Qui a subi une chirurgie esthétique pendant la saison de Peter Weber?

Il y a dix candidats restants sur The Bachelor, et le drame est à un niveau record pour Peter Weber. Les fans passionnés aiment discuter de tous les détails de l’émission, jusqu’à qui a subi une chirurgie esthétique.

Voyons si les rumeurs entourant Hannah Ann Sluss, Victoria Paul, Kelsey Weier et Kelley Flanagan sont possibles.

Peter Weber avec ses 30 premières femmes éligibles | ABC / Craig Sjodin

Hannah Ann a-t-elle subi une chirurgie d’augmentation mammaire?

Oui, cette rumeur est vraie. Hannah Ann est très ouverte sur son opération de 2014 à l’âge de 18 ans. Elle a partagé une vidéo sur le compte Instagram de Breazeale Clinic en 2018 sur son expérience avec la chirurgie.

«J’étais vraiment inquiète au début,» Hannah décrit ses sentiments. «Je n’avais jamais eu de travail auparavant, et j’étais vraiment nerveux parce que c’était de la chirurgie plastique, et je voulais que ça paraisse aussi naturel que possible. Je ne voulais pas non plus que tout le monde reconnaisse vraiment que j’avais subi une opération. Je voulais que ce soit juste une transition graduelle pour ressembler davantage à une femme. »

Certaines sources affirment que la vidéo a été «déterrée», mais ce n’était pas une vidéo cachée. Le mannequin de 23 ans parle très ouvertement dans le clip, que la clinique de Knoxville, TN, avait la permission de publier. Si elle ne voulait pas que les gens soient au courant de son augmentation, elle aurait pu leur demander de retirer la vidéo avant de poursuivre The Bachelor.

Victoria P. a-t-elle subi un travail esthétique sur son visage?

Des rumeurs circulent sur les sites de médias sociaux – tels que Twitter et Reddit – selon lesquelles Victoria P. a subi une rhinoplastie et d’autres chirurgies esthétiques sur ses traits du visage. Les fans postent côte à côte des photos de l’infirmière de 27 ans pour montrer comment son visage a changé au cours des sept dernières années.

“Oui, elle a certainement fait plus de travail que son nez”, a écrit un utilisateur de Reddit. “On dirait des charges pour altérer les sourcils, les pommettes et peut-être un menton plus mince?”

Cependant, d’autres fans n’hésitent pas à souligner qu’il pourrait s’agir de maquillage. Ils croient que ce ne serait pas du tout une intervention chirurgicale.

«La façon dont les gens se maquillent est si différente de celle d’il y a sept ans, que vous pouvez changer la forme de vos sourcils, la forme de vos lèvres et modeler votre nez sans faire de travail», a expliqué un autre Redditor. “Qu’elle ait travaillé ou non, c’est son affaire, mais elle est belle de toute façon!”

Cette spéculation n’est plus qu’une rumeur à ce stade. Victoria P. ne vient pas dire qu’elle a subi une chirurgie esthétique. Il est possible qu’elle ait beaucoup changé de 20 à 27 ans et ait appris des façons plus avancées de se maquiller.

Kelsey ou Kelley ont-elles subi une chirurgie esthétique avant de poursuivre «The Bachelor»?

Les mêmes rumeurs circulant à propos de Victoria P. circulent également à propos de Kelsey et Kelley.

“Kelsey a des remplisseurs de lèvres et de joues évidents”, a écrit un rédacteur. “Kelley l’avocate, je ne sais pas si elle a fait quelque chose, elle a une lèvre supérieure fine mais peut-être qu’elle a du Botox dans le front.”

“Kelley a des lèvres vraiment évidentes pour moi”, a ajouté un autre fan.

Ces rumeurs ne sont pas non plus confirmées à ce stade. Cependant, si l’une des femmes du baccalauréat a subi une chirurgie esthétique, c’est finalement leur choix.

«La chirurgie esthétique est un choix individuel», a écrit la psychologue Mandy Kloppers de mentalhealth.net. «Certaines personnes jurent que cela a changé leur vie pour le mieux tandis que d’autres estiment qu’elles avaient des attentes irréalistes quant à la façon dont la chirurgie esthétique pourrait changer leur vie.»

Certaines femmes sont ouvertes à ce sujet, d’autres non. À ce stade, seule Hannah Ann de The Bachelor Season 24 confirme son opération.

