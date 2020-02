Qui de la saison de Peter Weber “The Bachelor” a obtenu “The Bachelorette” Modifier jusqu’à présent?

Nous approchons de la fin de la saison de licence de Peter Weber. Les fans commencent donc à parler de qui devrait être le prochain bachelorette.

Mykenna Dorn, Peter Weber et Kelley Flanagan | Francisco Roman via .

En règle générale, au cours de la dernière partie de The Bachelor, le public peut dire quels producteurs envisagent pour le rôle principal en raison de la nature des candidats au montage qui sortent. Un montage Bachelorette implique généralement de parler de leur désir de trouver un jour l’amour qu’ils méritent. Ou un montage qui les rend tout simplement particulièrement sympathiques, comme quelqu’un que l’Amérique aimerait regarder trouver l’amour.

Jusqu’à présent, voici qui nous et les fans pensons avoir une bonne chance d’être la bachelorette.

Kelsey Weier

Bien que Kelsey Weier n’ait pas exactement donné un monologue sur son chemin sur le genre d’amour qu’elle souhaite, de nombreux fans pensent qu’elle serait une bonne option pour The Bachelorette.

“J’ai une intuition assez forte, ce sera Kelsey”, a écrit un fan sur Reddit. «Elle porte son cœur sur sa manche et est prête à être ouvertement très émotive devant la caméra. Elle serait une piste divertissante à cause de cela, semblable à Hannah [Brown]. “

“J’aime [Kelsey] en général et pouvait voir pourquoi les producteurs la choisissaient », a écrit un autre. «Mon premier instinct est« l’enfer nah », mais maintenant je pense qu’elle pourrait montrer un tout autre côté – à la Hannah B quand tout le monde a paniqué (à juste titre à l’époque) quand elle a été annoncée comme« ette ».

Natasha Parker

Lorsque Peter Weber a renvoyé Natasha Parker chez elle, son monologue de sortie était plus sur le fait de ne pas être sur la même page que le pilote que sur le type d’amour qu’elle espère recevoir un jour. Mais beaucoup de fans espèrent qu’elle sera considérée pour le rôle principal en raison de sa maturité et de son équilibre.

“Natasha n’a pas besoin de cet homme médiocre ou de cette absurdité produite. Natasha pour Bachelorette ou la tête d’un spectacle de meilleure qualité. Nous avons stan », a tweeté un fan.

Kelley Flanagan

Alors que Weber renvoyait Kelley Flanagan chez elle, elle a donné un monologue épique sur le manque de maturité des concurrents restants (un sentiment avec lequel de nombreux fans de la série sont d’accord).

«Je remets en question ses intentions parce que je ne sais pas vraiment à quelle phase il se trouve dans la vie. Les quatre [contestants] qui restent sont comme des petits bébés. Je ne sais pas vraiment qui ils sont. Êtes-vous un enfant ou un adulte? De toute évidence, il n’est pas d’accord. S’il n’est pas capable de s’asseoir là et de prendre des décisions décisives et des trucs comme ça, c’est à lui. Je ne veux pas non plus qu’il perde mon temps. Merci de ne pas être venu rencontrer ma famille », a-t-elle dit.

Les fans disent qu’ils aimeraient avoir une solide avance féminine et Kelley pourrait être la bonne femme pour le poste.

«En conclusion, Kelly est une reine. Kelly est un mauvais patron b * tch, et vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’un mauvais patron b * tch se retrouve avec un petit b * tch. Kelly pour #bachelorette », a tweeté un fan.

Mykenna Dorn

Les fans de Bachelor n’oublieront pas le discours de sortie de Mykenna Dorn sur la façon dont elle est «forte» et mérite quelqu’un qui sautera les clôtures pour elle. Cela ressemblait certainement à un montage de Bachelorette, mais les fans ne semblent pas vraiment être à bord. Ils pensent, cependant, qu’elle sera géniale sur Bachelor In Paradise.

Femmes de différentes saisons «Bachelor»

Il a également été question de considérer les femmes des autres saisons, principalement parce que les fans ne pensent pas que le casting de Weber était particulièrement sympathique. Des noms comme Tayshia Adams, Katie Morton et, bien sûr, Hannah Brown ont été lancés.

L’année dernière, nous avons découvert qui était le bachelorette le 12 mars, nous n’aurons donc pas à attendre beaucoup plus longtemps pour le découvrir.

