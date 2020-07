Qui est la meilleure recrue?

Deux légendes de la NBA ont des fils qui tentent de se faire un nom en tant que basketteurs, LeBron James et Dwyane Wade. Beaucoup de gens ont vu le fils de James, Bronny, partout sur Internet tandis que le fils de Wade, Zaïre, a également fait tourner des vidéos. Les deux gars semblent avoir des rêves de basket-ball universitaire et de NBA, donc parmi les deux, lequel est la meilleure recrue?

Le Zaïre Wade reclassé dans la classe 2021

Le Zaïre et Bronny ont tous deux joué pour le Sierra Canyon la saison dernière. Cependant, le Zaïre ne jouera pas là-bas la saison prochaine après avoir eu du mal à obtenir du temps de jeu. Dwyane n’est même pas allé au match pour le titre de l’État en raison du manque de temps du Zaïre sur le terrain.

« Je ne serai pas là », a déclaré Wade sur Inside the NBA sur TNT, selon ESPN. « Mon fils ne joue pas et je ne veux rien faire à l’entraîneur [Andre Chevalier]. Je ne serai pas là. Mais je soutiendrai les enfants. «

Le Sierra Canyon était assez empilé, avec Bronny et les espoirs cinq étoiles Ziaire Williams et BJ Boston. Le Zaïre Wade aurait également déchiré un ligament de la cheville droite, ce qui l’a mis à l’écart pendant une bonne partie de la saison, selon 247Sports.

Le Zaïre était initialement une classe de recrues de 2020 et était le n ° 140 du classement général de 247Sports pour cette classe. Cependant, il a annoncé en avril qu’il reclasserait dans la classe 2021 et qu’il serait transféré à la Brewster Academy de Wolfeboro, New Hampshire, selon 247Sports.

Selon son profil sur 247Sports, le Zaïre est une recrue trois étoiles avec un score composite de 0,88892. Il indique également qu’il a trois offres de Rhode Island, Toledo et DePaul. Josh Gershon, de 247Sports, mentionne le Zaïre comme démarreur Power-5 dans le rapport de dépistage du Zaïre.

Bronny James est encore un jeune espoir

Bronny n’était qu’un étudiant de première année pour Sierra Canyon la saison dernière, car il est un espoir de classe 2023. Cependant, il a toujours joué dans les 34 matchs la saison dernière, le seul joueur à le faire, selon le Los Angeles Daily News, et il a récolté en moyenne 4,1 points par match en 15 minutes.

Son meilleur match a en fait été une victoire de 59-56 contre St. Vincent-St. Mary, l’alma mater de son père, alors qu’il a marqué 15 points et était le joueur par excellence du jeu. Il a également eu un match où il a marqué 17 points plus tard dans la saison.

Étant si jeune, Bronny n’a pas de score sur 247Sports, mais ESPN l’a comme recrue quatre étoiles. Il a également une offre du Kentucky, selon son profil 247Sports. Evan Daniels de 247Sports a déclaré dans son rapport de dépistage pour Bronny que « son avantage sera déterminé par sa croissance physique et ses compétences ». Il a toutefois dit que Bronny est impressionnant sur le plan sportif et qu’il a une bonne idée du jeu. Il a également noté que Bronny est un tireur impressionnant.

Donc, Bronny est encore jeune, mais pour l’instant, il semble qu’il soit la meilleure recrue du Zaïre.

Bronny et Zaïre ont tous deux de grosses chaussures à remplir

Les gardiens du Sierra Canyon Trailblazers Bronny James (centre) et Zaire Wade (gauche) encouragent leurs coéquipiers lors d’un match en 2020. | John Jones / Icon Sportswire via .

Soyons honnêtes; il sera difficile pour les deux de vivre l’héritage de leurs pères.

LeBron est un All-Star à 16 reprises, un joueur par excellence de la ligue à quatre reprises, un triple champion de la NBA et un triple joueur par excellence de la finale de la NBA. Pour sa carrière, LeBron est en moyenne de 27,1 points par match pour aller avec 7,4 rebonds et 7,4 passes décisives. Ses 34 087 points en carrière sont les troisièmes de tous les temps et ses 9 298 passes en carrière sont les huitièmes de tous les temps.

Dwyane, qui est maintenant à la retraite, a été 13 fois All-Star, trois fois champion de la NBA, et il a remporté un MVP Finals NBA. Pour sa carrière, Dwyane a récolté en moyenne 22 points par match, 4,7 rebonds et 5,4 passes décisives.

Il sera difficile pour Bronny ou le Zaïre d’avoir des carrières professionnelles comparables à celles de leurs pères, mais ce sera amusant à regarder s’ils le font.

