidats à Santiago, au Chili, dans le deuxième épisode de The Bachelor cette semaine. En plus de distribuer trois roses de date, il envoie deux femmes chez elle avant même que la cérémonie des roses ne commence.

[Warning: The Bachelor Season 24 spoilers ahead]

Peter Weber | Paula Lobo / ABC via .

Hannah Ann poursuit son chemin en tant que l’une des finalistes pour la finale

MyKenna tire des poignards dans ses yeux sur Weber lorsque Hannah Ann marque le premier rendez-vous en tête-à-tête.

Le pilote de 23 ans explore la Plaza de Art, le centre de Santiago. Ils marchent dans les rues du Chili et embrassent la culture. Ils montent un chariot sur un magnifique flanc de montagne.

“Hannah Ann est probablement la fille la plus maladroite ici”, admet Weber. “Elle me fait rire. Elle est la fille parfaite pour ce rendez-vous car elle est prête à tout. »

Cependant, il s’inquiète un peu car Hannah n’a jamais été amoureuse auparavant. Il se demande si elle est prête pour un engagement à vie.

«Aujourd’hui, j’ai pu vraiment imaginer mon avenir avec vous», raconte Hannah à Weber plus tard dans la soirée.

Weber l’interroge sur ses relations passées. Elle admet qu’elle est sortie avec quelqu’un pendant trois ans et demi mais qu’elle n’était pas amoureuse. Cette prise de conscience le fait se demander ce qu’elle pense de lui.

“Je me demande si nous avons cette connexion suffisamment profonde”, demande Weber à Hannah.

Quand Weber la laisse réfléchir, elle commence à tout remettre en question. Hannah finit par avoir une panne, et il s’avère que c’est précisément ce dont Weber avait besoin pour solidifier son choix de la garder.

“Je ne veux pas que vous vous sentiez obligé de donner votre visage heureux tout le temps et cette réponse parfaite”, dit Weber à Hannah Ann en lui donnant la première date de rose de l’épisode.

Une date de groupe amusante Novella a commencé comme votre 8 sur 1 date typique

Weber emmène Sydney, Natasha, Kelsey, Victoria P., Madison, Tammy, Kelley et Mykenna à une date intitulée «Lumières, appareil photo, action».

La date s’avère vraiment joyeuse et amusante. Toutes les femmes obtiennent du maquillage, des costumes, des rôles assignés et des lignes pour le spectacle. Ils vont jouer un feuilleton espagnol avec Weber dans le rôle de Pedro.

Les dames se donnent à fond pendant le tournage de l’émission. Même Kelley essaie de gagner le cœur de Weber en tant que grand-mère de Pedro. Dans une tournure mignonne, la femme de chambre, MyKenna gagne le cœur de Pedro. Il la prend et fait des rencontres avec elle tandis que Chris Harrison entre, habillé en père de Pedro.

Plus tard dans la soirée, Kelsey et Weber racontent comment ils ont tant surmonté depuis le début, à commencer par Champagne-gate. Il parle de la réalité de ses sentiments pour Kelsey, puis ils ont une solide séance de maquillage. Cependant, elle ne reçoit pas de rose.

Weber a écrit à Madi un autre script de Tellanovella. Il admet que son cœur est avec elle.

«Je vous embrasse avec passion pour allumer un million de soleils chiliens», a déclaré Peter à Madi.

La jeune femme de 23 ans a une longue séance de maquillage avec Weber, puis elle glousse et est frappée dans sa salle confessionnelle privée.

“Cette rose va à quelqu’un qui me fait vraiment du bien pour l’avenir, Madi”, Weber lui donne la date du groupe.

Victoria F. fait son canard et son run-out habituels lors de son rendez-vous en tête-à-tête

Weber emmène Victoria F. dans une ferme équestre. Elle admet qu’elle est «totalement nerveuse», comme d’habitude. Ils parlent de communication et de confiance, ce qui est intéressant car il y a tellement de mensonges qui l’entourent.

Comme Weber décrit à quel point il pouvait voir Victoria F. comme sa «future Mme Weber», nous découvrons qu’elle ne ressent pas la même chose. Le pilote est très découragé par toute la conversation et commence à deviner leur connexion.

«Je me sens littéralement malade physiquement», dit Victoria P., alors qu’elle pleurait dans la salle de bain. “Il est ici pour le mariage, et je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. C’est le plus que j’ai jamais pleuré avec qui que ce soit. »

Après son bec habituel de course et de pleurer dans un coin, elle revient et ils parlent de la douleur qu’elle lui a causée. Cependant, il lui donne toujours la date rose! Elle l’accepte et ils ont un baiser sincère.

Elle promet de ne plus le repousser. Il a l’impression qu’elle est la première fille dont il est tombé amoureux et dont il ne voit pas la validation. Il semble que Weber aime une bonne poursuite, après tout.

Découvrez si le célibataire continue de poursuivre Victoria F. difficile à obtenir lorsque l’émission reviendra le lundi 10 février 2020 à 20 h. ET sur ABC.

Lire la suite: «Le baccalauréat»: une candidate a brusquement quitté le salon – était-ce pour qu’elle puisse couronner son successeur de Miss Louisiane?