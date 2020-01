Qui est la femme de Dave Chappelle, Elaine Chappelle?

Dave Chappelle est un grand nom dans le monde des célébrités depuis des décennies. Avec une carrière s’étalant sur plus de 20 ans, il a connu de nombreux succès à la télévision, au cinéma et sur scène. Chappelle a été reconnu dans le monde entier pour ses commentaires sociaux pleins d’esprit et ses offres spéciales de stand-up. Cependant, nous ne savons pas grand-chose de son partenaire. Alors, qui est la femme de Dave Chappelle?

Eh bien, son nom est Elaine Chappelle et elle est avec le comédien depuis aussi longtemps que certains le connaissent.

Dave Chappelle et Elaine Chappelle sur le tapis rouge en 2015 | D Dipasupil / FilmMagic

Qui est Elaine Chappelle?

Selon Newsweek, Elaine est née le 31 août 1974. Elle a été élevée à Brooklyn, New York par de fervents parents philippins chrétiens.

Enfant, Elaine aurait rêvé de devenir chef. Mais ses intérêts semblaient changer plus tard dans la vie. On ne sait pas quand elle a rencontré le comédien, mais Chappelle a dit à Howard Stern dans une vieille interview que lui et Elaine se sont croisés pour la première fois à Brooklyn, New York.

Originaire de Washington D.C., Chappelle a déménagé à New York après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires au début des années 1990 pour poursuivre sa carrière. Après avoir rencontré Elaine, les deux ont commencé une romance et sont sortis ensemble avant de se marier en 2001.

Le couple a ensuite eu trois enfants: Suleyman, Ibrahim et Sanaa. Elaine passe apparemment son temps à élever leur couvée et à maintenir leur fort. Mais parfois, elle sort et soutient son mari lors d’événements.

Elaine Chappelle et Dave Chappelle lors d’un événement en 2015 | Ethan Miller / . pour SHOWTIME

Où vivent Dave et Elaine Chappelle?

Les Chappelles vivent à Yellow Springs, Ohio, où le comédien a passé une partie de son enfance.

“Il s’avère que vous n’avez pas besoin de 50 millions de dollars pour vivre autour de ces parties, juste un joli sourire et une manière gentille avec vous”, a déclaré Chappelle lors d’un festival de musique dans l’Ohio en 2006 (via USA Today). «Vous êtes les meilleurs voisins de tous les temps. … C’est pourquoi je suis revenu et c’est pourquoi je reste. »

La star insaisissable – qui a quitté sa série de sketchs à succès Chappelle’s Show en 2005 en faveur d’une vie plus simple – a déclaré à CBS News en 2017 qu’il aimait le calme de l’Ohio et a suggéré de ne jamais bouger.

“On me rappellera que je suis une célébrité ici, mais je n’y pense pas du tout jusqu’à ce que quelqu’un me demande un selfie ou quelque chose. Il ne m’est même pas venu à l’esprit que c’est ce que c’est. … C’est presque comme une réserve naturelle où ils me laisseront courir librement », a-t-il expliqué. “Je suis un produit protégé.”

Dave Chappelle parle de temps en temps de sa femme

Bien que Chappelle garde généralement ses commentaires sur sa vie personnelle au minimum, il mentionne parfois sa femme dans ses prises de position et à la presse. Il a déclaré à Hot 97 en 2017 qu’Elaine est généralement celui qui l’informe de la controverse et des contrecoups qui ont tendance à découler de ses prises de position.

«La seule façon dont je connais les choses, c’est parce que tout le monde m’en parle», a-t-il expliqué. “Ma femme, si ça devient vraiment mauvais, elle me le fera savoir, comme,” Oh, tu devrais regarder ça. “Mais pour la plupart, j’essaie de ne pas y faire attention parce que tu ne veux pas soyez prudent en tant que comédien. J’essaie de garder mon entreprise suffisamment petite pour qu’elle reste suffisamment authentique. »

Dave et Elaine Chappelle en 2019 | Alex Edelman / . via .

Les Chappelles n’ont jamais montré de signes de problèmes dans leur relation. Quand ils sortent, ils se mettent généralement sur un front uni et sont dans tous les sourires.