Qui est l’épouse de Benoît Cumberbatch, l’étoile de Doctor Strange, Sophie Hunter?

Benedict Cumberbatch est largement connu pour dépeindre Doctor Strange dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), et il devrait reprendre son rôle dans le prochain épisode de la phase 4, Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Bien que Cumberbatch parvienne à garder son travail au centre des discussions concernant sa célébrité – et non sa vie personnelle – il se vante d’un mariage réussi avec Sophie Hunter. Les deux sont mariés depuis 2015. Mais qui est Sophie Hunter? Que savons-nous d’elle?

Qui est la femme de Cumberbatch, Sophie Hunter?

Sophie Irene Hunter est une metteuse en scène et opératrice d’avant-garde anglaise, dramaturge et ancienne comédienne. En 2007, Hunter a fait ses débuts de réalisatrice en codirigeant une pièce expérimentale – The Terrific Electric – au Barbican Pit à Londres. Sa production a été mise en place après une victoire majeure pour sa compagnie de théâtre, Boileroom, car ils venaient de gagner le prestigieux Samuel Beckett Theatre Trust Award. Beckett est bien connu pour ses pièces de théâtre, notamment Waiting for Godot, Endgame et Happy Days.

Hunter a fréquenté la St. Paul’s Girls’s School de Hammersmith avant d’étudier les langues vivantes, se concentrant en français et en italien, à l’Université d’Oxford. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle a résidé un peu à Paris – où elle a repris ses études d’art dramatique. Elle a étudié le théâtre d’avant-garde à l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq avant de se former au Saratoga International Theatre Institute de New York avec Anne Bogart.

Hunter a joué et conçu plusieurs productions en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. Elle a dirigé la pièce 69 Degrees South, Lucretia, Ghosts et plus encore. Aujourd’hui, elle est co-fondatrice de The Lacuna Theatre Company. Pourtant, elle était auparavant directrice associée au Royal Court Theatre de West End et au Broadhurst Theatre de Broadway pour Enron.

Bref, Benedict Cumberbatch et sa femme sont tous deux impliqués dans les arts du spectacle; cependant, bien que Cumberbatch soit resté sur l’écran ces derniers temps, sa femme est plus connue pour son travail sur la scène et derrière, car elle a tendance à opérer uniquement dans le monde du théâtre d’avant-garde.

Benedict Cumberbatch et Sophie Hunter ont-ils des enfants?

Benedict Cumberbatch et Sophie Hunter ont deux enfants ensemble: Hal Auden Cumberbatch et Christopher Carlton Cumberbatch. Hal est né en 2017 (deux ans après le mariage du couple) et Christopher est né en 2015, la même année où le couple s’est marié.

Avec deux petits à la maison – et des carrières florissantes à égaler – ces deux derniers ont certainement été très occupés ces derniers temps. Avec deux enfants de moins de cinq ans qui courent dans le ménage, les choses ont tendance à devenir un peu mouvementées (surtout si ce ménage est assez grand). Cependant, voici pour souhaiter au couple et à leurs petits une vie heureuse ensemble! Qui sait, peut-être que Hunter dirigera une pièce sur Broadway et Cumberbatch prendra les rênes en tant qu’acteur principal. Nous pouvons espérer, non?