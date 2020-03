Qui est le mari de Bridget Moynahan?

Bridget Moynahan, maintenant mieux connue pour son rôle d’Erin Reagan dans l’émission à succès CBS, Blue Bloods, décroche des rôles d’acteur majeurs depuis plus de 20 ans. Elle a joué un rôle de premier plan dans les films du début des années 2000 Coyote Ugly et Serendipity et est apparue dans un passage de sept épisodes dans l’émission à succès Sex and the City. Elle est ensuite apparue dans les films dramatiques I, Robot avec Will Smith et deux films de John Wick avec Keanu Reeves.

Malgré son succès dans le monde du théâtre, sa vie est restée relativement discrète et à l’abri de l’examen des médias jusqu’à sa rupture dramatique avec la star de la NFL Tom Brady. Malgré le fait qu’ils soient chacun mariés heureux maintenant, l’attention a laissé un effet durable sur Moynahan.

Bridget Moynahan et Tom Brady sortent ensemble depuis deux ans

Moynahan et Brady datent de 2004-2006 et les événements de leur relation et de leur rupture sont assez banals. La séparation n’a peut-être pas attiré beaucoup d’attention en soi dans des circonstances normales, mais l’ancien couple ne s’est pas retrouvé dans des circonstances normales. Quelques mois seulement après la rupture, Moynahan a annoncé qu’elle était enceinte. Pendant ce temps, Brady sortait déjà avec sa petite-amie d’alors, aujourd’hui épouse, la mannequin brésilienne Gisele Bündchen.

Les médias ont eu une journée sur le terrain avec les nouvelles et ont suscité un niveau d’attention médiatique auquel Moynahan n’était pas préparé. Elle a dit à Yahoo! Divertissement: «J’ai eu une rupture publique, puis j’étais enceinte, puis j’ai eu un bébé, et ces moments m’ont été volés par les paparazzi, les tabloïds, peu importe.»

Comment une paire de chaussures a aidé Bridget Moynahan à traverser la tempête et à écrire un livre

Bridget Moynahan | Craig Blankenhorn / CBS via .

Les paparazzi ne se sont pas arrêtés après la première nouvelle de la grossesse. Son fils, John Edward Thomas Moynahan (qu’ils appellent Jack) est né en août 2007, et même alors, elle était toujours traquée. Moynahan s’est retrouvée cachée des photographes et a ressenti un sentiment d’insécurité et l’envie de se cacher en public qu’elle essaye toujours de se débarrasser à ce jour.

C’est à cette époque, tout en rendant des vêtements pour bébés à Barneys, qu’elle a acheté une paire de bottes pour l’aider à se sentir plus dure. “Je pensais que c’était ce dont j’avais besoin. Permettez-moi de récupérer un peu de mon «New York», une petite armure », a déclaré Moynahan.

Plus tard, elle a écrit une collection d’essais avec la journaliste Amanda Benchley, Our Shoes, Our Selves, présentant des histoires de 40 femmes différentes sur leur paire de chaussures la plus significative.

Bridget Moynahan est maintenant mariée à Andrew Frankel

Andrew Frankel est un homme d’affaires de New York qui est maintenant co-président de la société de courtage que son père a fondée, Stuart Frankley & Co, Inc. Frankel vole sous le radar et on ne sait pas grand-chose de lui, et même sa vie avec Moynahan est un peu d’un mystère.

Moynahan est active sur Instagram, mais publie rarement des photos de sa vie personnelle, préférant plutôt publier des photos avec des co-stars et soutenir diverses causes qui lui tiennent à cœur. Elle a fait un post d’anniversaire en octobre 2019, montrant des images de leur mariage en 2015.

Moynahan et Frankel ont eu un peu un mariage non conventionnel. Attirant nombre de leurs invités au Wolffer Estate Vineyards à New York sous de faux prétextes, ils ont organisé la cérémonie devant un groupe restreint de proches et d’amis, puis sont arrivés mariés à la réception, surprenant les invités stupéfaits.

Moynahan est heureuse que sa vie raconte maintenant en direct avec Kelly et Ryan: «La vie conjugale est bonne. J’ai finalement compris dans mes 40 ans que quand ça marche ça marche et il n’y a pas besoin de drame. “

Quant à sa relation avec Brady et Bündchen, après un début un peu cahoteux, toutes les parties coparentent Jack Jack de 11 ans avec facilité. Moynahan a déclaré à People: «Tom et moi avons décidé d’élever un enfant ensemble et nous avons tous les deux trouvé des partenaires qui non seulement nous ont aidés à élever cet enfant, mais ont également aimé notre enfant comme s’il était le leur. Je ne pense pas que vous puissiez demander plus que cela. Mon fils est entouré d’amour. “