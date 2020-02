Qui est l’épouse de Chris Sullivan, star de This Is Us? Les deux attendent leur premier enfant

Tout le monde connaît Chris Sullivan en tant que Toby Damon sur This Is Us. À la télévision, il incarne le mari adoré de Kate Pearson, interprété par Chrissy Metz. Avec qui Damon est-il marié dans la vraie vie? Voici ce que nous savons.

Chris Sullivan est marié depuis 10 ans

Chris Sullivan et son épouse Rachel Reichard arrivent pour la première de la série HBO de “Camping” | CHRIS DELMAS / . via .

Bien que Chris Sullivan ait une bonne chimie à l’écran avec Metz, il est marié à la productrice de courts métrages, Rachel Reichard depuis 10 ans. Ils se sont mariés six jours avant de déménager à New York, où Sullivan allait continuer à jouer dans la pièce de Broadway Lombardi.

À presque chaque événement sur le tapis rouge, Reichard est aux côtés de Sullivan, arborant un look tout aussi unique.

“Nous essayons de nous amuser un peu”, a déclaré Sullivan sur le tapis rouge des Emmy’s 2017.

La liste IMDb de Reichard comprend Sugar, Prelude (à Chadora) et Pooka. Elle est également co-fondatrice de l’agence de conseil Bright Shift, où l’accent est mis sur le team-building et la gestion de marque.

Il y a peu d’autres informations sur Reichard, sauf qu’elle aime le yoga et les deux chiens du couple, Harrison et Sally Sullivan, qui ont leur propre compte Instagram. Reichard apparaît également dans de nombreuses publications et vidéos Instagram de Sullivan où il n’a pas peur de dire au monde combien il aime sa femme.

Sullivan a eu la meilleure révélation de genre pour leur premier enfant

Le 24 janvier, le couple s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer son premier bébé en route.

“NOUS AVONS NOTRE PREMIER BÉBÉ! Et nous venons de découvrir le sexe. Glissez à travers pour la révélation du genre “, Sullivan a légendé sa galerie de photos qui ont pris des formes phalliques pour suggérer qu’ils ont un garçon.

Bien que l’annonce de Reichard n’ait pas été aussi directe, elle a expliqué qu’ils étaient excités, décorant la pépinière, cherchant des doulas et choisissant des noms. Mais avant tout, elle se repose.

“Les siestes sont mes soins auto-administrés car je suis tellement [zzz emoji]», A-t-elle plaisanté.« Tant de choses à faire et pourtant tant de choses à ne pas faire, juste profiter du moment… la vie est belle! », A partagé l’actrice.

Sullivan se considère-t-il comme Toby Damon dans ‘This Is Us’?

Sullivan a mentionné dans des interviews précédentes que l’humour de Toby et lui étaient similaires. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la romance.

“C’est important, et peut-être même nécessaire pour la survie, mais cela doit être équilibré avec de bonnes limites et un bon sens de soi”, a-t-il déclaré dans une vidéo Instagram mettant en évidence la relation entre lui et Reichard.

Plus sérieusement, les deux ont révélé à People ce qui les rendait forts.

“Romance signifie se rendre vulnérable”, a déclaré Sullivan. “Demandez à votre partenaire ce dont il a besoin pour se sentir aimé et quand il vous le dit, dites:” Je peux le faire! “L’amour est un verbe d’action, et la romance est le résultat de ces actions.”

Quant à la façon dont il montre son amour pour Reichard, il a raison.

«Il y a de petites choses que je fais chaque jour pour elle parce que je sais qu’elle les aime», a-t-il déclaré. «Faire un burrito tueur de petit déjeuner? J’ai du jeu. Laver la voiture? Aimer. Faire la vaisselle? Je l’aime plus que de laver la voiture. Exécuter de petites démonstrations d’affection pour ma #WonderWife lui fait savoir que je prête attention et que je me soucie des choses qui lui tiennent à cœur. Et en passant, elle fait aussi des tonnes de choses que j’aime. »

Il a également commenté le mariage de Toby et Kate en disant: «Leur mariage ressemble à deux personnes apprenant à s’aimer et à surmonter leurs lacunes tout en essayant de prendre soin l’une de l’autre. Ce sera un exploit de gymnastique relationnelle, mais ils semblent tous les deux assez souples. »