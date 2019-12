Qui est Hannah Ann Sluss? Le candidat de Peter Weber a une connexion surprenante avec une nation célibataire

Comme la nouvelle saison de Le célibataire approche, tout comme la curiosité pour les candidats de Peter Weber. Récemment, l’animateur Chris Harrison a dévoilé les 30 membres de la distribution pour la prochaine aventure de Bachelor Nation de Pilot Pete. Et naturellement, les fans recherchent sur Internet pour en savoir plus sur les femmes de Weber avant le 6 janvier 2020. Alors, plongons la tête la première – qui est Hannah Ann Sluss de Le célibataire? On dirait que la beauté brune a déjà un lien avec la franchise.

Qui est Hannah Ann Sluss de la saison de Peter Weber de «The Bachelor»?

Hannah Ann Sluss de «The Bachelor» | ABC / Maarten de Boer

Tout d'abord, commençons par les bases. Quel âge a Hannah Ann Sluss, d'où vient-elle et quelle est sa profession? Selon le Bachelier profil du candidat sur le site Web d’ABC, Sluss est un mannequin de 23 ans originaire de Knoxville, Tennessee. Elle est également représentée par The Campbell Agency et Model Club Inc.

Par elle Bachelier bio, Sluss a deux frères et sœurs – une sœur cadette et un frère cadet. Elle vit également à la maison avec ses parents. Cependant, il est possible que le modèle, comme Weber, continue d'appeler ses parents ses propriétaires car elle voyage souvent pour le travail. Et bien sûr, elle "aimerait trouver un homme pour la rejoindre dans l'aventure".

Pendant ce temps, il semble que Sluss ait une séquence créative, car son profil ABC explique qu'elle est «une peintre talentueuse et aime se plonger dans la décoration intérieure lorsqu'elle ne le tue pas devant la caméra en tant que modèle.» Le natif du Tennessee a également un « mignon twang du sud. "

Alors, que recherche Sluss pour la saison de Weber Le célibataire? "Hannah Ann décrit sa dernière relation comme une chimie mais peu d'amitié", lit-on dans sa biographie. «Maintenant, Hannah Ann est prête à trouver un homme avec qui elle peut être la meilleure amie tout en gardant la romance torride en vie. Nous avons le sentiment que cela ne sera pas un problème pour le pilote Pete. »

Chris Harrison renverse le thé «The Bachelor» sur Hannah Ann Sluss

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=89-lUhD4Zag (/ intégré)

Le 16 décembre, Harrison a laissé tomber quelques détails sur les femmes de Weber lors de la 24e saison de Le célibataire. Et quand l'hôte est arrivé à Sluss, il a laissé échapper un petit souffle, laissant entendre qu'il y avait beaucoup de choses à discuter avec ce concurrent en particulier.

"Hannah Ann," dit Harrison, en s'arrêtant. "De Knoxville, Tennessee."

Il a ensuite révélé que Sluss était arrivé Le célibataire parce qu'elle est amie avec Hannah Godwin, qui est apparue dans la saison de Colton Underwood et s'est ensuite fiancée avec Dylan Barbour dans Baccalauréat au paradis Saison 6. Et bien sûr, lorsqu'elle jette un œil au profil Instagram de Sluss, elle est photographiée avec Godwin à plusieurs reprises. Sluss a même soutenu Godwin lorsque la blonde a fait ses débuts en licence sur la saison d'Underwood en janvier 2019.

"Je ne peux pas attendre que #bachelornation tombe amoureux de la belle du sud la plus douce / la plus maladroite que vous puissiez rencontrer!", A écrit Sluss sur Instagram. "Love ya schtroumpf."

Pendant ce temps, Harrison a confirmé que Godwin avait Bachelier famille une «grande, belle fille» qui se trouve être une autre Hannah. Néanmoins, la connexion de Sluss’s Bachelor Nation ne la préparait pas exactement à ce qui allait arriver.

"Il semblait vraiment que Hannah Ann n'avait aucune idée de ce qui se passait", a déclaré Harrison. "Elle semblait très naïve à propos de cet ensemble Bachelier monde."

Mais malgré cela, il semble que Sluss se lance également dans un certain nombre de drames cette saison.

"Pour quelqu'un qui était si naïf et innocent, elle s'est retrouvée au milieu de tout", a déclaré Harrison. "Chaque morceau de drame que vous pouvez rencontrer, c'était Hannah Ann."

Quoi qu'il en soit, Harrison assure aux fans que le voyage du mannequin sera intéressant à regarder, car elle peut se tenir seule.

«Permettez-moi de dire ceci à son sujet – semble doux, calme, réservé? La fille a une colonne vertébrale… la fille a une colonne vertébrale », a-t-il dit.

