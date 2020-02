Qui a remporté les jeux Jimmy Jab?

Brooklyn Nine-Nine en est actuellement à sa septième saison sur NBC. La série est connue pour ses épisodes annuels avec un casse et Doug Judy, mais dans le dernier épisode, les Jimmy Jab Games sont revenus pour la première fois depuis la saison 2. Beaucoup de choses ont changé depuis, alors voici comment le jeu s’est déroulé dans “The Jimmy Jab Games II.”

[Spoiler Alert: This article contains spoilers for the most recent episode of Brooklyn Nine-Nine.]

Melissa Fumero, Andy Samberg, Andre Braugher, Joe Lo Truglio et Dirk Blocker dans «Brooklyn Nine-Nine»

Jake n’est plus le clown de classe ‘Brooklyn Nine-Nine’

Le nouvel épisode de Brooklyn Nine-Nine se concentre sur la prise de conscience de Jake qu’il est maintenant un adulte mature. Terry et Amy sont prêts à sortir pour la journée, et Terry se sent à l’aise de laisser Jake en charge en raison de combien il a mûri. Jake le nie, mais Terry souligne qu’il vient d’acheter une voiture familiale avec Amy.

Jake décide d’organiser les Jimmy Jab Games car l’équipe n’a pas grand-chose à faire. Gina n’étant plus là, Charles demande à être l’hôte pour pouvoir canaliser les personnages de The Greatest Showman. Charles enrôle ensuite la partenaire de Holt, Debbie, pour prendre sa place dans les jeux.

Pour rendre les choses intéressantes, Hitchcock demande de faire un pari avec Jake. Si Jake gagne, Hitchcock fera sa paperasse pendant un an. Cependant, si Hitchcock gagne, il obtient la voiture de Jake et Amy. À la consternation d’Amy, Jake prend le pari. Elle décide également de participer aux Jimmy Jab Games pour s’assurer que Jake ne perd pas la voiture.

Rosa et Holt se ciblent

Le prix pour gagner les Jeux Jimmy Jab de cette saison est un jour de congé payé. En raison de leur nature compétitive, Holt et Rosa se choisissent immédiatement comme cible principale. Alors que les deux sont compétitifs, Debbie ne l’est pas, et elle est sortie après le premier tour après avoir eu une réaction allergique à la dinde.

Hitchcock prend les différents médicaments de Scully pour chaque cycle. Après que Jake se soit caché dans le plafond pendant l’une des rondes, il tombe et se blesse. Jake continue de jouer blessé et à cause de ses blessures, Amy sacrifie sa place pour le garder dans les matchs.

Holt, quant à lui, devient compétitif pour essayer de comprendre pourquoi Rosa veut si mal un jour de congé. Rosa admet qu’elle a récemment été larguée et elle a besoin d’un jour de congé pour se vider la tête et se sentir mieux. Au tour suivant, Holt et Rosa décident de quitter les Jimmy Jab Games pour que Holt puisse aider Rosa dans sa rupture. En tant qu’ami, Holt s’assoit avec elle et écoute de la musique qu’il déteste, donnant à Rosa le confort dont elle a besoin.

Jake se blesse à nouveau dans «Brooklyn Nine-Nine»

Avant le dernier round, le plafond tombe sur Jake, le jetant au sol. Il est de nouveau blessé, et alors qu’il fait de son mieux pour se soigner avec des packs de glace, lui et Amy discutent. Dans l’épisode Brooklyn Nine-Nine, Jake admet qu’il est contrarié de devenir un adulte responsable parce qu’il a l’habitude d’être le clown de la classe.

Amy le rassure sur le fait qu’il est toujours très irresponsable. Jake lui dit ensuite que la raison pour laquelle il a pris le pari d’Hitchcock n’était pas à cause de son insécurité. Au lieu de cela, il voulait avoir la possibilité d’avoir plus de temps pour aider Amy si elle tombe enceinte, car ils essaient d’avoir un bébé.

Avec seulement Jake et Hitchcock à gauche dans le tour final, les deux luttent car Jake est blessé et Hitchcock réagit à la prise de différentes pilules. Pour lui donner un coup de pouce d’adrénaline, Amy utilise l’un des EpiPens de Debbie sur Jake. Il gagne et les deux gardent leur voiture.