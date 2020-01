Qui est la maman de Peter Weber lui disant de ramener à la maison?

Depuis le début de la saison de Peter Weber de The Bachelor, la série présente en avant-première un clip de la mère de Peter, Barbara, pleurant à son fils, lui disant de ramener quelqu’un à la maison. C’est incroyablement dramatique et les fans ont hâte de découvrir qui est Barbara qui a tellement travaillé.

Peter Weber | Maarten de Boer / ABC via .

Voici quelques possibilités.

Hannah Brown

Certains fans de Bachelor espèrent que Barbara dit à Peter de ramener Hannah Brown à la maison. Il est devenu clair qu’au moins au début de la saison de Peter, les deux avaient toujours des sentiments l’un pour l’autre. Certains fans pensent que Peter passe toute sa saison mais décide finalement de poursuivre Brown. Barbara connaît Brown et les deux sont toujours en bons termes à notre connaissance, donc ce n’est pas totalement impossible.

«Complot #TheBachelor: la mère de Peter aime Hannah Brown. Dans l’aperçu, elle a été montrée en train de pleurer en disant: «ramène-la juste à la maison»… ce que IF arrive jusqu’au bout et se rend compte qu’il est toujours amoureux de Hannah B et essaie de la chasser après que tout cela soit terminé ??? »a tweeté un fan.

Cependant, Brown a récemment récemment déclaré à son Instagram qu’elle était célibataire, il semble donc qu’elle ne se retrouve pas avec Peter.

Madison

Barbara pourrait également parler du concurrent Madison Prewett. Peter a amené Madison à son premier tête-à-tête. Le tête-à-tête qui a eu lieu lors du renouvellement des vœux de ses parents. Madison a fait la connaissance des Webers, et Barbara a même dit qu’elle aimait Madison. Peut-être que la diplômée de l’Université d’Auburn a laissé une impression plus grande que nous ne le pensons et Barbara pense qu’elle est celle de son fils.

“J’espère bien, en voyant les scènes à venir, que lorsque la mère de Peter est comme la ramener à la maison, j’espère qu’elle parle de Madison”, a tweeté un fan.

Toute personne avec qui Barbara entretient des liens solides tout au long de la saison

OK, celui-ci est une sorte de flic mais il y a tellement de place pour Barbara de connaître et de tomber amoureux de l’un des autres candidats de The Bachelor. En règle générale, les parents principaux ne rencontrent que les deux ou trois derniers candidats avant que leur fils / fille ne fasse leur grand choix. Mais puisque M. et Mme Weber vivent si près du manoir, ils peuvent apparaître ici et là tout au long de la saison. S’ils continuent de faire des apparitions, Barbara pourrait absolument tomber amoureuse d’un concurrent.

Peu importe ce qui se passe, il semble qu’il y aura beaucoup de drames entre maintenant et ce moment, donc beaucoup de choses pourraient changer. Nous sommes sûrs que Bachelor Nation continuera de mettre à jour ses théories sur qui Barbara supplie son fils de ramener à la maison.

