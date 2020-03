Qui est la reine Letizia? Tout savoir sur le Queen Consort d’Espagne

Il y a de fortes chances que si vous pensez aux icônes de style royal, les membres de la famille royale britannique viennent à l’esprit, mais ils ne sont pas les seuls membres d’une monarchie à avoir un style. La reine Letizia d’Espagne a un look et un glamour qui lui sont propres, et elle épate régulièrement les médias et les fans avec ses tenues élégantes et accrocheuses. Tout comme la famille royale britannique, cependant, elle est bien plus que sa garde-robe ou son rôle attendu en tant qu’épouse du roi Felipe VI: elle est éduquée, a une grande personnalité et est accomplie à part entière.

La reine Letizia était autrefois journaliste

Reine Letizia | Chesnot / WireImage

La reine Letizia, née Letizia Ortiz Rocasolano, n’a pas toujours été royale. En fait, elle venait d’une famille de classe moyenne, la première de trois filles nées d’une infirmière et d’une journaliste.

Comme son père, la reine Letizia a poursuivi une carrière en journalisme, obtenant un baccalauréat en journalisme de l’Université Complutense de Madrid, suivi d’une maîtrise en journalisme audiovisuel à l’Institut d’études en journalisme audiovisuel en journalisme audiovisuel.

La reine Letizia a travaillé pour divers médias, notamment en commençant par les journaux et en passant à la télévision. Elle a travaillé pour Telediario, Bloomberg et . et a couvert des événements tels que le 11 septembre et les élections américaines de 2000 aux États-Unis. Elle a couvert la guerre en Irak pour laquelle elle a remporté un prix de la Madrid Press Association.

Bien qu’elle soit souvent comparée à Kate, duchesse de Cambridge pour son style et son équilibre, elle a peut-être encore plus de points communs avec Meghan, duchesse de Sussex, car ils ont tous les deux reçu une bonne dose de jugement pour avoir divorcé. La reine Letizia s’est mariée en 1998, mais le mariage n’a duré qu’un an.

Comment la reine Letizia et le roi Felipe VI se sont rencontrés

En 2002, le roi Felipe était toujours prince des Asturies – une principauté du nord-ouest de l’Espagne. Lui et la reine Letizia, qui était alors Letizia Ortiz, se sont rencontrés à Madrid lors d’un dîner organisé par la présentatrice de presse Pedro Erquicia.

Les deux se sont fréquentés en secret pendant près d’un an avant d’annoncer leur engagement à un public sans méfiance, ainsi qu’à de nombreux membres de la famille royale. Le père du prince, le roi Juan Carlos, a approuvé le mariage malgré le divorce précédent d’Ortiz.

Le couple s’est marié en mai 2004 à la Catedral de la Almudena à Madrid et Ortiz est devenu princesse des Asturies. L’année suivante, ils ont eu leur premier enfant, la princesse Leonor, puis deux ans plus tard, ils ont eu la princesse Sofia.

Le prince et la princesse des Asturies sont restés tels pendant 10 ans, avant de devenir roi et reine consort en 2014.

Quel est le rôle du roi et de la reine d’Espagne?

L’Espagne est une monarchie constitutionnelle avec une structure similaire à celle de la Grande-Bretagne. Il y a trois branches du gouvernement, le Premier ministre, actuellement Pedro Sánchez, dirigeant la branche exécutive. La monarchie est déterminée par l’hérédité, le premier fils étant le prochain en ligne pour prendre le trône, et la première fille s’il n’y a pas de fils.

Alors que le rôle du roi d’Espagne est largement apolitique, le roi (ou le monarque régnant de l’époque) a des devoirs politiques tels que la convocation et la dissolution de la législature et la signature des traités.

Le prince Felipe (qui était autrefois un plaisancier olympique) a pris le trône plus tôt que prévu en raison de scandales criblant la monarchie avec le roi Juan Carlos à la barre pendant 39 ans. Malgré les scandales, l’annonce de l’abdication du roi Juan Carlos s’est concentrée principalement sur l’ampleur de son fils.

“[Felipe] a la maturité, la préparation et le sens des responsabilités nécessaires pour assumer le titre de chef de l’État et ouvrir une nouvelle ère d’espoir qui combine l’expérience et l’élan d’une nouvelle génération », avait-il déclaré à l’époque.

Ensemble, le prince et la princesse des Asturies avaient une image beaucoup plus propre et fiable, et le déménagement était intelligent. Depuis lors, le roi Felipe et la reine Letizia ont travaillé avec diligence pour maintenir le comportement approprié de leurs titres.

Dans le cadre d’un effort continu pour améliorer l’image de la monarchie en Espagne, la famille a récemment publié de nouveaux portraits royaux à utiliser dans diverses institutions et bureaux gouvernementaux.