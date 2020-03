Qui est le prochain Bachelorette? Réalité Steve taquine qui pourrait être en lice pour la saison 2020

Nous n’avons même pas débarqué de la saison de Peter Weber de The Bachelor, mais la franchise de réalité ABC se prépare déjà pour The Bachelorette Saison 16. Une semaine avant la grande finale, Good Morning America révélera le nouveau plomb, ce qui signifie qu’il est peu probable que le les trois dernières femmes joueront le rôle. Alors, qui est le prochain bachelorette en 2020? Reality Steve, le roi des spoilers de Bachelor Nation, a récemment dévoilé quelques noms qui pourraient être en lice – et un visage familier que nous ne verrons probablement pas dans la saison à venir.

[Spoiler Alert: The Bachelorette Season 16 lead.]

Reality Steve révèle 3 femmes qui ont interviewé pour «The Bachelorette» Saison 16

Réunion «La Bachelorette» | John Fleenor via .

La révélation de GMA pour The Bachelorette 2020 sera diffusée le lundi 2 mars. Les fans devront donc attendre et voir qui la franchise The Bachelor choisit comme leur prochaine grande dame.

Cela dit, le 26 février, Reality Steve a partagé trois noms qui ont eu des «entretiens officiels» pour devenir le prochain bachelorette en 2020. Le premier inscrit est Kelsey Weier de la saison Weber de The Bachelor. Puis Tayshia Adams de la saison de Colton Underwood et de la saison 6 de Bachelor in Paradise est nommée. Enfin, Tia Booth de la saison d’Arie Luyendyk Jr. et de la saison 5 de Bachelor in Paradise complète le trio.

“Je suis sûr qu’il y en avait plus, mais ces trois-là l’ont définitivement fait. Je ne peux pas vous dire qui ils aiment mieux, moins, peu importe », a écrit Reality Steve. «Une chose que je n’arrête pas d’entendre, c’est qu’ils n’iront pas avec quelqu’un de la saison de Peter. Il peut y avoir quelque chose à cela. Je n’en suis pas sûr. Mais ces trois femmes sont en lice. »

Hannah Brown ne sera pas la prochaine célibataire en 2020

Dans le même article de blog, Reality Steve a évoqué la possibilité qu’Hannah Brown redevienne la dirigeante de The Bachelorette. De nombreux fans ont imploré le champion de Dancing With the Stars de revenir dans la franchise de rencontres. Cependant, il semble que Brown ait refusé le rôle.

«Voulaient-ils Hannah Brown? Absolument », a écrit Reality Steve. “Elle était leur premier choix mais ils ne pouvaient pas s’entendre sur l’argent apparemment et elle est sortie à moins que quelque chose de drastique ne se produise.”

Puis le 28 février, E! News a soutenu les affirmations du blogueur de Bachelor Nation. La publication a révélé que Brown avait refusé The Bachelorette Season 16 parce que le salaire n’était pas suffisant. Maintenant, Brown est complet pour la tournée de scène Dancing With the Stars, et elle n’est finalement pas disponible pour filmer la prochaine saison de The Bachelorette.

Pourquoi certains fans pensent que Clare Crawley pourrait être la prochaine célibataire en 2020

Maintenant, certains fans de Bachelor Nation semblent penser que Clare Crawley sera la prochaine bachelorette pour la saison 2020. Crawley est un concurrent qui fait partie de la franchise depuis un certain temps.

Elle a fait sa première apparition sur la saison de Juan Pablo Galavis de The Bachelor et est devenue la finaliste. Puis Crawley est revenu à la franchise au cours des deux premières saisons de Bachelor in Paradise et The Bachelor Winter Games en 2018.

La rumeur à propos de Crawley en tant que bachelorette 2020 a commencé lorsqu’un fan sur Facebook a partagé le thé sur une page de fan. “CLARE CRAWLEY VA OFFICIELLEMENT ÊTRE LA BACHELORETTE!” a écrit le fan. “Ils vont la surprendre avec les nouvelles de l’émission Ellen la semaine prochaine et ils commenceront le tournage dans 2 semaines.”

Comme ABC l’a récemment annoncé, la révélation de la saison 16 de Bachelorette aura lieu sur Good Morning America – et non sur The Ellen DeGeneres Show – une partie de ce «spoiler» a été invalidée. Pendant ce temps, Reality Steve a pesé sur la rumeur via Twitter.

Pour ceux qui ne l’ont pas vu, c’est la rumeur qui a été publiée sur une page FB Fan hier soir. Je n’ai aucune idée de qui est cette personne, pourquoi elle le signale ou si c’est même vrai. C’était la première fois que j’en entendais parler. Je suppose que nous verrons. pic.twitter.com/EJyteyN2JZ

– RealitySteve (@RealitySteve) 27 février 2020

«Je n’ai aucune idée de qui est cette personne, pourquoi elle le signale ou si c’est même vrai. C’était la première fois que j’en entendais parler », a écrit le blogueur en février. 27. “Je suppose que nous verrons.”

Le 29 février, Reality Steve a révélé que la rumeur était vraie – Crawley est le bachelorette 2020. Il s’est également adressé aux fans qui ont des doutes sur le spoiler.

“Je sais que ceux qui ne veulent pas de Clare diront” mais comment savez-vous “ou” ne signez pas plusieurs contrats avec des gens, que se passe-t-il s’ils le modifient “et un tas d’autres choses”, a-t-il écrit sur Twitter. “Je ne sais pas quoi te dire d’autre”. Je suppose que vous devrez attendre 2 jours, mais c’est elle et vous verrez lundi matin sur GMA. “

Jusqu’à l’annonce officielle le 2 mars, l’avance de la saison 16 de Bachelorette reste à confirmer par ABC. Donc – comme Reality Steve l’a mentionné – les fans devront simplement attendre et voir ce qui se passe. Mais peu importe qui reçoit le titre, la prochaine bachelorette apportera, espérons-le, la romance et le drame amusant que les fans de Bachelor Nation ont si désespérément ratés tout au long de la saison de Weber.

