Qui est Costa Ronin et dans quoi d’autre était-il allé?

Dans sa dernière saison, Homeland amène la relation de la CIA Carrie Matheson (Claire Danes) avec un espion russe. Assumer le rôle d’agent du KGB Yevgeny Gromov est Costa Ronin. Si l’acteur semble familier, c’est parce qu’il a participé à plusieurs émissions populaires au fil des ans. Alors, qui est Costa Ronin et dans quoi d’autre était-il?

Costa Ronin | Daniel Zuchnik / FilmMagic

Qui est Costa Ronin?

L’acteur de 41 ans, Costa Ronin, est né en Russie mais a passé la majeure partie de sa vie en Nouvelle-Zélande et en Australie. Enfant, il vivait à Kaliningrad, en Russie, où il irait naviguer avec son père. À l’âge de 15 ans, Ronin a commencé à apprendre l’anglais par le biais d’une station de radio locale, où il a également acquis des connaissances sur la culture américaine.

Finalement, Ronin a déménagé en Nouvelle-Zélande avec sa mère, et il est allé à l’université pour étudier les sciences politiques et les relations avec les médias. Lorsqu’il a déménagé en Australie après avoir obtenu son diplôme, Ronin a commencé à étudier les arts du spectacle.

Quand la star de «Homeland» a-t-elle fait sa grande pause?

Dans une interview avec Paste, Costa Ronin a déclaré qu’il avait commencé à jouer à l’âge de cinq ans lorsqu’il est apparu dans une production de camp d’été. Il a également révélé que pendant la majeure partie de sa première carrière d’acteur, il était sur scène. “Je suis seulement passé au cinéma et à la télévision il y a environ 10 ans”, a-t-il déclaré au magasin en 2014. “Jusque-là, tout était du théâtre.”

Le premier grand rôle d’acteur à l’écran de Ronin a été dans le film australien Red Dog. Mais sa grande rupture est survenue en 2014 quand il a décroché le rôle d’Oleg Igorevich Burov dans le drame d’espionnage primé du FX, The Americans. Ronin est resté dans l’émission pendant quatre saisons jusqu’à sa finale en 2018.

Dans quoi d’autre Costa Ronin était-il?

Costa Ronins a été dans un certain nombre de séries télévisées populaires au fil des ans. Il a été présenté dans des épisodes de l’agent Carter de Marvel et de l’agent X de TNT. L’acteur a également joué un petit rôle dans le drame CBS Extant en face de Halle Berry.

En 2017, Ronin a pris le rôle d’un ambassadeur de Russie dans le drame de Ryan Phillipe, Shooter. Et un an plus tard, il a été présenté dans un épisode de Splitting Up Together. L’année dernière, Ronin a été vu dans le drame comique de Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywood, où il a joué la célèbre victime du meurtre de Los Angeles, Wojciech Frykowski.

Le rôle de Costa Ronin sur «Homeland»

Sur Homeland, Costa Ronin joue Yevgeny Gromov, un espion du KGB qui a interrogé Carrie alors qu’elle était en captivité russe. Carrie a des souvenirs flous de Yevgeny, et elle ne se souvient pas beaucoup de son temps avec lui.

Mais Yevgeny apparaît en Afghanistan et agit comme si Carrie et lui étaient amis. Il propose de l’aider et semble sincèrement inquiet. On ne sait pas quels sont les motifs d’Eugeny, mais à mesure que la saison avance, plus de détails sur le personnage de Ronin devraient être révélés.

Sur sa page Instagram, Ronin a publié une photo de Homeland et a taquiné une excellente saison finale. «Je suis tellement excité que vous fassiez l’expérience de cette #FinalSeason», a-t-il écrit. “C’est incroyable! Je sais comment l’histoire se termine et j’aurais aimé ne pas… »

Le mystère et le drame s’intensifient clairement pour cette dernière saison, et à première vue, Ronin jouera un rôle majeur tout au long.