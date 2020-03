Qui est le frère de Justin Long et co-animateur de podcast Christian Long?

Justin Long est un visage reconnaissable avec une longue liste de réalisations après avoir lancé sa carrière d’acteur dans des publicités. Il est connu pour ses rôles dans des comédies comme Idiocracy et Accepted. Ces jours-ci, il reste occupé à travailler sur son podcast Life is Short. L’émission a une capacité étrange à amener des invités célèbres à parler de leur vie. Cette compétence est celle que Long a perfectionnée aux côtés de son co-hôte et frère, Christian Long.

Alors que Justin Long est célèbre depuis qu’il a joué au Mac dans ces vieilles publicités Mac contre PC, son frère n’est pas aussi bien connu.

Christian Long a également une expérience d’acteur

Christian et Justin Long | James Devaney / GC Images / .

Bien que son curriculum vitae ne soit pas aussi long que celui de son frère, Christian Long a également une certaine expérience dans le monde du théâtre. Il a en fait joué un petit rôle (“Sandwich Mascot”) dans le film de 2006 de son frère Accepté. Le film mettait également en vedette Justin comme un espoir d’université rejeté qui ouvre sa propre école au lieu d’admettre qu’il n’avait pas fait la coupe.

Christian Long a continué à avoir quelques petites pièces dans des séries télévisées, y compris Players et Trading Eights en 2010. Depuis lors, son travail d’acteur n’a pas vraiment décollé, mais il a récemment connu un certain succès dans les coulisses. Avec des crédits d’écrivain et de producteur sur A Case of You, Trump Baby et The Real Stephen Blatt, Long semble avoir trouvé sa place dans l’industrie du divertissement.

Justin et Christian Long ont collaboré ensemble dans le passé

The Real Stephen Blatt est une série Web sur laquelle Justin et Christian Long ont collaboré dans le cadre d’un partenariat avec le Ringling College of Art and Design. Alors qu’ils exploraient le projet pour la première fois, Christian s’est ouvert sur son enthousiasme à travailler en étroite collaboration avec les élèves: «Travailler avec ces élèves n’est pas un risque. Nous étions ici il y a deux ans et nous avons pu rencontrer les étudiants et nous faire visiter, tout le monde était incroyablement poli et compétent dans ce qu’ils nous montraient. Toute crainte que l’on puisse avoir de travailler avec des étudiants a été rapidement effacée lorsque nous les avons rencontrés. »

Ce fut une excellente occasion pour les étudiants de travailler avec des professionnels avec la plate-forme et d’atteindre pour démarrer leur projet. La série, qui est disponible en streaming sur Amazon, met en vedette Justin Long et parodie les personnalités des médias sociaux.

La vie est courte présente des célébrités et les membres de la famille des frères

Le podcast des frères, Life is Short, a pu attirer de grandes célébrités en tant qu’invités. Certains invités incluent Lena Dunham, Anna Chlumsky, Jonah Hill, Kevin Smith et Neil deGrasse Tyson. La description de l’émission montre clairement que Justin Long est le tirage principal. Justin dit que “mon frère Christian est présent chaque épisode pour me garder honnête, et me rappelle parfois certaines des choses embarrassantes que j’ai faites au fil des ans.”

En plus de toutes les nombreuses célébrités que le couple a apportées au spectacle, ils ont également interviewé leur grand-mère. Les fans ont trouvé l’acte attachant et ont envoyé un courrier de fans pour que les frères lui envoient.

Le plus gros tirage du podcast est la capacité des frères à amener les célébrités à parler de leur vie. Lorsque Kristen Bell était dans l’émission, elle a parlé d’un grand combat avec son mari Dax Shepherd qui n’avait pas parlé pendant trois jours. Pendant ce temps, Ginnifer Goodwin a révélé la manière brillante dont elle a géré les scènes de sexe avec Bill Paxton. Alors que le spectacle continue d’être un succès, nous pouvons nous attendre à entendre plus de la part des deux frères Long et à mieux connaître Christian.