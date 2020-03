Qui connaissait la relation secrète d’Anakin et Padmé? ‘The Clone Wars’, l’épisode 2 a donné des indices évidents

Les préquelles couvraient beaucoup, mais un grand aspect était l’amour d’Anakin pour Padmé. Ils étaient de jeunes adultes mignons amoureux dans l’épisode II: L’attaque des clones, puis des adultes plus sérieux qui se sont mariés dans Revenge of the Sith. Il y a des scènes qui montrent que les gens connaissent leur «secret», comme l’étreinte flagrante de Padmé à la fin de l’épisode II ou chacun des regards pointus de Yoda. Mais c’est dans The Clone Wars qu’Anakin et Padmé montrent à quel point ils étaient évidents. Ils pensaient qu’ils étaient bons à garder le secret, mais ils ne l’étaient vraiment pas.

À cause de tous ces regards et missions persistants, qui connaissait réellement leur relation? De nombreux amis proches et le nouvel épisode de la saison 7 ont solidifié deux personnages clés. Spoilers pour la saison 7 de The Clone Wars à venir.

Captain Rex

Dans la saison 7, épisode 2, qui vient de sortir le 28 février, Rex est très préoccupé de trouver un autre clone, Echo, qui était présumé mort dans la saison 3. Mais au début de l’épisode, avant que Rex et Anakin puissent continuer la mission avec le Bad Batch, Anakin insiste pour qu’il l’aide avec quelque chose. Il est évident que quoi que ce soit, c’était pré-planifié, même si Rex est impatient de partir en mission.

Il devient évident que Rex savait ce que faisait Anakin, car il devient très nerveux quand Obi-Wan Kenobi se présente. Pourquoi était-ce un soupçon que Rex connaissait la relation d’Anakin avant juste à cause de leur collaboration, cela a été confirmé dans cet épisode.

Obi-Wan Kenobi

Il y a tellement de fois que la connaissance d’Obi-Wan de la romance d’Anakin est évoquée. D’une part, ils partagent un lien très étroit et sont constamment ensemble, donc Obi-Wan a dû le ressentir souvent. Et il y a la scène de la saison 6 où il a une conversation avec Anakin et dit carrément qu’il sait l’essentiel de ce qui se passe.

Bien sûr, il comprend également Anakin, le père de l’enfant de Padmé dans Revenge of the Sith. Mais cette scène de la saison 7 – où il crie à Anakin qu’il espère avoir donné à Padmé ses salutations – renforce ce qu’il sait.

Ahsoka Tano

Ahsoka est une autre personne qui a travaillé si étroitement avec Anakin qu’il est insondable qu’elle ne se doute de rien. Sans oublier qu’elle était également assez proche de Padmé. Mais c’est confirmé à la fin de la saison 5. Ahsoka a été bannie de l’Ordre Jedi pour un crime qu’elle n’a pas commis, et quand son nom a été effacé, elle a choisi de quitter l’Ordre à cause de tout ce qui s’était passé.

Au moment du départ d’Ahsoka, Anakin essaie de la convaincre de revenir, mais elle est dans sa décision. Dans son dernier effort pour égaliser avec elle, Anakin dit à Ahsoka qu’il sait qu’il veut quitter l’Ordre. «Je comprends plus que vous ne vous rendez compte que vous voulez vous éloigner de l’Ordre.» Tout ce qu’elle dit, c’est «je sais» et s’en va. Anakin est visiblement surpris, mais cela suffit pour faire savoir au public qu’Ashoka a compris qu’il était avec Padmé. C’est une situation similaire à ce qui se passe dans le court métrage de “Compagnie inattendue” de Forces of Destiny.

C-3PO et R2-D2

Celui-ci est évident car C-3PO et R2-D2 vivaient avec Padmé et Anakin. Même s’ils étaient considérés comme des amis, en particulier R2-D2 et Anakin, ils servaient toujours à des fins. C-3PO était toujours dans la maison, là pour aider Padmé si nécessaire et R2 partait toujours en mission avec Anakin comme son droïde astromech.

Anakin et Padmé ont laissé leurs gardes dans l’appartement Coruscant de Padmé devant les droïdes et se sont également mariés avec eux comme témoins.

Palpatine

Le chancelier Palpatine, alias Dark Sidious, savait bien sûr qu’Anakin avait un mariage secret avec Padmé. C’était une partie importante de son plan et il connaissait aussi très bien le sénateur puisque sa «planète natale» était Naboo et il avait l’habitude de tenir sa position à un moment donné.

La connaissance de Palpatine de leur relation l’a aidé à transformer Anakin du côté obscur.

Yoda

Yoda soupçonne fortement l’implication d’Anakin avec Padmé. Il est très à l’écoute de la Force et pouvait sentir quand Anakin était effrayé, en colère ou seul. Il pouvait donc probablement sentir comment son énergie avait changé en présence de Padmé.

Dans Legends, Yoda était plus fou de l’extérieur et a dit à Obi-Wan de rompre leur relation, mais en canon, nous ne recevons pas aussi directement une réponse du maître. The Clone Wars fait un très bon travail en montrant les regards suspects de Yoda ou en regardant les regards, mais rien n’est confirmé à 100%.

Il y a d’autres personnes qui le savaient probablement aussi. Les servantes de Padmé, en particulier Sabé, étaient extrêmement proches du sénateur et leur loyauté lui a été jurée. Si toutes ses servantes ne connaissaient pas son mariage secret, Sabé le savait très probablement. À la fin de Queen’s Shadow par E.K. Johnston, Bail Organa appelle Sabé après la mort de Padmé. Bien que le public ne sache pas ce qu’il lui dit, c’est probablement à propos de Leia. Indiquant en outre que Sabé en savait plus sur la vie personnelle de Padmé.

Si vous regardez même quelques épisodes de The Clone Wars avec les interactions d’Anakin et Padmé, vous vous demanderez également si les gens le savaient aussi. Parce qu’ils ne sont pas du tout très subtils quant à leurs sentiments l’un envers l’autre.