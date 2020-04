Qui est l’épouse de Grant Gustin, le Dr LA Thoma Gustin?

Savitar, Zoom, Mirror Master, et bien sûr, Reverse Flash sont quelques-uns des méchants les plus excitants de The Flash. Leurs plans diaboliques font de l’action captivante, du suspense et des sensations fortes, mais ont tendance à aspirer toute chance de romance dès la sortie de la pièce. En fait, dans la saison 6, il semble que Barry et Iris West Allen, qui sont des nouveaux mariés, ont passé plus de temps que jamais auparavant.

Contrairement à son alter ego speedster, l’acteur qui joue The Flash, Grant Gustin, semble avoir consacré beaucoup de temps à sa femme réelle, le Dr LA Thoma Gustin. Voici le scoop sur qui elle est et depuis combien de temps les Gustins sont mariés.

Grant Gustin et Dr. LA Thoma Gustin, super couple

La romance des Gustin s’épanouit dans leur coin personnel du monde, niché confortablement entre l’Arrowverse et le domaine du fitness. Alors que Gustin joue un super héros à la télévision, la profession de Thoma Gustin consiste à aider les autres à rester en forme. Ils ont annoncé leur engagement sur Instagram en avril 2017. Dans la publication, le couple souriant s’est embrassé sur une plage, avec Thoma arborant un nouveau bling à l’annulaire.

En décembre 2018, des cloches de mariage ont sonné pour les Gustins dans un lieu des années 1920, comme l’a rapporté People. Selon le média, au moins deux stars d’Arrowverse ont fait la liste des invités au mariage, avec Melissa Benoist de Supergirl et Chris Wood dans le mélange.

Depuis leur mariage, ils ont maintenu une présence sur les réseaux sociaux, donnant aux fans un aperçu de leur mode de vie. Ils révèlent des informations sur leur vie familiale, des aventures qu’ils entreprennent ailleurs et des faits saillants du gagne-pain de Thoma Gustin.

Dr. LA Thoma Gustin, championne du bien-être

Dr. Thoma Gustin a créé une carrière florissante de sa passion

pour la santé et la forme physique. L’ancien joueur de football de Division 1 est maintenant docteur en

Physiothérapie qui partage ses connaissances et son expertise avec ses adeptes sur les réseaux sociaux

médias.

“J’espère qu’en montrant aux gens à quel point il est facile de devenir actif, nous pourrons commencer à changer le monde, à sauver des vies et à nous sentir bien en même temps”, a écrit Thoma Gustin sur sa chaîne YouTube. Le gourou du fitness a produit une collection unique de contenu vidéo sur des sujets de bien-être physique, notamment la posture, les exercices de grossesse et la remise en forme. Thoma Gustin a également partagé une série d’exercices de quarantaine en direct qui peuvent aider les amateurs de fitness à rester actifs à la maison pendant l’ère de la distanciation sociale.

En plus de sa forte présence sur YouTube, Thoma Gustin utilise Instagram pour montrer aux autres comment “se déplacer mieux et rester actif”, comme elle le dit dans son texte de présentation de profil. Et le physiothérapeute encourage les adeptes à prêter attention à tout leur corps de la tête aux pieds. Un instantané d’elle dans un studio de fitness a taquiné les prochaines vidéos d’exercices ciblant les tootsies. Dans la légende, Thoma Gustin a écrit:

Enfilez vos bottes enfants et allez sur le lien dans ma biographie pour faire un entraînement HIIT de 10 minutes. Je l’ai fait à pieds nus, mais quoi que flotte votre bateau. J’ai les pieds plats, j’aime donc l’entraînement supplémentaire que cela me donne. Je vais éventuellement poster une vidéo d’exercices que vous pouvez faire pour renforcer spécifiquement les muscles de vos pieds! LA Thoma Gustin via Instagram

