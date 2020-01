Qui est Brie Larson Dating?

Depuis son ascension vers la gloire, Brie Larson a été l’une des actrices les plus recherchées de l’entreprise et a développé un grand nombre de fans grâce à son rôle de capitaine Marvel dans l’univers cinématographique Marvel. Les fans de Larson ne semblent pas en avoir assez d’elle et veulent en savoir autant que possible sur l’actrice.

Voici quelques choses que vous ne saviez peut-être pas sur la star, notamment son âge, son vrai nom, quand elle a rompu ses fiançailles et avec qui elle sort ces jours-ci.

Brie Larson | Randy Holmes / ABC via .

Quel âge a Brie Larson et quel est son vrai nom?

Brie Larson est née Brianne Sidonie Desaulniers le 1er octobre 1989 à Sacramento, en Californie, de parents Heather et Sylvain Desaulniers. La mère et le père de Larson étaient tous deux des médecins qui dirigeaient leur propre cabinet.

Larson a développé un intérêt pour le théâtre lorsqu’elle n’avait que 6 ans et est devenue la plus jeune étudiante à avoir assisté et formé à l’American Conservatory Theatre de San Francisco.

Elle a ensuite décroché des concerts d’acteur dans Right on Track de Disney Channel (2003), Raising Dad de la WB (2001) et la comédie pour adolescents de MGM Sleepover (2004). Larson a également joué des rôles dans les films Hoot (2006), Scott Pilgrim vs. the World (2010) et 21 Jump Street (2012), ainsi que dans l’émission de télévision United States of Tara (2009-2011).

En 2015, elle a vraiment connu la gloire lorsqu’elle a joué dans le film Room, dans lequel elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice. Elle a également remporté un Golden Globe, SAG et BAFTA pour sa performance. Elle a ensuite joué le rôle-titre dans Captain Marvel et, en 2020, s’est associée au réalisateur Destin Daniel Cretton pour la troisième fois pour le film Just Mercy.

Elle a rompu ses fiançailles

Brie Larson et Alex Greenwald | Steve Granitz / WireImage

Larson a commencé à sortir avec Alex Greenwald, qui est le chanteur du groupe Phantom Planet, en 2013. Trois ans plus tard, le couple s’est fiancé lors d’un voyage à Tokyo, au Japon. Ils ont vécu ensemble dans les collines d’Hollywood, ont assisté à des événements les uns avec les autres et Larson l’a jailli lors d’interviews.

“Oh mec, je veux dire, il est l’autre moitié de l’équation – comment pouvez-vous expliquer le soutien? Je veux dire, cela va au-delà de tout », a-t-elle déclaré à un journaliste des SAG Awards 2016. “C’est juste ma personne, c’est mon meilleur ami.”

Elle lui a également adressé un cri lors de son discours d’acceptation aux Oscars cette même année en disant simplement: “Mon vrai partenaire, Alex Greenwald, je t’aime.”

Cependant, les choses n’étaient pas censées être et au début de 2019, ils ont appelé l’arrêt. Les gens ont noté qu ‘«ils ont pris du recul par rapport à leur engagement pour le moment mais ils restent proches».

Qui sort avec Larson maintenant?

(L-R): Elijah Allan-Blitz, Willow Bay, Brie Larson et Bob Iger | Stefanie Keenan / . pour LACMA

Six mois après avoir annulé ses fiançailles, la star a été repérée avec un nouvel homme.

Des photos de Larson fermant les lèvres avec l’acteur et réalisateur de réalité virtuelle Elijah Allan-Blitz ont fait le tour en juillet 2019. Les deux ont emballé le PDA lors d’une épicerie au supermarché Lazy Acres à Calabasas. Ils avaient l’air décontracté en passant la journée ensemble.

Larson était vêtue d’une robe à fleurs orange et avait les cheveux attachés, tandis qu’Allan-Blitz portait un T-shirt avec une veste en jean et un jean.

Un représentant de l’actrice n’a pas commenté les photos depuis qu’elles sont apparues en ligne, mais Allan-Blitz était à nouveau aux côtés de Larson lorsqu’elle a assisté au Gala LACMA Art + Film à Los Angeles le 02 novembre 2019.

