Qui est la femme de Nev Schulman? Tout savoir sur Laura Perlongo

Grâce au succès et au phénomène viral de son documentaire de 2010, Catfish, Nev Schulman s’est propagé dans l’histoire de la télévision. L’émission de télévision du même nom, très populaire, a suivi, et des millions de personnes se sont connectées pour regarder des individus frappés d’amour traquer leur cœur pour dévoiler une toile de tromperie. Maintenant une icône, Nev Schulman connu par la plupart des gens non seulement comme l’hôte de l’émission populaire, mais comme une ancienne victime de poisson-chat lui-même. Mais que savons-nous de sa femme, Laura Perlongo?

Oui, Nev Schulman est marié

Pour certains, la nouvelle que Nev Schulman est marié peut surprendre. Si vous l’avez suivi sur les réseaux sociaux, vous savez qu’il est follement amoureux de sa désormais épouse, Laura Perlongo. Les deux hommes se sont mariés dans l’arrière-cour du père de Schulman le 22 juillet 2017, à East Hampton, New York. Avant de marcher dans la cour / l’île, les fiançailles du couple ont duré environ 14 mois.

L’unité familiale Nev Schulman et Laura Perlongo

Le couple a deux enfants ensemble et partage souvent ses moments en famille en ligne avec ses followers et ses fans. Laura Perlongo a documenté de manière hilarante ses deux voyages de grossesse sur Instagram. Leur fille, Cleo James Schulman, est née avant leur mariage en octobre 2016. Leur fils, Beau Bobby Bruce Schulman, est né en janvier 2019. Une source dit que le double prénom est un clin d’œil aux pères respectifs de Schulman et Perlongo.

Comment ils se sont rencontrés et où tout a commencé

Nev Schulman et Laura Perlongo | Jason Mendez / .

Nev Schulman et Laura Perlongo se sont rencontrés sur Instagram en 2015, lorsqu’ils ont échangé des DM. Schulman a demandé à Perlongo de dîner et est venue la chercher sur sa moto. Ils ont rompu brièvement, selon Schulman, dans une interview avec Us Weekly. Il se sentait presque «trop amoureux» et, ayant récemment été blessé par une relation précédente, il n’était pas sûr d’être prêt pour quelque chose de nouveau. Il a ensuite admis qu’il avait foiré avec Perlongo et avait dû la reconquérir. Perlongo l’a finalement repris; à peu près au même moment, elle est tombée enceinte.

Participation de Laura Perlongo Catfish

Laura Perlongo a fait quelques apparitions sur Catfish avant, bien que brève. Nev Schulman a appelé par vidéo la maison pour obtenir les commentaires de sa bien-aimée. Elle a commencé à co-animer l’émission populaire avec son mari à partir de la saison dernière. On a demandé à Perlongo ce que c’était que de travailler avec son mari. Selon heavy.com, elle cite avec enthousiasme à quel point il est amusant et épuisant de voir ce qu’il fait quotidiennement. Elle continue en décrivant la vie émotionnelle comme «substantielle».

Qui est Laura Perlongo?

Laura Perlongo est une femme et une mère mais est également écrivain et photographe indépendante. Elle est pleine d’esprit et sa nature humoristique l’a aidée à gagner plus de 230 000 abonnés Instagram. Elle a lancé une série Facebook intitulée We Need to Talk. Le couple utilise cette plateforme pour aider les couples à résoudre les problèmes relationnels. Dans une interview avec Good American, Perlongo dit: «C’est une explosion parce que Nev et moi vivons les mêmes trucs et entrons dans les mêmes combats que tout le monde. C’est amusant d’en parler aux côtés d’autres couples. ” Perlongo contribue également au contenu avec son mari pour ATTN, une organisation médiatique basée à Los Angeles dédiée à l’activisme social.

Comment elle se décrit

Selon le profil LinkedIn de Laura Perlongo, elle concentre ses efforts d’écriture pour parler aux générations millénaires. Elle travaille également en tant que directrice de création indépendante. Diplômée de l’Université de Boston (2007), elle classe ses principales compétences en écriture, conception, réalisation et photographie. Elle cite certains de ses intérêts, notamment Internet, la photographie de films, le dégoût de soi, l’humour, la surveillance, l’honnêteté et l’amour.

Il est bon de savoir qu’une ancienne victime de poisson-chat peut finalement trouver le véritable amour. Les fans adorent le spectacle Catfish, et ils aiment Nev Schulman. D’après ce que nous pouvons dire, les fans aiment aussi Laura Perlongo. Son charme spirituel et les efforts continus du couple pour discuter de relations réelles facilitent l’identification de presque tout le monde.