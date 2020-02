Tout le monde sait bien que Real Housewives of Orange County est l’une des émissions les plus populaires à la télévision, et il est assez sûr de dire qu’elle ne va nulle part de sitôt.

Lancé pour la première fois en 2006, RHOC est un favori des fans depuis des années, et il est facile de comprendre pourquoi. Avec tout le drame et les relations tumultueuses, les fans ne peuvent tout simplement pas arrêter de se connecter à chaque nouvel épisode afin de voir ce qui se passe ensuite. Shannon Beador est l’une des femmes au foyer les plus aimées de la série télé-réalité, et des millions de personnes s’intéressent beaucoup à tout ce qui se passe dans sa vie personnelle.

Selon Bravo TV, Beador a rejoint le casting de RHOC à la neuvième saison et n’a pas regardé en arrière depuis. Elle a eu plus que sa juste part d’intérêts amoureux, et tout le monde aime voir quand elle interagit avec ses trois filles, Sophie, Stella et Adeline.

Cette saison, pour le plus grand plaisir des fans, Beador a un nouveau petit ami, cependant, il n’est pas très connu. Il est naturel que les fans de RHOC aient des questions, alors prenons le temps de discuter de qui est le petit ami de Shannon Beador, John Janssen.

Un divorce récent

La fin d’un mariage n’est jamais facile, et Shannon Beador en est l’exemple parfait. Auparavant mariée à David Beador, la relation a suivi son cours, et Us Weekly rapporte qu’ils ne se sont pas séparés dans les meilleures conditions.

Séparés officiellement en 2017, les ex-conjoints ont mis plusieurs années à lutter contre les problèmes de garde et les problèmes financiers, et ont finalement trouvé un règlement dont ils pourraient être satisfaits. Pourquoi le mariage n’a-t-il pas fonctionné? Eh bien, il s’avère que David n’était pas exactement fidèle à sa femme.

Elle a essayé de lui pardonner, acceptant même de consulter pour essayer de faire fonctionner leur mariage. Malgré l’effort qu’ils ont tous deux mis, il semble que la relation n’était tout simplement pas destinée à durer, et finalement, David et Shannon ont fait une annonce officielle en faisant savoir aux fans qu’ils se séparaient.

Les aventures de Shannon dans les rencontres

Bien qu’elle ait été mariée au même homme pendant 17 ans, Beador ne s’est pas exactement assise à la maison et n’a rien fait après leur séparation.

Selon Page Six, elle est revenue dans le monde de la rencontre peu de temps après qu’elle et David se soient séparés, et a été brièvement liée à Duff Evans, qui se trouve être l’ex de l’une de ses co-stars du RHOC.

Beador admet qu’elle a eu quelques aventures après son divorce, mais il n’en demeure pas moins qu’elle n’a vraiment été sérieuse avec personne jusqu’à présent.

Qui est le petit ami de Shannon Beador, John Janssen?

Beador est liée au beau John Janssen depuis plusieurs mois maintenant, et elle admet ouvertement qu’elle ne pourrait pas être plus heureuse. Selon Your Tango, elle se sent complètement à l’aise avec lui et adore sa gentillesse et sa générosité.

Alors, qui est-il? Eh bien, il a récemment divorcé, donc il sait exactement d'où vient Beador. Son divorce a pris encore plus de temps que ses nouvelles petites amies. Tout comme Beador, Janssen a trois enfants et les deux familles s'entendent très bien

Beador admet qu’elle ne ressent rien d’autre que de l’amour pour son nouveau petit ami d’affaires, et ils apprécient vraiment leur temps ensemble, excités de voir où la relation les mènera. Janssen travaille pour une compagnie d’assurance appelée Wood Gutmann & Bogart et est extrêmement heureux et a réussi sa carrière.

On dirait que rencontrer et se réunir avec Beador était exactement ce dont il avait besoin pour rendre sa vie absolument parfaite.