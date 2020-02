Qui est 49ers Running Back Raheem Mostert’s Wife, Devon Mostert?

Le porteur de ballon Raheem Mostert est resté sans repêchage en 2015 et a rebondi autour de la NFL en voyant peu ou pas d’action jusqu’à ce qu’il trouve enfin une maison avec les 49ers de San Francisco en 2016. Ces jours-ci, le natif de Floride connaît une tonne de succès et a vraiment présenté ses compétences sous les lumières vives dans le match de championnat NFC contre les Packers de Green Bay le 19 janvier 2020. Dans ce concours, il avait 29 courses pour 220 verges et quatre touchés au sol.

Avant de rejoindre les Niners, Raheem a eu de brefs séjours avec les Philadelphia Eagles, les Miami Dolphins, les Baltimore Ravens, les Cleveland Browns, les New York Jets et les Chicago Bears. Mais ce qui a été une constante dans sa vie pendant plusieurs années, c’est la femme avec laquelle il est marié. Voici plus sur Raheem et son épouse, Devon Mostert.

Les deux sont des amoureux du collège et elle est aussi une athlète

Devon Beckwith est né le 2 août 1993 à Chardon, Ohio, de parents Kevin et Michelle Beckwith. Elle a fréquenté l’école secondaire Chardon, où elle a excellé dans le soccer.

Elle a remporté un certain nombre de distinctions, notamment quatre fois première joueuse de la première équipe sportive de la première équipe, deuxième fois la deuxième équipe de la région de Greater Cleveland, et quatre fois lauréate académique de toutes les conférences.

Devon a continué à pratiquer ce sport au niveau collégial également pour l’Université Purdue et c’est là qu’elle a rencontré le footballeur des Chaudronniers. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2012 et le 3 mars 2017, le couple d’athlètes a fait le nœud.

Alors que son mari l’a déchiré sur le gril, la forme physique est restée une partie importante de la vie de Devon. Aujourd’hui, elle est ceinture noire en Taekwondo et certifiée STOTT en Pilates.

Ils ont un enfant ensemble

Raheem et Devon ont un enfant ensemble.

Le 22 juin 2019, le couple a accueilli un fils qu’ils ont nommé Gunnar Gray Mostert.

Depuis sa naissance, Gunner a fait pas mal d’apparitions sur Instagram de son père car Raheem ne peut pas s’empêcher de montrer son petit gars à ses plus de 150 000 followers.

Raheem crédite Devon d’avoir sauvé sa carrière

Sans le soutien indéfectible de Devon au fil des ans, Raheem ne jouerait pas au football aujourd’hui.

Il fut un temps où son avenir dans la NFL était incertain et le couple a dû beaucoup bouger.

“C’est devenu une seconde nature”, a déclaré Devon. «Chaque fois qu’il était libéré et récupéré par une autre équipe, je me disais:« J’ai ça. Ne vous inquiétez pas. Allez dans la prochaine ville. Vous vous inquiétez du playbook. Je vais gérer l’appartement et tout ce que je dois fermer sur les factures. »»

À un moment donné, Raheem a même pensé à arrêter de fumer, mais Devon et sa famille l’ont encouragé à continuer de faire ce qu’il aimait.

“Ils m’ont dit catégoriquement:” Si vous aimez ce sport, vous ferez n’importe quoi pour cela “”, a rappelé Raheem. “Et c’est une de ces choses avec lesquelles je suis toujours resté. J’adore ce sport. Et je ferai n’importe quoi pour cela. ”

