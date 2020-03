Qui est Janina Gavankar? Ben Affleck ne savait pas non plus

Inauguré aujourd’hui, le nouveau film The Way Back met en vedette Ben Affleck en tant qu’alcoolique à qui son ancien lycée catholique demande d’aider leur équipe de basket-ball en difficulté.

Janina Gavankar | Rich Polk / . pour IMDb

Avec Affleck dans le rôle de Jack Cunningham, Janina Gavankar joue avec lui comme son ex-femme, Angela.

Si vous n’avez jamais entendu parler de Gavankar, il est temps que vous le fassiez.

Affleck ne connaissait pas Gavankar

Vous vous demandez peut-être qui est Janina Gavankar. Tu n’es pas seul. Ben Affleck ne savait pas non plus qui elle était. Elle joue son ex-femme dans le film; son «ex» principalement à cause de sa dépendance.

L’actrice a raconté à Variety cette semaine comment, une fois qu’elle avait terminé le tournage de The Way Back, son costar de liste A lui avait maladroitement demandé d’où elle venait.

Janina Gavankar et Ben Affleck assistent à la première de “The Way Back” de Warner Bros Pictures | Kevin Winter / .

“Il ne savait pas comment me demander ça, mais il m’a dit:” Où as-tu …? Où as tu…?’

«Et j’ai terminé sa phrase. Je me disais: “D’où viens-je?” J’ai dit: “Ben, j’ai été [acting] pendant 15 ans. Je suis marginalisé depuis 15 ans. Jusqu’à maintenant, je n’avais aucun moyen d’agir en face de vous. »»

Gavankar a un incroyable reprendre

Née dans l’Illinois en 1980 de parents immigrants d’Inde, Gavankar est en fait une actrice de personnage assez établie avec des apparitions dans des séries télévisées telles que NCIS et Grey’s Anatomy ainsi que des rôles récurrents dans le hit actuel de HBO The Morning Show et The Vampire Diaries en 2013. Elle s’exprime dans d’innombrables jeux vidéo.

Tout ce travail a, comme elle le dit, «m’a valu le droit de même auditionner. . . enfin, quelqu’un comme moi arrive à auditionner pour un film comme [The Way Back]. ” Elle a ensuite ajouté une note pratique.

“Mais aussi, de façon réaliste, ils n’avaient pas d’argent, et j’étais très bon marché.” Elle a partagé qu’Affleck était arrivée d’où elle venait.

“Il a compris, et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai un artiste allié pour la vie dans ce mec maintenant”, dit-elle.

Elle a déclaré à The Hindu le mois dernier: «. . . The Way Back a beaucoup de thèmes lourds, mais je veux examiner les parties de nous-mêmes dont nous ne sommes pas fiers, ce que le film fait absolument. Vous devez trouver le courage de décoller toute votre peau et allez-y. Le directeur Gavin O’Connor a créé un environnement très sûr pour moi de le faire, et Ben est tellement à l’écart de cette pièce et nous sommes très fiers de ce que nous avons fait. “

Gavankar est un ami proche de Meghan Markle

L’actrice est de bons amis avec son compatriote ancienne actrice, Meghan Markle, et même Markle et le prince Harry lui ont demandé de photographier leur carte de Noël annuelle.

Les deux se connaissent depuis 2004 et, comme Gavankar l’a dit à Entertainment Tonight cette semaine, leur amitié s’est éloignée en raison de leur carrière et de leur vie.

«Écoutez, toute notre amitié a été séparée, vous savez. Nous nous sommes rencontrés il y a 16 ans, et nous nous sommes séparés depuis, donc notre amitié vit sur FaceTime, où que nous soyons. . . Elle est incroyable et l’a toujours été. “