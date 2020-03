Qui est la mère dragueur de Miz Cracker?

La Fête des Mères est dans quelques mois, donc ce n’est pas le meilleur moment pour commencer à mettre en avant les mères non traditionnelles, comme les mamans du réseau RuPaul’s Drag Race. Miz Cracker, une candidate à la saison 10 (et peut-être la prochaine reine des All Stars), est la fille d’une autre reine de New York.

Miz Cracker | Santiago Felipe / FilmMagic

Miz Cracker sur «RuPaul’s Drag Race»

Miz Cracker, de son vrai nom Maxwell Heller, a fait ses débuts lors de la dixième saison de RuPaul’s Drag Race. Ils étaient l’une des reines de New York qui ont été moulées dans la série, y compris Aquaria, à qui elle a été comparée.

Ils ont gagné en popularité dans la série et ont beaucoup progressé, notamment en raison de leur humour et de leur comédie. Miz Cracker a été éliminé dans le onzième épisode de la saison, se classant cinquième de la saison au général et manquant de peu la finale.

Bien que rien d’officiel n’ait été confirmé, la rumeur court que Miz Cracker pourrait revenir dans la franchise en tant que concurrent lors de la cinquième saison des Drag Race All-Stars de RuPaul. C’est une possibilité très probable étant donné qu’elle était une favorite de haut rang lors d’une récente saison.

Sa mère drag est la royauté ‘Drag Race’

La mère traînante de Miz Cracker est Bob the Drag Queen, un autre ancien de RuPaul’s Drag Race. En fait, Bob the Drag Queen est le vainqueur de la huitième saison de la série de compétition. Miz Cracker était également la dixième saison avec Monét x Change, qui est considéré comme des drag sisters avec Bob the Drag Queen.

Pour un morceau de Slate 2015 avant que l’un d’eux ne soit à l’émission, Miz Cracker a écrit un essai pour la fête des mères en hommage à Bob the Drag Queen. Elle a écrit en partie: «Pendant trois ans, elle a été tout ce que les cartes de voeux louent aux bonnes mères, assise au premier rang lors de mes performances, célébrant mes victoires, reconnaissant les échecs, me mettant au défi de penser plus grand. Que je me prélasse dans le chaos de son salon ou que j’accompagne les non-initiés à l’un de ses innombrables spectacles hebdomadaires, je découvre toujours quelque chose de nouveau grâce à elle. “

La pièce continue: «Mais je ne cesse de penser au tout premier jour où elle a peint mon visage. Comment elle a fourni chaque goutte de maquillage dont j’avais besoin. Comment elle a arrangé ma perruque bon marché avec une fleur brillante. Avec quel soin elle m’a aidée à porter une robe blanche formidable. Quand elle m’a finalement retourné pour faire face au miroir ce matin-là, j’ai vu quelque chose que je n’avais jamais rencontré: un reflet que je n’avais pas peur de regarder. C’était moi et ce n’était pas moi. C’était quelque chose auquel seule une mère traînante pouvait donner naissance .:

La Drag Race de RuPaul est diffusée le vendredi sur VH1.