Qui est Kelsey Weier? Le candidat de Peter Weber commence la «Porte du Champagne»

La saison de Peter Weber de The Bachelor arrive autour du moulin à vent. Et bien sûr, cela signifie que les fans ont hâte de découvrir tous les détails d'ici au 6 janvier 2020. Heureusement, ABC a déjà publié des biographies officielles de baccalauréat pour chaque candidat, y compris un pour Kelsey Weier, qui ne manquera pas d'attirer votre attention à partir de une nuit.

Qui est Kelsey Weier dans la saison de Peter Weber de «The Bachelor»?

Kelsey Weier de «The Bachelor» | ABC / Maarten de Boer

Selon le profil de baccalauréat de Weier sur ABC, la femme de 28 ans est une drapière professionnelle de Des Moines, dans l'Iowa, et elle a décrit sa personnalité comme «fiesty et têtue». Weier est également l'un des nombreux aluns de concours entrant dans la saison de Weber, car elle a été couronnée Miss Iowa en 2017 et a participé au concours Miss USA.

"Venant du monde des concours, Kelsey est une ancienne pro de la compétition avec d'autres femmes, mais ne vous fâchez pas, elle ne recherche pas le drame", lit-on dans la biographie de Weier.

Pendant ce temps, il semble que Weier soit prêt à plonger dans les bras de Weber.

"Kelsey a eu sa part de problèmes relationnels dans le passé, mais grâce aux cours de Pilates fréquents, elle est en pleine forme physique et spirituelle!", Lit-on dans la biographie d'ABC de Weier. «Elle espère trouver un partenaire pour parcourir le monde, découvrir de nouvelles cultures et déguster un bon verre de vin rouge avec. À 28 ans, elle a vraisemblablement vécu plus de vie que la plupart des autres filles et sait ce qu'elle veut: Peter Weber. »

Est-ce que Kelsey Weier a des frères et sœurs?

Le site Web du réseau a également révélé que Weier avait deux frères et sœurs – une sœur jumelle fraternelle, Kayla, et une sœur cadette, Kalason. Et Weier a déjà parlé de ses difficultés avec confiance en grandissant en se comparant à son jumeau.

"En vieillissant, j'ai commencé à regarder ce qui me rendait spécial et différent d'elle, au lieu de regarder ce qu'elle était meilleure que moi", a déclaré Weier, selon le site Web de Miss Univers. «La confiance est une chose difficile à développer. Pour moi, il a fallu de nombreuses années et beaucoup de réflexion pour arriver là où je suis aujourd'hui. Quand je commence à me comparer aux autres, je me rappelle rapidement les points positifs de ma vie et ce qui me rend spécial. »

Puis, dans un profil Miss USA de 2017, Weier a raconté comment le fait de grandir dans un ménage monoparental l'a rendue plus forte.

"Ma mère a dû élever seule trois filles et je ne sais pas comment elle l'a fait", a-t-elle déclaré. «Je ne pense pas que je serais aussi forte et que je pourrais gérer certaines des pressions qui accompagnent les concours si ce n'était pas pour elle et voir comment elle gérait les pressions de tout ce à quoi elle devait faire face. J'ai tellement d'amour, d'appréciation et de respect pour elle. Et elle m'a appris à être une femme forte et indépendante. »

Chris Harrison dit que Kelsey Weier est «à surveiller» sur «The Bachelor»

Le 16 décembre, l'hôte de Bachelor Nation, Chris Harrison, a officiellement présenté les 30 femmes de la saison de Weber, dont Weier.

"Ancienne Miss Iowa et certainement à surveiller", a déclaré Harrison. "De toute évidence magnifique, vous voyez par l'image là-bas."

Il a ensuite révélé que Weier était «l'une des femmes les plus émouvantes de la distribution».

"Elle a inventé l'expression" pleurer, c'est cool "-" hashtag pleurer est cool ", a poursuivi Harrison. "Je pense qu'Ashley [Iaconetti] possède la propriété intellectuelle de" pleurer, c'est cool. "Kelsey, tu ne peux pas voler ça, je suis désolé."

L'animateur a également taquiné que Weier était impliqué dans "Champagne Gate". Mais les fans n'auront qu'à boucler la ceinture et voir ce qui se passe.

"Attendez de voir Champagne Gate", a déclaré Harrison. "Un peu d'alerte de spoiler sur ce Champagne Gate 2019, c'est incroyable. Vous pourriez vous dire: «Ce pourrait être la chose la plus ridicule. Comment suis-je en train de regarder ça? "Et il n'y a aucun moyen que vous ne le regardiez pas. C’est génial. Quand nous sommes assis là, dans la salle de contrôle, nous disons: «Je ne peux pas croire que cela se produit», vous allez en profiter. »

Pendant ce temps, Weier a publié une photo sur Instagram pour annoncer ses débuts à Bachelor Nation. Et l'ancienne Miss Iowa a fait écho aux déclarations de Harrison. Alors restez à l'écoute.

«Secrets out! Connectez-vous le 6 janvier pour assister à la première de #TheBachelor sur #abc! J'ai entendu dire que ça allait être poppin », a écrit Weier.

Lire la suite: "The Bachelor": Hannah Brown et Peter Weber sont-ils toujours ensemble?